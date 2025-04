Jorge García Cuerva: "Me generó dolor que abucheen a Villarruel, no es el legado de Francisco"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió a los actos en conmemoración del papa Francisco y consideró que la agresión a la vicepresidenta Victoria Villarruel es contraria a sus enseñanzas. “Francisco nos animó a hacer la revolución de la ternura”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jorge García Cuerva es arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Además es sacerdote, abogado, licenciado en Teología y en Derecho Canónico. Trabajó en la villa La Cava, fue vicepresidente de Cáritas de la diócesis de San Isidro, asesor regional de la Pastoral Carcelaria, secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina, y capellán de varios centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. El Papa Francisco, antes de elegirlo como arzobispo porteño, lo designó obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego obispo de Río Gallegos.

Me gustaría que compartieras con la audiencia que aún no conoce el episodio que hubo con la vicepresidenta Villarruel y tu defensa de ella. Independientemente de que, si no entiendo mal, Villarruel tiene una mirada muy contraria a la del Papa Francisco. Porque tengo entendido que ella, no sé si es la palabra correcta, era lefebvrista. Pero casualmente el mensaje del Papa es juntar a todos. Así que, bueno, me gustaría tu reflexión sobre lo que pasó, y que abuchear a alguien sería lo contrario a lo que sería la filosofía de Francisco.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El día lunes a la noche celebramos la Eucaristía en la Basílica de San José de Flores. Ustedes saben que es una basílica muy querida por el Papa Francisco, porque fue allí donde él dice que se despertó su vocación. Y, por otro lado, es en el barrio de Flores donde está su casa natal, donde está la casa en la que vivió varios años. Con lo cual, era muy paradigmático que sea en aquella basílica en la que celebremos la Eucaristía.

La iglesia estaba repleta de gente, muchísima gente, no entraba nadie. Y de hecho, afuera también se estaba ocupando media calzada de la avenida Rivadavia. En la misa, se había comunicado durante el día la señora vicepresidenta, que quería participar. Así que la invitamos del mismo modo que se invitó a autoridades del gobierno de la ciudad. Participó Clara Muzzio, la vicejefa de Gobierno, estaba el diputado Santoro, estaba Pérez Esquivel. Bueno, todos invitados como se sentían invitados, y por supuesto que pudieron participar.

En la misa, acentuamos una vez más el legado de Francisco: la fraternidad, lo que significa dejar de lado, no las diferencias, pero sí los enfrentamientos. Y si bien nosotros estamos muy lejos de los focos bélicos del mundo, la guerra, como decía el Papa, comienza en el propio corazón. Y a veces nosotros tenemos mucha violencia y mucha guerra en el corazón, y por eso nos tratamos tan mal los argentinos.

Terminada la misa, salimos y había un grupo muy reducido de gente, que no participó de la Eucaristía, sino que fueron oportunamente sabiendo que iba a estar la vicepresidenta. Fueron a gritarle, incluso también la escupieron. A mí, personalmente, me generó muchísimo dolor. Y expreso la misma frase que fui diciendo estos días: no entendieron nada. No entendieron nada.

El Congreso preparara una delegación para ir a despedir a Francisco

Digo, ese no es el camino de reconstrucción de la Argentina. No es ese el legado que nos dejó el querido Papa Francisco. Y en este contexto, también, aún por respeto a todos los fieles que estaban allí, porque se coincida o no con la postura de la señora vicepresidenta, hay algo que es muy importante: que había gente ahí que fue a rezar, y fue a rezar por un difunto querido.

Entonces, aunque sea por respeto a todos los fieles que fueron a rezar por el Papa Francisco, que eran miles, deberían haber, por lo menos, aguantado sus ganas de agredir. Igual, insisto, no queda más que en una anécdota, porque todo lo que se vivió y todo lo que se está viviendo en estos días es absolutamente impresionante.

