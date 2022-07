Insólito | Denuncian a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la interna en el Frente de Todos: hablan de "estafa"

Mientras comenzaba la semana con el impacto de la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, en los tribunales de Comodoro Py se radicaba una denuncia cuanto menos llamativa. Se trata de una presentación que apunta al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por un supuesto "engaño de características internacionales" producto de la interna en el Frente de Todos.

La denuncia fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos. Pero lejos de denunciar un hecho en particular, la presentación se basa en que la sociedad fue "estafada" producto de la rotura del "contrato social" entre el Frente de Todos y la ciudadanía, producto de la interna entre los denunciados.

En un principio la demanda enumera una serie de supuestos delitos tales como violación a los deberes de funcionario público, abuso de poder, negligencia en la administración del endeudamiento del Estado nacional e incitación a la violencia institucional "vía sublevación por parte de la Sra. vicepresidente de la Nación".

El denunciante describe unas supuestas "maniobras cuya simulación para proceder a un engaño de características internacionales lo que visibiliza ser un Plan Sistémico; mediante el mismo se intentaría defraudar al Estado Nacional (entre otros delitos) ante la ruptura del contrato social".

De inmediato describe que desde un comienzo de la gestión "la vicepresidenta parece ser un enemigo del presidente de la nación" ya que, considera, "lo somete a sus más bajos instintos políticos partidarios transformando al Gobierno en un bastión de oscuros intereses personales de Fernández Cristina".

En otro de los párrafos, el texto sostiene que "a esta altura (el presidente) parecería vaciado de Poder Institucional y haber queda a expensas de una facción de la coalición gobernante, la campara (NdR: La Cámpora) y de su conductora la Sra. Fernández impidiéndole así la gobernanza del Estado Nacional".

El "denunciador serial" tras la presentación

El autor de la presentación se llama Fernando Míguez y se presenta como "periodista profesional independiente e investigador".

No es otro que el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, sindicado en los pasillos de Comodoro Py como parte del staff de denunciadores seriales que periódicamente realizan presentaciones contra dirigentes del oficialismo y la oposición.

Una captura de TV, presentada como prueba de la denuncia contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Con 67 años, Miguez escribió esta semana una denuncia más que se suma a una larga lista que incluye: un pedido para que se investigue el título de abogada de la vicepresidenta; otro para que se investigue el título de licenciado en Comercialización de Daniel Scioli en 2016; una denuncia por abuso de autoridad contra el cortesano Carlos Rosenkrantz y la lista sigue.

De todos modos no se limita a funcionarios del oficialismo ni a personajes de la política: hace unos años también denunció a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso por supuesto mal desempeño de su función cuando se conocieron los Panamá Papers. Más cerca en el tiempo también apuntó a Mauro Icardi y Wanda Nara por supuesto lavado de activos.

"La serialidad está en los delitos y yo actúo en contadas ocasiones supliendo una falencia de la corrupción estructural que hay en la Justicia. Que me digan denunciador serial no me enoja, me pone orgulloso y quiere decir que estoy en buen camino", le dijo a PERFIL el hombre que se jacta de denunciar "a kirchneristas y macristas desde el 2008".

Ampliación

Como se mencionó, la denuncia contra la fórmula presidencial quedó radicada en el Juzgado de Sebastián Ramos y de acuerdo a lo que pudo saber PERFIL todavía no hubo movimientos. Sin embargo, Miguez se anticipó a un eventual pedido de ratificación de la denuncia y en las últimas horas elevó una ampliación y un pedido para ser querellante.

La nueva denuncia incluye a un puñado de funcionarios y ex funcionarios del Gobierno tales como el ex ministro de Economía Martín Guzmán, el ex titular de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ministro de Justicia Martín Soria y el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen, entre otros.

Los acusa, en este caso, de estar "inmersos en maniobras dentro de un Plan Sistémico premeditado que permitió en base de su negligencia el endeudamiento del Estado en una cifra millonaria, seiscientos mil billones, doscientos mil millones de pesos en dos años y medio de administración dolosa". Apuntó, en ese apartado, a instrumentos financieros como Lebacs, Leliqs y Bote.

De fondo siempre aparece un supuesto fin de todas las acciones para "beneficio en primer lugar del espacio de la coalición gobernante La Cámpora cuya conducción es la Sra. Cristina Elizabeth Fernández Vda. de Kirchner y de esta manera abultar su patrimonio personal millonario".

Un factor común en este tipo de denuncias es que las pruebas ofrecidas suelen ser recortes de programas de televisión o archivos de publicaciones en portales de noticias.

La denuncia contra el presidente y la vice no le escapa a ese carácter: Miguez le ofreció al juez capturas del programa Periodismo Para Todos (Canal 13) donde se muestra la transcripción de una supuesta conversación privada entre Alberto y Cristina donde esta cuestiona a Guzmán y al ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

"La mayoría de las denuncias tienen pruebas y testigos", completó el denunciante.

