Waldo Wolff, diputado nacional del PRO, explicó el rechazo creciente de la sociedad hacia el Gobierno y resaltó que “hay un enorme sector de la sociedad que se cansó de una serie de entelequias, declamaciones vacías y del falso progresismo”. "Mauricio Macri pidió disculpas y me parece que está bien", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre las declaraciones que llevaron polémica por su visión de los alemanes.

Como miembro de la comunidad judía, ¿qué opiniones le merecen las declaraciones de Mauricio Macri?

Antes que nada, usted me presentó como un halcón de la política, y yo no me considero sólo así. A veces soy halcón y a veces soy paloma. No me considero tampoco conservador. Soy hijo de un inmigrante judío alemán, que escapó del Holocausto, y perdí tíos y familiares muy directos en los campos de concentración.

Mi percepción es que Mauricio Macri pidió disculpas y me parece que está bien. Él mismo dijo que hablando de fútbol tuvo declaraciones desafortunadas. En el fragor de definir a los alemanes como muy exitosos en el fútbol, utilizó una frase desafortunada y no se dio cuenta. Así lo sentí yo, y pidió disculpas sin poner “peros”. Para mí el tema está cerrado.

Es muy habitual en todos, cuando usamos metáforas, incurrir en errores.

Hay una célebre frase de fútbol, que dice que “un Mundial es un campeonato en el que juegan muchos equipos y que habitualmente ganan los alemanes”. Se suele ponderar futbolísticamente a los alemanes. Entiendo que, en ese sentido, fue una declaración desafortunada, no tengo mucho más para decir.

Cambiemos, cuando asumió en 2015, trató de tener un discurso progresista. Ahora, en el marco del crecimiento de la derecha en el mundo y la emergencia de los libertarios en Argentina, podríamos decir que hay un corrimiento a la derecha en Juntos por el Cambio, en relación a lo anterior. ¿Usted percibe que hubo un corrimiento hacia posiciones más conservadoras?

Creo que hay un corrimiento de la sociedad en ese sentido. Hay un enorme sector de la sociedad que se cansó de una serie de entelequias, declamaciones vacías, y del falso progresismo.

Hay una vieja frase que dice que “progreso es a progresismo lo que carteristas a cartera”. Yo he visto poco progreso y ascenso social, no le han resuelto la vida a nadie. Quizás porque hubo falsos progresistas, la sociedad le da lugar a todo lo contrario de lo que ellos vienen a declamar.

Me da la sensación de que hay un sector de la sociedad que se cansó del falso garantismo y de las enormes cantidades de presupuesto a cuestiones que no sirven, entre otras cosas. No es un tema de Juntos por el Cambio, es un corrimiento de la sociedad.

¿Usted percibe que, al correrse la sociedad, Juntos por el Cambio puede empatizar con ese sector de la sociedad, y que en 2015 lo reprimía porque la gente estaba en otra sintonía?

No lo veo así. Juntos por el Cambio es un espacio pan republicanista. Tenemos muchos espacios y todos son claramente republicanos. Por eso en el 2019 fui al traspaso de mando, a pesar de que Cristina Kirchner no vino en 2015. Tenemos un gran respeto por las instituciones. Creemos en las instituciones, en la alternancia, en el mundo libre y en la meritocracia. Esos son los pilares en los que coincidimos.

También hay grandes matices. No creo en las derechas y en las izquierdas. De hecho, me interpela cuando la izquierda anula a la derecha y cuando la derecha hace lo mismo con la izquierda. Hace ocho años que estoy en la Cámara de Diputados, y me parece muy interesante ver y escuchar a los 257 escaños. Tienen que estar la derecha y la izquierda, porque eso es la democracia.

Tratar de anular al otro es perverso. La derecha siempre priorizó el orden por sobre la libertad, y la izquierda la igualdad por sobre la libertad. Y en los partidos reivindicamos la libertad.

Creo en la libertad como eje, y hay que llevar orden donde no lo hay, porque la gente pide que terminemos con los piquetes, los robos y las tomas de tierras. Abramos la auditoría y veamos si se están robando los planes sociales, si los cobran muertos y si con eso compran dólares o propiedades. Llevemos la igualdad a quien la necesita, no a un grupo de pícaros que se hacen millonarios.

Hay que hacer eje en ese pan republicanismo. También aliarnos con el mundo libre, la meritocracia, y una democracia plena donde la alternancia sea un valor. Un sector del peronismo, ligado con el kirchnerismo, considera la alternancia en el poder un desvalor.

Las fuerzas grandes, como Juntos por el Cambio, tienen matices, pero nuestro eje es la libertad, representando el sentir de nuestro electorado, que varía, como en muchas partes del mundo.

