Juan Carlos de Pablo: "Un exceso de importaciones puede dañar la economía"

Luego de los anuncios del gobierno de Javier Milei sobre medidas económicas que impulsan las importaciones, el economista Juan Carlos de Pablo declaró que está a favor del proceso de desregulación y la apertura de la economía pero advirtió que hay elementos que permiten “la competencia razonable” frente a la importación. “Le pido al poder Ejecutivo que sincronice todas las medidas que tienen que ver con inducir importaciones versus aliviar la producción local”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Carlos de Pablo es un economista de larga trayectoria. Es doctor honoris causa de la UCEMA, escritor de numerosos libros, columnista de diferentes periódicos y director de periódicos económicos como El Cronista. Además, tiene una relación de amistad con Javier Milei, con quien suele escuchar ópera.

¿Cuál es tu balance del primer año de Milei y su economía?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A mí los balances no me gustan y hacerlos es una tarea bastante detallada. Naturalmente, hoy el Presidente va a hablar del pasado, del presente y del futuro. Para atrás, va a hablar del país que le dejaron, y hacia adelante, va a ratificar el rumbo. La política económica es “no hay plata” más Federico Sturzenegger.

Sirve escuchar la parte inicial porque hoy Milei no es puro futuro. Hace un año, cuando arrancaba, era puro futuro, y se podía creerle o no. Ahora, cuando dice que en 2025 va a mantener el equilibrio fiscal, ya tiene un año de haber enfrentado cosas serias en el cumplimiento de eso.

La credibilidad, que es fundamental en economía, hoy es un activo que tiene Milei en una proporción muchísimo mayor que hace un año.

Evidentemente, porque tiene 12 meses para mostrar lo que hizo.

Un tema que aparece de manera recurrente entre tus colegas economistas es si se puede llegar a una Argentina en la que desaparezcan las restricciones de falta de dólares por las inversiones en energía que ya se vienen realizando en Vaca Muerta, por ejemplo, que madurarán en cuatro o cinco años. Milei, o el próximo gobierno, tendría un flujo y podría garantizar esa falta de restricciones de dólares. ¿Creés que eso será posible en el próximo mandato presidencial? ¿El actual mandato presidencial puede llegar con un dólar por debajo de lo que fue el promedio de los últimos 50 años a esa Argentina sin restricciones de dólares?

Creo que el aumento de exportaciones puede venir mucho antes de lo que se espera. Ahora, a los problemas que hoy tiene cualquier productor se le agrega el hecho de que este aumento del poder adquisitivo del peso, o la disminución del poder adquisitivo del dólar, tiene una base genuina que no la tuvo, por ejemplo, la tablita de Martínez de Hoz. En ese caso, se sostenía el tipo de cambio con base en reservas del Banco Central y se aumentaba la tasa de interés, pero ninguna de esas cosas está ocurriendo.

Lo que le pido al poder Ejecutivo es que por favor sincronicen todas aquellas medidas que tienen que ver con inducir importaciones versus aliviar la producción local, que es una preocupación creciente. Un exceso de importaciones puede dañar la economía.

Ayer estuve en una empresa en algún lugar del Gran Buenos Aires, y me decían: "Señor, hemos perdido una última orden fundamental del producto que nosotros vendemos. No podemos competir con una importación procedente de China porque se pusieron de acuerdo con el cliente local y les dijeron ‘la mando en enero, así pago el impuesto PAIS'”.

En ese contexto, escuchás al señor Kicillof diciendo que va a comprar acciones de Aerolíneas Argentinas. ¿Quién se ocupa de los costos de producción que están fuera del control de la empresa? No me refiero a la tasa abusiva de ganancias, ni al cartelismo, sino a los elementos que no te permiten competir razonablemente, o sobre determinadas reglas de juego, frente a la importación.

La cosa es mucho más perentoria. Falta mucho para la elección de medio período, pero acá es el día a día. Registro la creciente preocupación entendible de parte de cualquier productor local que está enfrentando la competencia importada, con un elemento de costo argentino fuera de su control.

Sector textil: Cómo afecta la apertura de las importaciones

¿Creés que esta reducción de la restricción de dólares, inclusive su total desaparición, va a llegar antes de 2030?

Es probable. Como siempre, esto es un flujo, entonces algunas cosas ya están ocurriendo. Probablemente, las exportaciones agropecuarias sean mayores. No estoy en la micro de cada uno de los productos, pero yo diría que hoy los vientos van hacia la apreciación del peso.

Ahora, ¿eso es bueno o malo?

