Juan Boutet: "Hay que dejar de usar al alumnado como carne de cañón"

A un día de la marcha federal universitaria en reclamo de la ley de financiamiento, Juan Boutet cuestionó que la convocatoria sea la misma que la de la movilización anterior por el “terror” que se les infundió a los alumnos. Además, desmintió que el Gobierno busque cerrar universidades y culpó a los “20 años de populismo y socialismo” por la falta de presupuesto. “No hay plata de ninguna manera”, dijo en La previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Boutet es el titular de la Juventud Libertaria de CABA.

Alejandro Gomel: ¿Qué posición van a tener sobre la marcha universitaria?

Es otra muestra más de que, efectivamente, Argentina tiene problemas y que hay un uso político de la situación. Lo que viene pasando es algo muy claro: hubo un ofrecimiento por parte del ministerio de Capital Humano y no fue acordado por una cuestión ideológica.

AG: ¿Le parece suficiente el aumento que proponía el Gobierno?

No está en mí saber si fue suficiente o no. Creo que todos en Argentina estamos haciendo un esfuerzo porque los recursos son finitos. En ese sentido, el ministerio de Capital Humano incrementó los gastos de funcionamiento de las facultades en un 260%, hubo 49.000 millones de pesos adicionales para hospitales universitarios y, por el otro lado, se frenó un avance salarial histórico por motivos ideológicos por parte de algunos sindicatos.

Se está queriendo utilizar al alumnado con el miedo de que van a cerrar las universidades. Nosotros somos conscientes de que el secretario Torrendell presentó una denuncia en un escenario dramático de 600.000 alumnos que no se sabe qué materias están cursando o si están cursando. Las asignaciones presupuestarias son sobre el total de alumnos y eso representa un 38%. Hay una cuestión de transparencia y un uso político por parte de los gremios.

Elizabeth Peger: De todas formas, los datos de regularidad son muy fáciles de comprobar mediante el sistema SIU Guaraní. Este argumento es bastante cuestionable.

No, es mi argumento para pensar lo que estoy pensando.

EP: ¿Te parece bien que los docentes universitarios no hayan registrado ningún aumento este año en un contexto en el que la inflación alcanzó el 96%?

El año pasado la inflación aumentaba mucho más y no escuchaba a nadie quejándose tanto.

Juan Botet declaró que los gremios docentes rechazaron una “un avance histórico” en términos salariales que propuso Capital Humano por “motivos ideológicos”.

Creo que hay un contexto difícil, tanto para los docentes como para los alumnos. Es una cuestión de entender que no podemos permitir que se avance sobre los alumnos. Hay una utilización política de los alumnos y premisas falsas con las que se asusta a los alumnos. Yo estuve en los pernoctes previos a la marcha anterior y el escenario era de miedo, y meses después, no se cerró la facultad.

EP: ¿A qué discursos te referís?

La marcha pasada estuve en el pernocte hablando con los alumnos y todos coincidían en que se estaba bajando desde la propia facultad el mensaje de que estaba en peligro de cierre.

Por otro lado, no creo que esté bien que los profesores ganen lo que ganan, como no creo que esté bien que 6 de cada 10 chicos no coman o que haya un 52% de pobreza. Efectivamente, 20 años de populismo y socialismo no son gratis. No hay plata de ninguna manera.

AG: ¿La solución sería un arancelamiento de la universidad para tener el financiamiento adecuado?

¿Cuál es el financiamiento adecuado? Primero hay que auditar para saber el financiamiento correcto.

AG: Pero conceptualmente, ¿habría que tener una universidad arancelada?

No. En el contexto de la Argentina empobrecida que tenemos, ¿quién puede estar en contra de la educación pública? Este Gobierno recibió la peor herencia recibida en la historia, con inflación, deuda externa y crisis social. Lo único que quieren instalar es miedo, porque del otro lado se ofreció una recomposición salarial.

EP: ¿Cómo crees que va a ser la marcha mañana?

Desconozco. No creo que sea igual que la anterior, dado que hay una cuestión que fue pasando. La marcha anterior estuve vinculado con los alumnos y vi el terror que se infundía. Creo que quedó visible el motivo real por el que los gremios docentes infunden miedo.

La UBA no se va a cerrar, las facultades nacionales no se van a cerrar y nadie en el Gobierno tiene un problema con las facultades públicas. En este contexto de crisis económica, heredada por 20 años de populismo y socialismo trae consecuencias. Todos la estamos peleando y confío en que vamos a salir adelante.

La UBA y las facultades nacionales tienen que ser transparentadas porque nadie habla de los partidos políticos que se financian con las facultades. Creo que hay que mirar el completo y por qué las autoridades de la UBA están muy vinculadas con espacios políticos tradicionales. Se está utilizando al alumnado para mezclarlo con el mismo gremialismo y la misma parte de la política que los desfinanció.

Ojalá que en esta marcha no esté Massa, que fue quien desfinanció primero, porque si no, sólo hablamos de este Gobierno. Tiene que haber sinceramiento y hay que dejar de usar al alumnado como carne de cañón. Al fin y al cabo, el reclamo salarial es válido en tanto y en cuanto haya una vocación de diálogo por parte de los profesores.

Se frenó un avance histórico de los esfuerzos que está queriendo hacer el ministerio por motivos ideológicos. Es bastante desesperanzador para una Argentina que necesita crecer y tener a sus pibes estudiando, cuando la educación está totalmente garantizada.

