José Ignacio de Mendiguren: "Nadie está planteando cómo subir los ingresos en Argentina"

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indican que la actividad industrial cayó un 6,9% en agosto en comparación con el mismo mes del 2023. José Ignacio de Mendiguren explicó que no hay posibilidad de que los números repunten si los salarios no se recuperan y las condiciones para exportar no mejoran: “La poca producción que tenemos se va a ir a lo importado”. Al mismo tiempo, criticó los costos de la estabilización y remarcó que el ajuste del Gobierno es el mismo que aplicaron Martínez de Hoz, Cavallo, Sturzenegger y Caputo. “Nunca van a llegar al equilibrio fiscal que buscan”, afirmó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Ignacio De Mendiguren fue secretario de Industria, diputado nacional y presidente de la Unión Industrial Argentina.

Alejandro Gomel: ¿Arranca la actividad?

Dudo que en las condiciones actuales arranque porque no hay posibilidad de arrancar si no hay mercado. Los mercados internos requieren poder adquisitivo del salario, que no se recupera, y los externos implican buenas condiciones para poder exportar y buenas relaciones con los países a los que quiero vender, pero estas circunstancias no se dan.

La exportación industrial va a Brasil, y al presidente de Brasil le dijeron comunista y corrupto. Las materias primas van a China y, aparentemente, se han dado cuenta que hay que recomponer la relación con China.

La industria acusó un nuevo golpe en agosto y se posterga el rebote

Lo más importante es saber que se puede estabilizar, pero hay que entender a qué costo. Si el costo de la estabilización, con la que todos estamos de acuerdo, implica la destrucción de activos, los aspectos que se están dañando, como los patrimoniales, culturales y de salud, no se recuperan.

Supongamos que tuviéramos un plan como el de la Segunda Guerra Mundial, y económicamente nos mandan los recursos, ¿cómo se recuperan los daños en salud, educación o todo lo que vemos que se está dando en la sociedad? Yo no soy economista, soy industrial y productor agropecuario, y sé lo que alguien tiene en cuenta cuando quiere invertir. Hay una diferencia entre corto y largo plazo, y se ve una debilidad absoluta en la sustentabilidad que el Gobierno plantea.

Desde el punto de vista macroeconómico, no tenemos un ministro de Economía macroeconomista, tenemos un trader. Un trader es aquel que está especializado en vender y comprar bonos, que yo llamo el financierismo, y son quienes creen que la plata genera plata en sí mismo, y no que es un instrumento para financiar la generación de riqueza.

“Estos planes de ajuste que no tienen en cuenta a la producción, a la gente y al crecimiento, siempre terminaron mal o peor”, sostuvo Mendiguren.

Nadie está planteando cómo subir los ingresos en Argentina. Nadie está planteando cómo exportar con mayor valor agregado o cómo tener una ley de desarrollo que promueva la producción de litio, del gas o del petróleo. Desde lo económico, nada apunta a tener mayores ingresos.

Por otra parte, el mundo está acudiendo a los planes de reindustrialización más violentos de los últimos 50 años. Han descubierto que la globalización no va más, y están haciendo políticas industriales para recuperar la producción dentro de sus países.

Elizabeth Peger: ¿Cómo describe el escenario en las fábricas?

A los que tenemos memoria no nos tienen que explicar nada, esto de nuevo no tiene nada. Esto mismo lo aplicó Martínez de Hoz, también Cavallo al fin de la convertibilidad y Sturzenegger con Caputo en la era de Macri.

Estos planes de ajuste que no tienen en cuenta a la producción, a la gente y al crecimiento siempre terminaron mal o peor porque nadie piensa en los ingresos. Si la Argentina no le agrega valor al litio, al gasto y al petróleo, vamos a tener una economía primarizada que no va a poder resolver ninguno de los problemas de pobreza, trabajo o indigencia.

La novela de Petronas desnudó una crisis inesperada en las inversiones en el GNL

Nigeria y Noruega tienen gas, y miren la diferencia de cómo aprovechó el gas un país y el otro. Noruega, el país más desarrollado del mundo, tiene la economía más moderna para tener maquinaria. Nigeria, por otro lado, hizo una especie de RIGI.

EP: ¿Cómo están viviendo hoy los dueños de una pyme?

Como lo vemos, no hace falta que lo explique, porque están las cifras de la caída en el nivel de la actividad. Todavía no hay cifras de desempleo, porque lo último que hace un industrial es despedir gente, porque el personal calificado es de los activos más importantes, pero la desocupación es el verdadero drama porque un desocupado no tiene salario.

También me preocupa la tendencia porque esto ya lo vivimos. Lo que sucede siempre es que se hace caer el nivel de actividad, de empleo y de recaudación para estabilizar la economía. Lo que pasa es que nunca van a llegar al equilibrio fiscal que buscan.

Recesión: las ventas Pyme achicaron el rojo interanual, pero siguen en terreno negativo

Cuando las políticas fracasan, se echa la culpa a que no se echó la suficiente cantidad de gente, que no se destruyó suficiente el salario y que no se abrió la economía. Siempre falta más para estabilizar.

Lo que va a pasar es que la poca producción que tenemos se va a ir a lo importado. Pero los salarios no los pagan los chinos ni los americanos de donde traigamos las cosas. En teoría, vamos a tener productos más baratos, pero no vamos a tener salarios para que los compren.

