Halcones o dialoguistas: lecciones españolas

Mientras nuestras coaliciones electorales discuten si hay que ser halcón o dialoguista y dan un triste espectáculo, peleándose entre ellas y dentro de ellas, los representantes de dos fuerzas políticas españolas de distinto signo político coincidieron con su presencia en nuestro país y trajeron un mismo discurso. Tanto Alberto Nuñez Feijoo el presidente del Partido Popular español , un partido de derecha centrista como el lo define, como nuestro conocido Felipe Gonzalez ex presidente por el socialismo pueden pensar una España diferente entre ellos pero ambos concidieron que sin dialogo, sin escuchar al otro nada es posible. Que no se trata de bajar las propias banderas sino de darse cuenta que el punto de vista del otro enriquece, no empobrece. Feijoo, al que las encuestas ubican como posible vencedor en las elecciones de 2023 dijo que seguramente dialogar con el adversario enriquece porque seguro que viene con una idea que puede ser mejor que la de uno. Y fue más allá diciendo, que las redes sociales son una desgracia para la democracia porque solo sirven para agredir al otro. Algo parecido dijo González refiriéndose a que no hay que usar las palabras como puñales.

La idea del dialogo y de democracia están íntimamente relacionadas. La democracia supone poder institucional, dialogo, participación intercambio de ideas respeto por el otro.

Es interesante que en las dos elecciones que han sucedido recientemente en Brasil y EE.UU. la consignas de Lula y la de Biden fueron las mismas. Se trataba de salvar la Democracia. En ambos países la situación económica marcaba agenda. La inflación en EEUU , pero también temas vinculados a los derechos civiles como el derecho al aborto fueron movilizadores del voto.

En el caso de Brasil se trataba también de la economía pero también de los valores culturales de los gobernantes. Bolsonaro perdió una batalla como representante de la nueva derecha que supone estar peleando contra el marxismo cultural. Una derecha parecida a la que propone en Italia Georgia Meloni y en alguna medida Trump y también claramente la nueva estrella republicana Ron de Santis. Esa nueva derecha no propone lo mismo que Feijoo en España.

En nuestro país tenemos pendientes muchos temas de discusión , entre ello el modelo de país y el modelo de democracia que pensamos para el futuro. La discusión dentro de las coalisiones enturbia todo porque no queda claro sobre que discuten. Pero además se suma el elemento de que importantes dirigentes de esas coaliciones no creen que en el dialogo porque parten de la base de que el adversario político no es democrático. Entonces ambos levantan la bandera de defensa de la Democracia amenazada por la otra fuerza política.

Mientras ellos discuten la sociedad necesita que le resuelvan lo que denomino las 3 I (ies). Incertidumbre , Inflacion, Inseguridad. Al dia de hoy la discusión de la sociedad es sobre quien o quienes les puedan dar certezas de futuro, quien o quines tienen capacidad para bajar la inflación, y resolver el problema de la inseguridad y la droga a la que aparecen asociadas el incremento de la pobreza, la falta de posibilidades de inserción en la economia formal, y por supuesto de llegar a fin de mes.

Hace poco me preguntaron como es posible que con el crecimiento de la pobreza y la inflación las Paso estén empatadas entre las dos principales fuerzas políticas mientras Milei los acecha. Es que mas alla de como se evalue la perfomance del Gobierno, mientras la política discuta entre si y para si el electorado no tiene posibilidad de definir.

Está claro que el escenario esta totalmente abierto y parece poco propicio para el oficialismo Si Massa lograra bajar la inflación a la mitad el próximo año tal como les prometio a los senadores de su partido , el oficialismo tiene probabilidades electorales de ser fuertemente competitivo. Justamente porque habrían atacado a a una de las tres I Juntos por el Cambio tiene muchos candidatos pero su principal mentor durante su gobierno no pudo con la inflación con lo cual el empate actual no parece tan inverosímil.

Pero quizás sea hora para las coalisiones de parar de pelear,y escuchar los consejos de Feijoo y Gonzalez. Afianzar la Democracia , dialogar, trabajar para el conjunto Mieli que intenta ser el emergente de la nueva derecha y parecerse a los Bolsonaro, los Trump, y las Meloni tampoco la tiene fácil para generar confianza de como resolver las tres I.

*Consultor político.