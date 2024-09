El ex presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren, consideró que Argentina “es un bien público global” a partir de los recursos naturales que el mundo necesita y prosperan en el país: “El tema es si nosotros, ante esta fortaleza que tenemos, vamos a ser propietarios o inquilinos de esos bienes”, planteó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, manifestó que el RIGI anuló contratos beneficiosos y redujo algunas ventajas para el país. “Petronas no vino por Milei o por Cristina, vino porque el gas está acá”.

José Ignacio de Mendiguren es ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo, fue también presidente de la Unión Industrial Argentina, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ex presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Alejandro Gomel (AG): Ayer fue el día de la Industria y Milei estuvo en la Unión Industrial. ¿Qué opina del discurso del Presidente?

Cuando la situación en el país está tan tensa, todo lo que me gusta es hablar con cifras, datos son los que matan los relatos. Indudablemente la industria habla por sí misma, estamos 20 puntos por debajo de hace un año, promedio. Esto quiere decir que hay sectores que están mucho peor y algunos sectores muy particulares, como minería, petróleo, gas, donde indudablemente Argentina tiene una ventaja comparativa enorme, están mejor.

También fue un discurso que, si le soy franco, como ex presidente de la Unión Industrial, no me pareció elegante que alguien venga a la casa de uno a decirle que le hemos robado al campo. Hay cosas más graves porque si hay un dilema que la Argentina le ha hecho muy mal, es la guerra entre el campo y la industria.

Milei acusó a la industria de "robarle al campo"

Los que estamos en el proyecto de desarrollo, yo soy desarrollista, sabemos que Argentina sale por la sinergia del campo y la industria. Hoy es muy difícil decir hasta dónde algo es campo y hasta dónde es industria. Un litro de leche, un kilo de pan, maquinaria agrícola. Y si algo necesita la Argentina de verdad, la Argentina desarrollada, es duplicar el valor de las exportaciones.

Y esto, ¿cómo se hace? Precisamente con las sinergias del campo y la industria. Hoy la Argentina exporta materia prima, el 85% del trigo que Argentina exporta es a granel, a 230 dólares la tonelada. Eso industrializándolo en harina son 620 dólares. Y si esa industrialización la lleva a pastas y galletitas, llevamos a 2.200 dólares.

Hoy cuando uno mira nuestras exportaciones agropecuarias, básicamente van a alimentar a los animales del mundo. Vendemos el trigo a granel, la soja a granel, el maíz a granel para que otros alimenten los cerdos, para que otros le den de comer a las gallinas. O como el caso que hoy se da, que con el trigo argentino le compramos el pan a Brasil.

Federico Sturzenegger, dueño de la esperanza del círculo rojo más importante que el plan económico

Conclusión: para que Argentina doble sus exportaciones, no podemos duplicar la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle un segundo piso al campo. Es decir, los valores que hoy el campo tan eficazmente produce, industrialicémosle para que a la Argentina le entre el doble o el triple de plata, pero además ocupe personal calificado en una tonelada de trigo.

Yo digo, antes por lo menos en el puerto había estibadores porque se cargaban las bolsas de a una. Hoy ni eso. Entonces, una tonelada de harina o fideos lleva técnicos, personal calificado, salarios medios altos. Entonces eso es lo que a mí me gustaría hoy, que sea la agenda de la Argentina desarrollada.

Bueno, uno escucha eso, escucha decir que la mejor política industrial es la que no existe. Uno mira el mundo y todos los países a los cuales el Presidente se quiere parecer van exactamente a contramano de lo que propone. Hoy el mundo desarrollado acude al proceso de reindustrialización más importante de los últimos 50 años. China destina 3% del Producto Bruto a políticas activas para la industria, para llevar al 4.0% a la inteligencia artificial, etcétera.

Milei dio un polémico discurso por el Día de la Industria en la casa fabril.

Elizabeth Peger (EP): Volviendo a lo que usted mencionaba, esto de que uno invita a alguien a su casa y te recrimina vivir del Estado o te recrimina vivir del campo. Los industriales tampoco le dijeron nada, lo escucharon a Milei pero no le plantearon nada, en un contexto donde es uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad y usted mismo lo señalaba recién. ¿No se plantea algo del otro lado?

Sí, bueno, yo particularmente no estaba ayer, pero fui dos veces presidente de la Unión Social de Argentina. Y estos temas no me pasaban. A ver, yo soy pyme en Argentina y si hay algo que la Argentina tiene como activo es la capacidad de supervivencia de sus pymes.