La movilización del pueblo, que con fe se acerca a rezar por el eterno descanso de Francisco, y todas las iglesias y todas las misas con muchísima gente. Así que vamos por la positiva.

Cuando muere Mandela en Sudáfrica, en 2013, después de décadas de apartheid, se produce un efecto de unión social dentro de Sudáfrica. Algo parecido sucedió en el caso de Polonia cuando muere Juan Pablo II. ¿Creés que puede producirse algo similar en la Argentina? Es decir, ¿que la muerte de Francisco termine de esa manera, con un efecto balsámico?

Ojalá que así sea. Nosotros estamos organizando la misa final del sábado a las 10 de la mañana, aquí en la Plaza de Mayo. Y vamos a tener una gran imagen del Papa, con una frase que en los últimos minutos definimos cuál va a ser. Y es: "Nos impulsó en la misericordia".

Como diciendo: nos animó a tratarnos con misericordia, nos animó a hacer la revolución de la ternura, como decía Francisco. Acordémonos de aquella encíclica Fratelli tutti, Todos hermanos, donde el Papa fuertemente hablaba e insistía con que, más allá de la diversidad, y hablaba de las distintas convicciones, etcétera, todos somos hermanos, todos somos hijos de la misma tierra, hijos del mismo Dios.

Y creo que eso es lo que hay que acentuar. Y yo sinceramente quiero creer que sí, que podemos. Creo que sí. De hecho, es impresionante la respuesta de la gente ante la partida de Francisco. Con lo cual, creo que esto también puede ser un impulso para la reconstrucción de los argentinos en los vínculos y en la fraternidad.

Alejandro Gomel (AG): Quería saber si había tenido alguna comunicación oficial el Presidente de la Nación con usted o con alguien de la Iglesia, ya que no lo vimos en ninguna de las misas que se dieron hasta ahora, ni las de la Catedral ni las de Flores.

No sé si el Presidente de la Nación, de manera oficial, se ha comunicado con el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con Monseñor Colombo. Lo que sí, de manera informal, me hicieron llegar los saludos del señor Presidente. Lo hizo también, por supuesto, el Ministro del Interior. Y ayer también vino a darnos las condolencias más formalmente el Secretario de Culto de la Nación. Ahora, yo, comunicación directa con el Presidente, no he tenido. No he tenido.

Cónclave: cobra fuerza la perspectiva de un Papa africano o asiático en la hermética estructura vaticana

Elizabeth Peger (EP): Quería consultarle porque en las últimas horas trascendió que parte de la familia del Papa Francisco aspiraba o pretendía poder viajar para participar de las exequias en Roma, pero no estaba en condiciones económicas para hacerlo. Incluso, en un canal se difundió que se había iniciado una colecta para ello. No sé si ustedes han tomado conocimiento de esta situación.

Sí, tomamos conocimiento, y de hecho hemos tratado de comunicarnos con ellos y no hemos podido, sinceramente. Y en esto tengo que decir también que el Ministro del Interior se comunicó ayer a la noche conmigo y, de parte de él directamente, hablando de la posibilidad, no con recursos del Estado, sino con recursos propios, de algunos funcionarios del Gobierno Nacional estar dispuestos a pagar, si era necesario.

El tema es que esto corrió mediáticamente, y nosotros, que conocemos a algunos miembros de la familia, no eran las personas que estaban pidiendo esto. Con lo cual no sabemos cuánto hay de esto, de cuestión más mediática, de las redes. Porque sabemos que, por ejemplo, su hermana no puede viajar por las condiciones en las que está.

Claudio Mardones (CM): Quería preguntarle por la presencia de la Vicepresidenta Victoria Villarruel en el barrio de Flores y saber cuándo tuvo la oportunidad de conocer a la Vicepresidenta. Porque lo que hemos podido reconstruir es que, en su momento, cuando asumió la Vicepresidencia de la Nación, buscó que bendijeran su despacho. ¿Usted fue una de las figuras que bendijo el despacho de Villarruel?

