El especialista en comunicación política, Juan Courel, manifestó que "Cristina Kirchner le habla a una militancia que perdió la esperanza" y enfatizó que "hay un reclamo como conductora política" dentro del kirchnerismo.

A su vez, explicó que la pregunta sería "por qué se expondría a una posible derrota" en las elecciones del 2023. También dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta "puede hacer crecer a Javier Milei".

Uno de tus últimos tuits decía que "se descartó que el Frente de Todos se llamara Frente de la Esperanza porque ya había sido empleado en el pasado". Desde el punto de vista del comunicador y el análisis del discurso, ¿a quién le habló Cristina Kirchner en su discurso? ¿Por qué ahora apeló a la esperanza?

Lo de la esperanza era algo que ya aparecía, entre 2017 y 2018, como un tema que en el malestar social no emergía. No había esperanza, entonces no iba a sintonizar con la gente.

Se debatió cómo usarla para que no pareciera que uno estaba viviendo en otro lugar. Y esa ausencia es cada vez más profunda en la sociedad, a tal punto que hoy se traduce en apatía. Frente a eso, hay una apuesta clara por reavivar esa llama.

Y en el contexto del Día de la Militancia, Cristina Kirchner le habla a una militancia que perdió la esperanza. Porque en los últimos años, producto del devenir del Gobierno, ese kirchnerismo se encuentra sin representación.

Lo que aparece en estos sectores, que antes no existía, es que históricamente Cristina era una figura sin ningún tipo de fisura, no había espacio para la duda sobre su rol. Pero, a partir del fracaso del Gobierno y las internas del Frente de Todos, hay un reclamo como conductora política.

Y Cristina aparece haciendo un llamado al acuerdo, que no es la primera vez que lo hace, pero sabemos que no hay ningún incentivo afuera del peronismo para hacer un acuerdo con ella, todo lo contrario. Me deja la sensación de que su mensaje fue para mostrar que se hace cargo.

También hay algunas imágenes pintorescas, como la de Máximo Kirchner y Mayra Mendoza en un paravalanchas, representando el rol de la militancia, en un momento donde se sabe que hay muchos jóvenes que no están acercándose al kirchnerismo y están yendo a rumbos diferentes.

La posibilidad de que Cristina Kirchner se postule en el 2023

¿Sorprendió que no anunciara su candidatura?

No me sorprende que Cristina haga algo que no espera el resto, porque eso fue algo habitual de su praxis política. Ella no anuncia los anuncios y antes hacía lo mismo. Usa mucho ese instrumento para comunicar.

Por eso, que esta vez anticipe la jugada sería sorprendente. Lo que hizo ayer fue un discurso identitario para los propios, para que ellos puedan defender y utilizar eso mismo.

¿Podrías interpretar lo de ayer como el anuncio de su candidatura?

No creo que haya sido eso. Me imagino que lo debe tener claro, porque no falta tanto tiempo para las elecciones. Por un lado, con lo difícil que está la situación, tal vez la única manera de ordenar la interna oficialista sea con una candidatura de peso, y la única sería la de ella.

Pero por otro lado, con lo difícil que está la interna oficialista, la pregunta sería por qué Cristina Kirchner se expondría a una posible derrota. En términos de opinión pública, creo que la polarización al oficialismo lo deja con la misma porción de votos, más allá de quién sea candidato.

El rol de la oposición en las próximas elecciones

¿Cómo imaginás al opositor que termine compitiendo contra el Frente de Todos? ¿Sería Horacio Rodríguez Larreta? ¿Puede haber una versión más dura con Mauricio Macri o Patricia Bullrich?

Creo que la llave de eso la tiene Macri, porque él es capaz de ordenar el espacio de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta está con grandes dificultades. Hoy todas las investigaciones de opinión pública que hacemos dan a Patricia Bullrich muy por encima de Larreta.

Pero si llega a ser candidato, puede hacer crecer a Javier Milei, porque hay una base de representación que no quiere un discurso como el que propone Horacio Rodríguez Larreta, a tal punto que él está cambiando su estrategia.

En los últimos meses empezó a ensayar un giro hacia la derecha, siempre con cuidado, para no tener problemas con el radicalismo. En la actualidad, las candidaturas capaces de arrasar en todos lados están en crisis.

¿Creés que una candidatura de Cristina Kirchner crearía condiciones para la postulación de Mauricio Macri?

No lo veo como algo tan lineal. Si fuese asesor de Macri, no le recomendaría que lo piense en esos términos. Estratégicamente, eso es jugar en la cancha del otro, y lo que querría Cristina. No creo que sea determinante.

Para el debate político sería muy divertido que exista ese Boca-River. Pero no creo que una candidatura esté alineada con la otra, porque también está dando vueltas el factor Milei.

Volviendo al comienzo, ¿la palabra "esperanza" te parece que quedó antigua?

El problema que tiene a palabra esperanza hoy es que nadie la siente. Entonces, la clave es qué narrativa se construye alrededor de eso. Si el discurso que acompaña es verdaderamente esperanzador, con un horizonte alcanzable a futuro, es una cosa. Pero si solo se dice como refuerzo identitario, recordando épocas mejores, no va a causar tanto efecto.

Es una propuesta que hace Cristina y para eso necesita generar confianza. Eso requiere de reputación y credibilidad. Hay que darle tiempo.

JL PAR