Ya ha pasado toda esta locura macroeconómica. De todos, de los que proponían los ajustes como el presidente actual, también Martinez de Hoz, Cavallo, Sturzenegger en la época de Macri, todos ya fueron por estas políticas y fracasaron todos.

EP: Es que entiendo que a todos los directivos industriales que estaban ayer les debe haber molestado lo mismo porque supongo además que esperaban escuchar medidas o escuchar proyectos para el sector. ¿Por qué no lo dijeron los industriales que estaban ayer en la UIA?

Había que preguntárselo a ellos, porque la verdad que siempre digo esto de que la Unión Industrial Argentina no es la unanimidad industrial. Fue peor que no tener medidas, hubo una descalificación. Vuelvo a lo que le decía antes: ¿Usted cree que a una pyme argentina le asusta competir? Si está para dar charlas en Harvard de lo que hay que hacer para sobrevivir en una macroeconomía como la de Argentina.

Plan económico alternativo para Javier Milei

Entonces, si usted quiere que yo compita con Alemania o con Italia, no le tengo ningún miedo. Pero mínimo tengo que tener las condiciones que tienen ellos. Entonces, si usted agarra a un alemán, un inglés, un japonés, y le hace vivir lo que vivió una pyme en la Argentina, se suicida.

Si usted quiere, lo digo siempre, que yo vaya a jugar al tenis a Roland Garros, yo me puedo entrenar toda la semana, toda la vida. Ahora, si el día de salir a la cancha usted me da una paleta de ping-pong y no una raqueta, no le quepa duda que pierdo.

Entonces, lo primero es darse cuenta de que la competencia es entre pares. Entonces, fíjese, cuándo el presidente dice que no va a haber política industrial, el señor Elon Musk, al cual Milei asiduamente concurre y habla, le pide al gobierno americano 100% de protección contra los autos eléctricos chinos. No le dice que el mercado regule la competencia.

Canadá, la semana pasada, le acaba de poner 25% de arancel de protección al acero chino, al aluminio. Brasil, que está al lado nuestro, con lo cual van nuestros productos industriales de exportación, hace tres meses sancionó un plan que nosotros en el 2022 pusimos sobre la mesa y que acá se dejó sin efecto pero allá se puso en marcha. Y ahí no se pelearon Lula y Bolsonaro, en la política industrial coincidieron. Pero además de poner el plan en marcha, pusieron 90.000 millones para tener política industrial activa.

Divisas del sector agroindustrial.

AG: Entonces, ¿hay miedo de plantarse ante el Gobierno? Hablo especialmente del sector, de los industriales, ya que los números dicen una cosa, pero no se refleja en lo que las autoridades de la Unión Industrial le dicen al Presidente. ¿Hay temor de las represalias que pueda tener el Gobierno?

Yo veo que hoy hay varios problemas, hay problemas también con la prensa, hoy están limitando el derecho a la información pública, estamos asistiendo a tratos discriminatorios con periodistas, creo que hay un clima tenso en la Argentina que es lo más anti productivo y anti inversión.

Usted puede tener los mejores recursos, como gas, petróleo, litio, cobre, pero si después ese país internamente es una lucha constante, y un Poder le dice al otro “Cueva de ratas”, le dice que están “ensobrados”, es difícil que usted diga, ahí hay un país sustentable, por más que tenga el oro, la plata, el cobre, la proteína, etc.

Lo que más me inquieta es que Argentina está ante una oportunidad, y no lo digo como optimista sino como realista porque soy empresario y productor agropecuario. Yo seis meses antes de dejar la función pública, estuve en Washington, en el Banco Mundial, y llevé todo este trabajo que le dije que habíamos hecho, no sobre la foto de la Argentina que el año pasado con la sequía era terrible, sino sobre la película de Argentina con el cobre, el oro, el litio, la proteína.

YPF estudia la venta de una unidad de litio para concentrarse en Vaca Muerta

Cuando termino de explicar esto, la encargada del Hemisferio Sur del Banco Mundial me dijo “hoy la Argentina es un bien público global”, no me olvido más. Es decir, lo que ustedes tienen en abundancia, el mundo entró en crisis estructural. Conclusión, es una oportunidad enorme.