No recuerdo si hice la bendición, pero sí fui a visitarla al Senado, porque ella había venido antes a presentarse. Así que sí, yo fui a visitarla en alguna ocasión. Sí, sí.

CM: ¿Ese fue el primer contacto que usted tuvo con la titular del Senado?

El primer contacto fue aquí en la Curia. En algún momento, antes de asumir, se comunicó conmigo y quiso que nos conociéramos.

CM: Ahora, lo decía recién Jorge Fontevecchia: Victoria Villarruel es reconocida por su adhesión al lefebvrismo. ¿Es así?

No, no. Digo, de esto, por supuesto, que debería hablar ella, si es que quisiera, porque tiene que ver con la fe de cada persona. Pero sinceramente, no es lo que nosotros hemos hablado, ni las expresiones que ha tenido, ni nada por el estilo.

Me parece que de esto hay como un poco de fantasía también. Ella participó de la Eucaristía, es una cristiana comprometida que puede acentuar algún aspecto más de la religión. De hecho, fue también a Roma, fue muy bien recibida por el Santo Padre. Sé que el Santo Padre tuvo un trato muy cordial con ella. Con lo cual me parece un tema muy delicado.

CM:Y usted piensa que si hubiera sido lefebvrista, ¿no la habrían recibido en Roma?

Pero por supuesto que sí también. Pero insisto, me parece que no corresponde. Digo, porque insisto: es una cristiana comprometida, participó de la Eucaristía. Pero lo que sinceramente les digo: me siento incómodo de tener que hablar de la fe de otra persona.

En una entrevista inédita, el Papa Francisco habló de su salud mental y de su visita a una psiquiatra

Perdón, Jorge, que te pongamos incómodo en este día, pero evidentemente se producen esas sensaciones contradictorias, que tratamos de que el Papa nos una.

Une. Y yo aseguro que une. Y el trato que ha tenido con todos los políticos que han viajado, con todos los referentes sociales, con todos los empresarios, ha sido ese. Miren, hoy decía otra nota: hay muchos referentes sociales, muchos políticos, muchos empresarios que han viajado y que han vuelto sin necesidad de sacarse fotos o poner en sus estados de WhatsApp la cartita que después el Papa les mandaba.

En general, los más amigos del Papa nunca lo publicaron. Y él recibió a todos. Fue el padre de todos. Realmente, así lo fue. Fue el padre de todos, y el trato de cordialidad que tuvo fue para con todos. Entonces, creo que es eso lo que nos tiene que unir en este momento a nosotros, tomando conciencia del legado que nos dejó.

Un comentario más, de esos incómodos en este momento. Parece que se confirma que Patricia Bullrich integra la comitiva que va a ir, junto con Manuel Adorni, que es el candidato, Karina Milei, Guillermo Francos, Sandra Pettovello y el propio Presidente. Lo que nos trae a la memoria aquella frase del Papa del "gas pimienta". Jorge, perdón por incomodarte con temas, eh, cotidianos.

También en los funerales de Estado hay una responsabilidad institucional. Con lo cual, las autoridades nacionales constituidas democráticamente participan de un funeral de Estado, como en este caso es el del Santo Padre, que al mismo tiempo es la autoridad máxima de la Santa Sede. Insisto, participa el Gabinete del Gobierno Nacional, y en ese sentido no hay nada que decir.

Desde ya. Simplemente que hay varios integrantes del Gabinete. No quiero incomodarte nuevamente, pero está viajando quien va a ser el candidato a la Ciudad de Buenos Aires, que no es un miembro tan importante del Gabinete y casualmente, una ministra controversial. Así que son parte de las "heridas", que el legado del Papa Francisco va a ayudar a sanar.

Pero depende de cada uno. Depende de cada uno. Estoy convencido de que depende de cada uno. Él no va a poder hacer el milagro si no estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a poner lo mejor de sí para poder concretarlo.

MC