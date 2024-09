Juan José Aranguren: Vaca Muerta y el dólar subiendo menos que la inflación reducen la necesidad de subsidios a la energía

Juan José Aranguren afirma que la sociedad argentina tendrá un avance si paga la energía a lo que realmente cuesta: “Teníamos una venda en los ojos y espejitos de colores que nos vendían que la energía no costaba, pero eso lo pagábamos de forma indirecta y de manera muy ineficiente”. Además, el exministro de Energía aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que para que el país se desarrolle tiene que hablarse menos de subsidios y más de inversión: “Cuando Argentina desarrolle toda su capacidad productiva, va a tener más inversión energética que la que tuvo hasta ahora”.

Juan José Aranguren es director de la Consultora Energy Consilium. Fue ministro de Energía de 2015 a 2018, y anteriormente se había desempeñado como presidente de Shell y de la Cámara de la Industria del Petróleo entre 2001 y 2005.

Un economista importante aseguraba que la baja del precio del gas por el desarrollo de Vaca Muerta hace que, para el año próximo, baje la necesidad de reducir los subsidios y el atraso. ¿Es correcto el análisis?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es correcto el análisis, pero quisiera agregar un tema. Los productos energéticos se comercializan en el mundo en una moneda que mantiene cierto nivel de estabilidad en comparación con nuestra moneda local. Más allá de que hay un nivel de precios que se genera por mercados que son ajenos al nuestro, también incide qué sucede con el precio del dólar en el país.

La normalización del tipo de cambio en el país y la reducción o desaparición de la brecha cambiaria, junto con un cambio en la política energética que, en vez de pensar en el autoabastecimiento piensen en la maximización de la renta mientras abastecemos el mercado interno, van a generar una situación en la que el subsidio económico sea muy inferior a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos 20 años.

Por qué los hidrocarburos fueron protagonistas en el superávit fiscal

Es una gran noticia pensando en poder bajar la inflación durante el próximo año.

Al menos, en cuanto a lo que tiene que ver con contribución de la energía, es una gran noticia. Escuchaba cuando hablaban sobre el incremento del gas, luz y combustible y quiero recordar que, el aumento del combustible busca recuperar el 2% del crawling peg mensual porque la comercialización se hace cuando uno importa o exporta al tipo de cambio oficial.

También se está recuperando lo que no se hizo durante el Gobierno anterior de actualizar el impuesto a los combustibles conforme a lo que dice la ley de impuestos internos. El Gobierno anterior no actualizó el impuesto durante 10 trimestres, por lo tanto, los aumentos que todavía restan son para recuperar el atraso en el incumplimiento de una ley. Faltan recuperar los últimos dos trimestres que son de alto nivel de inflación porque fueron el 25% de diciembre y el 20% de enero, pero ya se recuperó todo el 2022 y todo el 2023. Creo que, con un esfuerzo adicional que hacen los argentinos, será un avance el hecho de poder pagar la energía por lo que cuesta. Teníamos una venda en los ojos y espejitos de colores que nos vendían que la energía no costaba, pero eso lo pagábamos de forma indirecta y de manera muy ineficiente.

Por lo general, cuando hay subsidios generalizados, se benefician los que más consumen que son los que más tienen. Creo que con un par de trimestres donde esto se normalice, el año próximo vamos a poder hablar menos de energía y preocupándonos más por la inversión. Para que un país crezca, necesita más inversión. Y cuando Argentina desarrolle toda su capacidad productiva, va a tener más inversión energética que la que tuvo hasta ahora.

Aseguran que, “después del aumento de la energía eléctrica, la economía familiar se resintió”

¿El error central de la economía de Néstor Kirchner fue el subsidio a la energía?

Ahí empezó el populismo energético que sacrificó el futuro. Alguna vez escuché que un estadista es un incomprendido porque se ocupa de las cuestiones a largo plazo y toma decisiones impopulares a corto plazo. La mayoría de los políticos se preocupan sólo por los resultados inmediatos de sus acciones.

Con la energía pasa lo mismo, son inversiones a largo plazo, que pueden llegar hasta las cuatro décadas. El subsidio puede generar una satisfacción momentánea, pero hipoteca el futuro. Argentina tuvo su mayor nivel de producción de petróleo crudo en el año 1998, fueron 850.000 barriles por día. Ese año, Brasil produjo 650.000. Este año produjimos 670.000, mientras que Brasil hoy produce 3.400.000 por día. En el medio pasaron distintos dirigentes, pero todos mantuvieron la misma política de una empresa mixta y con un montón de empresas privadas que colaboran para mantener esa política de Estado.

Argentina hoy, especialmente con Vaca Muerta, tiene una capacidad importantísima. Cada 100.000 barriles de petróleo por día que podamos incrementar a un precio de 70 dólares el barril, implicarían medio punto de PBI por año. Tenemos que seguir por este rumbo y lograr que se puedan hacer más inversiones de infraestructura con el RIGI.

La sombría advertencia de un funcionario clave del Gobierno sobre cortes de luz: "Va a ser un verano complicado"

¿Ese salto enorme que se dio en Brasil corresponde al presal?

Es todo, tuvo mucho que ver la explotación marítima, pero también tiene que ver con el mantenimiento de una política de Estado. Pasan los gobiernos, pueden tener algún sesgo distinto, pero el horizonte es el mismo.

Estamos en un país que es tomador de precios y el mercado no está en nuestros 45 millones de habitantes. Crecimos con un libro famoso del economista Aldo Ferrer que era "Vivir con lo nuestro", pero el autoabastecimiento y la soberanía energética es la venda en los ojos que nos ha impedido desarrollar todos los recursos naturales que tenemos. Tenemos que hablar de seguridad energética.

Japón no tiene recursos naturales, pero es una potencia porque tiene seguridad energética, no se preocupa en autoabastecer, se preocupa en producir y generar ingresos para sus ciudadanos. Creo que con estas nuevas medidas se va a poder potenciar mucho Vaca Muerta.

ADP VFT