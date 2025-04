El Congreso preparara una delegación para ir a despedir a Francisco

La diputada del Frente Renovador, Mónica Litza, analizó el impacto de la figura del papa Francisco y aseguró que los argentinos todavía no tienen dimensión de su importancia. “En ese capítulo inmenso de la humanidad, un capítulo tiene que ver con la Argentina y con este Papa argentino”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mónica Litza es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, abogada especialista en derecho público y doctora en Ciencias Políticas de la UCA. Comenzó su carrera política como concejal de Avellaneda. Luego fue senadora de la provincia de Buenos Aires, titular del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires y directora del registro nacional de reincidencia diputada nacional en 2016.

Se está discutiendo la posibilidad de enviar una delegación parlamentaria al Vaticano para participar también formalmente, en nombre del Congreso, de la despedida del Papa Francisco.

Si, realmente es lo que corresponde, una delegación del Congreso. Ayer hablábamos en reunión del bloque nuestro, previo a bajar al recinto por la sesión especial que se hizo en honor al Papa Francisco. Generalmente esto recae sobre la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de ambas cámaras y seguramente algunos diputados y diputadas, y senadores y senadoras que hayan tenido también algún vínculo con la Santa Sede.

Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro bloque, al diputado Valdés, que ha tenido una fuerte vinculación con la Santa Sede, incluso con el Papa Francisco. Así que, bueno, todavía no están definidos los nombres, pero seguramente eso va a ocurrir.

Circula una información que asegura que los familiares del Papa Francisco, o sea, familiares de Jorge Bergoglio, no viajarán por falta de medios. ¿Usted tiene esta misma información? Y si así fuera, ¿qué cree que debería hacer el Congreso?

No, no tengo esa información. Me estoy enterando por lo que me decís en este momento. No creo que eso ocurra de ninguna manera. No el Congreso, pero el Estado Nacional, seguramente, la Iglesia… hay un montón de mecanismos para que lo hagan. Estamos viviendo momentos muy raros en la Argentina, con lo cual, a mí no me sorprendería que ocurra ninguna cosa, pero esto no creo que ocurra.

Por las dudas, preocúpese, diputada, porque la Argentina actual, la verdad, creo que puede llegar a pasar. Le dejo dos minutos de reflexión final sobre el Papa Francisco.

Bueno, el legado que ha dejado, que fue inmenso y que ya creo que hay cosas de las cuales no se van a poder volver atrás. La transformación que hizo en el tema de la minimización del protocolo y del boato y de la pompa. O sea, ya no me imagino ningún Papa con zapatitos rojos, por ejemplo.

Yo creo que la visibilización que hizo de los refugiados, de los vulnerables, de los viejos, del cuidado del ambiente. Bueno, todas las cosas que venimos diciendo que forman parte de su legado, se han marcado muy fuertemente en las agendas de los países de todo el mundo.

En el tema de los jóvenes, muy fuerte. El cuidado del medio ambiente, la casa común en prácticamente todas las universidades del conurbano, en Avellaneda, que es la universidad de mi ciudad, hace dos años que está en marcha una cátedra Laudato si’, y que tiene una adhesión de jóvenes inmensa.

Yo creo que las miradas que ha dado el Papa Francisco sobre esas cuestiones, sobre el tema de las mujeres. Creo que es muy importante. El Papa hablaba de procesos, que los procesos y que el tiempo eran más importante que el espacio.

Y yo creo que el gran legado del Papa Francisco fue haber iniciado procesos que van a ser superiores al espacio. Que tal vez los resultados no los veamos ahora, ni en un par de meses, pero que se ha puesto en marcha una maquinaria que no va a poder ser detenida. Así que creo que ese es el legado más grande de nuestro Papa.

Y permítime decirte, Jorge, algo que creo que es muy importante: La Iglesia tiene dos mil años. El cristianismo nació en las márgenes del Imperio Romano. El predicador, para los que no son creyentes, el Hijo de Dios, para quienes somos creyentes, nació en Galilea, en Belén, en un pesebre muy humilde, y generó un magisterio, generó un cúmulo de ideas, una cosmovisión humanista del mundo que forjó lo que es hoy Occidente, y que fue motorizado, en parte, también por la Iglesia.

Y que en ese capítulo inmenso de la humanidad, un capítulo tiene que ver con la Argentina y con este Papa argentino, que nosotros, como argentinos, todavía no podemos dimensionar, porque somos contemporáneos de este fenómeno de haber tenido un Papa argentino.

No lo podemos dimensionar, seguramente lo hagan las próximas generaciones. Y cuando nosotros, desde la Argentina, lo quisimos traer al barro de nuestras peleas y de nuestras mezquindades, y nos preguntábamos por qué no venía a la Argentina, o si era peronista o no era peronista, o si le había sonreído más a Macri que a Cristina, o viceversa

No estábamos viendo el contexto inconmensurable de la figura de Francisco a nivel mundial. Esa antorcha que es para la humanidad, y que va a depender de nosotros que se mantenga encendida.