No hay nada neutral ni en la apertura de la economía, ni en el cierre, ni en la desregulación. A mí, como consultor, me entusiasma todo el mecanismo de sacar trámites porque quiero que los empresarios tengan que laburar en vez de estar meramente ocupados con trámites. Entonces, a nivel general, lo que está haciendo Federico Sturzenegger me parece bien. Lo que digo es que tienen que sincronizar los elementos las medidas que tienden al lado de la importación versus las de la producción local.

Déjame ponerte un ejemplo. El gobierno eliminó los precios de referencia. Si vas China, podés comprar un jarrón que vale dos, sobre el cual tenés que pagar un derecho de exportación de 35%. Pero al que te lo vende, le decís: "Hacé la factura de un dólar". Llegas acá y decís que pagaste un dólar cuando en realidad pagaste dos. Esto equivale a decir que el derecho de importación, en realidad, te lo bajan a 17,5%. Los precios de referencia se inventaron para decir que, independientemente de lo que diga que pagó el jarrón, vos pagás los derechos sobre los dos dólares que vale el jarrón.

Durante muchos años en Argentina los precios bajaban, pero los precios de referencia quedaban arriba. Si pagás el derecho de importación del 35% sobre 2 dólares, en realidad estás pagando el precio de importación del 70%. Los vaivenes en la Argentina van de un extremo al otro. Es un elemento de preocupación objetivo de la más absoluta ortodoxia.

El economista Juan Carlos de Pablo advirtió que, en la recorrida hacia la desregulación y la apertura de la economía, “hay que ir equilibrando una cosa y la otra”.

Elizabeth Peger: ¿Usted plantea la posibilidad de algún tipo de herramienta que frene la importación de alguna manera? Eso va en contramarcha de lo que está proponiendo el Gobierno y lo veo más cercano a Trump.

Trump ni sabe lo que va a hacer. Lo que yo estoy diciendo es algo elemental. No vivimos en un país ideal, vos vivís en lo que técnicamente se denomina "noveno mejor". Entonces, es elemental que, en la recorrida hacia la desregulación y la apertura de la economía, que como proceso general me parece correcto, hay que ir equilibrando una cosa y la otra.

Insisto en que no tengo ningún problema con que se funda una empresa porque el dueño es un inútil, pero que se funda una empresa porque le cobran impuestos desde Nación, Provincia o las municipalidades es una barbaridad. Para cada productor, el Estado es una trilogía: es un intendente, un gobernador y un presidente que se matan entre ellos. Si el presidente de la Nación lo llama a Kicillof y le dice que no aumente los impuestos provinciales, el gobernador le pide la plata, y ahí termina el diálogo.

Acá hay un problema objetivo, y por la naturaleza del problema, no hay un funcionario a cargo. En la industria o en el agro, entre el momento en que se toma la decisión y que aparecen los resultados pasan meses. Capaz que en febrero del año que viene tenemos déficit comercial, y eso sería por medidas o disposiciones que se tomaron en agosto o septiembre pasado. Lo que digo es que hay un "timing" y una lógica. Hay una buena noticia. En las últimas tres semanas salió una página del Gobierno donde cualquier persona que tenga un trámite o una barrera puede denunciarlo.

Claudio Mardones: Luis Caputo dijo que van a sacar el cepo en 2025. ¿Eso va a pasar muy cerca de antes de las elecciones? ¿Cree que es algo va a mencionar el Presidente hoy en su mensaje por el primer aniversario?

No tengo la menor idea. Ahora, sacar el cepo no es prioridad para el gobierno y lo vengo diciendo desde el primer día. He tomado café con casi todos los ministros de Economía desde 1975 en adelante, y la gente idealiza las condiciones en las cuales se trabaja en política económica. No sé cómo los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central y los presidentes de la Nación no se infartan todos los días.

Para el gobierno, el tema de salir del cepo, o terminar de salir del cepo, es un tema de stock y de un conjunto de argentinos cuyos jefes afuera les piden la plata cuanto antes. No es un tema que vea con apuro.

El funesto pronóstico de un gurú de Wall Street sobre el dólar: "No hay dinero del FMI que pueda proteger a la Argentina de una devaluación"

Conversaba con un ministro de Economía y me decía que usted ya estaba abriendo el paraguas. ¿Es así?

Yo soy un profesional, no soy asesor del Presidente y puedo distinguir mi relación de amistad con él de mi profesión. Mi preocupación sobre las importaciones y la producción local es algo que vengo diciendo hace meses, y es un tema profesional. Las especulaciones se las dejo a los políticos y los que les gusta perder el tiempo. Yo soy un profesional.

TV