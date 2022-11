El ex presidente Mauricio Macri habló este lunes 14 de noviembre sobre si la posibilidad de ser candidato en las elecciones de 2023: "No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado". "Estamos comprando unas cascos especiales. Ya nos anticiparon que van a venir con piedras", dijo en una chicana al oficialismo y también apuntó a Gabriela Cerruti: "Tenemos a la peor vocera del peor gobierno desde la vuelta a la democracia".

Entrevistado por Joaquín Morales Solá en su programa Desde el llano que se emite por Todo Noticias (TN), el ex mandatario hizo referencia a si finalmente se va a postular para la Presidencia el años que viene o si acompañará desde otro lado: "No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado. Me siento cómodo tratando de alentar a muchos dirigentes valiosos en todos los niveles que están queriendo liderar en sus ciudades, provincias o en el país".

Asimismo, el líder del PRO indicó: "El quién es importante, pero hoy estoy para debatir y profundizar ideas. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir que quiero ser candidato".

Macri: "Si Perón viviera apoyaría a Juntos por el Cambio"

El ex mandatario nacional reveló que se siente "triste y preocupado" por el "creciente deterioro" de la Argentina y consideró que "si Perón viviera apoyaría a Juntos por el Cambio".

Asimismo, criticó al Gobierno al señalar que carece de un rumbo y sostuvo que "no tiene un plan" frente a lo que sucede. Además, dijo que el Frente de Todos "se ha dedicado a destruir oportunidades" y precisó que "el mundo está girando hacia Latinoamérica y Argentina está fuera del mapa".

"Estoy muy esperanzado por lo que siento en la calle. Como nunca antes veo una convicción de la mayoría de la sociedad a favor de un cambio profundo. No solamente de estilos, sino de formas de organizar la sociedad", indicó.

Y añadió: "Siempre creímos que íbamos a encontrar un Maradona para cada cosa, que nos iba a salvar. Eso no existe. Existe una sociedad decidida a vivir dentro de la ley con sensatez. Y todo el mundo tiene que respetar la misma ley".

Mauricio Macri: "Estoy trabajando en sumar y no en mi candidatura"

Macri de cara al 2023: "Estamos comprando unas cascos especiales. Ya nos anticiparon que van a venir con piedras"

En referencia a una posible resistencia que pueda generar el kirchnerismo, los sindicatos y las organizaciones sociales y políticas, evaluó: "Estamos comprando unas cascos especiales. Ya nos anticiparon que van a venir con piedras".

Macri graficó que "nadie invierte" en un país "donde existe un Pablo Moyano" al hacer mención al método de protesta del sindicato de Camioneros. También aseguró que "nadie invierte" si se "inventan impuestos todos los días" o si, incluso, "hay 20 dólares diferentes".

"La carga impositiva de este país es la más alta del mundo. Nosotros tenemos un compromiso de bajar los impuestos. Eso hicimos entre 2015 y 2019, porque logramos reducir 4.5 puntos de carga fiscal. El esfuerzo acumulado se perdió en agosto de 2019 cuando fueron las PASO", evaluó.

Además, sostuvo que "el control de precios nunca anduvo" y deseó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "ordene alguno de los desbarajustes que ocasionó su Gobierno".

"Lo único que hizo fue patear la pelota para adelante. Las cajas que maneja La Cámpora son cada vez mayores y acá el daño es bestial no atacando los problemas de fondo. Van rumbo a dejar una bomba peor que la que recibimos en 2015", consideró.

Mauricio Macri.

El ex presidente aseguró que "el Gobierno miente todos los días" y "lo único que logró el Estado es que un concejal pase a ser millonario".

"El Gobierno destruyó todos los precios relativos. Van a lograr que se vaya hasta el último de nuestros pibes. Estas ideas populistas se están por terminar porque la Argentina está por cambiar. Empiezan 20 años de crecimiento en el país, porque es el fin del populismo, está por colapsar", afirmó Macri, en relación a un eventual triunfo de Juntos por el Cambio en 2023.

En relación a esa situación explicó que un gobierno de esa alianza "va a ser mucho mejor", porque capitalizan "la experiencia anterior".

"Quieren robar lo que produce el otro, quieren ordeñar la vaca del otro. Cómprense una vaca", indicó.

Sostuvo que "no existe" la posibilidad de implementar una política gradualista como la que llevó adelante en 2015 y afirmó que la herencia que deje el gobierno de Alberto Fernández "será mucho peor" a la situación con la que él terminó su mandato.

"Heredé el tercer subsuelo y prometí un edificio de 20 pisos. Pero llegué al piso séptimo. El resultado fue insuficiente frente a una enorme expectativa, y no pude ganar la reelección. Ahora estos señores volvieron del séptimo piso al séptimo subsuelo", señaló.

Elecciones 2023: Cómo es plan económico de Juntos por el Cambio

Además, rechazó los cuestionamientos del kirchnerismo respecto de la contracción de deuda durante su mandato y en ese aspecto afirmó que en la actualidad hay una "deuda gigantesca" en el Banco Central: "Es el gobierno que más deuda tomó desde la Tesorería".

"Necesitamos un gobierno con coraje que ponga prioridades. Y, con el apoyo de la gente, ir a fondo con los cambios. Y si ellos vienen con las piedras, vamos a bancar con el casco puesto. Vamos a imponer la ley y a hacer los cambios", resaltó.

Macri contra Gabriela Cerruti: "Tenemos a la peor vocera del peor gobierno desde la vuelta a la democracia"

Respecto a los dichos de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien salió a pedir perdón tras señalar: "Después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos".

Sobre esa situación, Macri remarcó: "Cuando lo leí no lo podía creer. Tenemos a la peor vocera del peor gobierno desde la vuelta a la democracia. Es lo más cínico, de lo más perverso. Pregunto, ¿no había abuelos kirchneristas entre los fallecidos?. No hay empatía por los muertos".

"Ellos decidieron vacunarse primero en su vacunatorio VIP. Nos encerraron, algo que trajo trastornos a los chicos, hubo pérdida de trabajos. Mientras ellos estaban de fiesta, perseguían a un remero en el río, a una mujer en la plaza con su reposera. Es la perversión máxima, la falta de empatía no tiene límite. Son la oscuridad del poder", graficó.

Por último, Macri aseguró que "hay millones de aerolíneas que quieren venir a la Argentina", al tiempo que volvió a criticar la estatización de Aerolíneas Argentinas. "Aerolíneas se patinó mas de 10 mil millones de dólares. La gran idea kirchnerista de estatizarla", concluyó.