Esto quiere decir que el mundo va a tener el litio de Argentina, el mundo va a tener el gas de Argentina, olvídense, va a tener la proteína de Argentina. El tema es si nosotros, ante esta fortaleza que tenemos, vamos a ser propietarios o inquilinos de esos bienes. Cuento el ejemplo, siempre de que gas tiene Nigeria y gas tiene Noruega. Miren, los dos proyectos se hicieron sobre la misma ventaja comparativa.

El potencial argentino a partir de sus recursos naturales

AG: Es interesante lo que decía de la relación del Gobierno con la prensa. ¿Ese disciplinamiento también funciona con los empresarios?

Por lo que he visto ayer parecería cierto, ¿no? Porque indudablemente lo que hemos hecho, yo desde mi presidencia en la UIA y desde mi presencia como presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, precisamente fue trabajar, alentar y facilitar la sinergia entre el campo y la industria.

Lo primero, algo tan estratégico, tan importante para aquel que tiene una visión de un país desarrollado, pero termina enfrentando a los sectores, ya creo que estratégicamente está muy mal parado. Y después, no podés ir a la casa y en vez de alentar a los emprendedores, les digo que viven gracias al subsidio.

Mire, yo voy a algo que es muy claro. Un año y medio atrás, Toyota implementaba el tercer turno y lanzaba después de 24 años un nuevo modelo en la Argentina. Ford concretaba 650 millones de dólares de inversión y lanzó la Ranger. La empresa Posco de litio en Salta y Catamarca, 1.600 millones de inversión ya puestas a 4.000 metros. Ya vinieron las inversiones. Sin RIGI, sin nada. Vienen porque el material está acá.

Tras la aprobación del RIGI, la duda pasa por el cepo al dólar

Otro ejemplo: ¿Por qué cree usted que Petronas, que es una de las empresas más importantes del mundo en gas licuado, vino a la Argentina? Petronas no vino por Milei o por Cristina, vino porque el gas está acá. ¿Qué hizo Petronas? Se sentó con YPF, que era director, y firmó un contrato. Estaba feliz con el contrato que había firmado. No le daba 30 años, no le permitía importar libremente todos los bienes de capital hasta usados, permitirle que no liquidara las divisas en el país, que si tiene que litigar, litiga directamente en Washington. No pidió nada de eso y firmó el contrato.

Es más, después el proyecto de ley fue al Congreso, se aprobó en Diputados, y todo andaba muy bien. Cuando usted después saca una ley como el RIGI, que le dio hasta lo que no le pedía y que anuló todo lo que había firmado antes, es muy interesante mirar cuánto le hubiera quedado a la Argentina con el primer contrato que Petronas ya firmó y cuánto le va a quedar ahora.

Porque eso tiene que ver con empleo de los proveedores de bienes de capital, tiene que ver con la mayor tributación que haría el otro modelo contra este, y eso es sueldo de jubilado también. Entonces, hay que traer inversiones al país, no estoy en contra de las inversiones, que quede muy claro, pero tienen que ser en su justo término.

La reducción de impuesto PAIS y su afectación real

EP: Varios industriales plantean una profunda preocupación por el tema del impacto que puede tener la rebaja del impuesto PAIS en el sector. ¿Usted cómo lo ve?

Bueno, primero vamos a ser francos. Anunciamos con bombos y platillos la baja del impuesto. Es decir, está bajando lo mismo que subió en diciembre, volvimos a lo que era antes. Y después, una baja de un impuesto para facilitar la importación de bienes terminados, cuando uno no ordenó la macroeconomía, es una política que ya la vivimos, no es nueva.

Durante el gobierno que estaban Sturzenegger y Caputo, le quiero recordar que Arcor, una empresa eficiente que exporta a 120 países, tuvo que cerrar su planta de La Campagnola en Cuyo. Esto se dio porque, producto del retraso y de toda la macroeconomía desordenada que generaba la política de Sturzenegger y Caputo, le importaron el 41% de los tomates de Italia.

Impuesto país: qué actividades se benefician con la rebaja del 10% y qué implica en la recaudación | Perfil

Yo le pregunto, ¿puede Italia lealmente tener mejor precio que la producción de Arcor en Cuyo al lado de la plantación de tomates? Ese es un tema macroeconómico que si usted no lo resuelve y para bajar los precios cree que hay que facilitar más la importación, hasta ahora no dio resultado.

Porque el que resulta importando, el importador, no es que baja proporcionalmente a lo que se le abarató por la falta del impuesto, le sigue vendiendo un 3% menos y se queda con esa diferencia. Conclusión, destruyó la producción local y no bajó los precios en forma proporcional.

