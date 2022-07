Batakis se comprometió a cumplir los objetivos del acuerdo con el FMI, según Georgieva

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, confirmó que Argentina cumplirá con el acuerdo firmado en marzo de este año, luego de haber conversado con la ministra de Economía, Silvina Batakis.

"El mundo está cambiando muy rápidamente, pero ella se comprometió con los objetivos del programa y a trabajar con el Fondo de forma constructiva para lograr estos objetivos", dijo Georgieva, según informaron agencias internacionales.

Georgieva comentó que Batakis se comunicó con el jefe del Departamento, Ilan Goldfajn, ante quien se comprometió a cumplir con el programa de Facilidades Extendidas que reemplazó el stand by por US$ 44.000 millones firmado en 2018 en la administración de Mauricio Macri.

La jefa de FMI afirmó que Argentina se enfrenta a un "momento muy difícil" y sostuvo que el FMI hará lo posible para ayudar a las autoridades argentinas a hacer frente a la inflación.

"La ministra entiende el propósito de la disciplina fiscal y también entiende que si se quiere ayudar a los pobres no puede ser en condiciones de inflación galopante", dijo Georgieva.

La titular del FMI relativizó las diferencias de visiones sobre las políticas a implementar y abogó por lograr un “consenso explorando diferentes opciones”. El centro de discusión con el FMI es el nivel de déficit fiscal, pautado en 2,5% de PIB para 2022 y en forma concatenada el límite de emisión de 1% del PIB.

