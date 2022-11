Está la idea de que hay precandidatos dentro de Juntos por el Cambio que son un significante de Mauricio Macri, como Patricia Bullrich. ¿Creés que Macri va a ser candidato? ¿Está marcando el territorio para que se corran a la derecha?

Si Mauricio Macri va a ser candidato o no lo tiene que decir él. Tiene derecho a postularse en las PASO. En definitiva, la que elige es la gente.

¿Te gustaría que sea candidato para ganarle y asumir un rol de mayor autoridad?

Es una decisión suya ser candidato. Creo que cuantos más candidatos, mejor. También hay otras alternativas, pero no tengo preferencias. Son decisiones de cada uno.

En lo personal, mi decisión de ser candidato no va a depender de Macri, ni de Gerardo Morales o de Facundo Manes. Quien sea no está condicionado. Si Macri quiere ser candidato puede serlo, y yo también tengo derecho, si así lo decido.

Para el ordenamiento de Juntos por el Cambio, ¿es necesario ganarle a quien fue presidente o alcanza con ganar las PASO contra cualquier precandidato?

Quien sea elegido candidato en las PASO va a tener toda legitimidad y autoridad para conducir Juntos por el Cambio. No depende de quién se presenta. Además, va a tener el apoyo y el acompañamiento del espacio.

Si hay algo que no se discute es la unidad, trabajando en la elaboración de un plan que nos unifica. Le dedicamos muchas horas a eso y estamos convencidos de que vamos a ganar la elección y nos estamos preparando para gobernar. La situación en Argentina es muy grave, necesita un cambio.

En lo personal, no es momento para anunciar candidaturas con la inflación que tenemos, los crímenes en la Provincia y las mafias de la droga en Santa Fe. Además, estoy recorriendo el país, escuchando y aprendiendo de la gente. Hasta que no termine eso no hablo de candidaturas.

Dentro del sector más conservador del PRO creen que ya están ganadas las elecciones del 2023 y, por lo tanto, estarían buscando marcar una tendencia más hacia la derecha para condicionar a quien conduzca en Juntos por el Cambio. ¿Te parece plausible que un error sería dar por ganada la elección?

Es muy peligroso que alguien piense que la elección está ganada. La gente quiere un cambio, estoy convenido. Por eso nos preparamos para gobernar. Pero de ahí a que esté ganada es muy peligroso.

Trabajo por la Ciudad de Buenos Aires, pero también recorro el país acompaño a los candidatos, para recuperar una visión federal de la Argentina, escuchando en cada región. De mínima, es un acto de soberbia. El país está muy mal y la gente está con miedo. Yo no voy a cambiar mi posición ni mis convicciones por el clima electoral.

Jaime Durán Barba sostiene que en ningún caso la derecha ganó prometiendo ajuste y sería un error creer que hay una tendencia de la sociedad haca eso. ¿Puede haber cierto discurso radicalizado?

No creo en los discursos radicalizados ni aun después de ganar la elección. Necesitamos un modelo de desarrollo, crecer y generar trabajo. Ese es el mensaje. Y también es decirle a la gente cómo lo vamos a hacer, no solo la intención.

Eso tiene que ver con lo que vamos producir, lo que necesita el mundo, la diplomacia internacional, el financiamiento, la infraestructura y el sistema educativo para la nueva economía del conocimiento. Es un plan integral, siendo claros y precisos. No voy a cambiar mis convicciones.

¿Tu planteo que ese cambio tiene que ser "con el otro", no "sin el otro"?

El cambio siempre tiene que ser con el otro. Se trata de volver a federalizar el país en cada región. Es un "otro" personalizado, no genérico.

También hablo del "otro" como la oposición, pensando en aquellos cambios necesarios para mejorar la situación del país.

La unanimidad no existe. Si pensamos cambios donde estén todos de acuerdo, no vamos a cambiar nada. Pero sí para mantener las cosas en el tiempo. Vamos a sacar el país adelante si el cambio es duradero y sostenible, cosa que no conseguimos desde hace 80 años.

Para que tengamos, por lo menos, tres décadas de un rumbo claro, necesitamos que el cambio sea apoyado por una mayoría más amplia. Con el kirchnerismo extremo, aliado de Venezuela, Cuba y Nicaragua o con militantes controlando precios para bajar la inflación nunca me pondría de acuerdo. Pero son posiciones extremas.

En el extremo opuesto hay quienes piensan que la solución es meter presos a los sindicalistas.

Las posturas extremas nunca funcionaron. Así estamos con la grieta y los fanatismos.

Noticia en desarrollo...