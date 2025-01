Juan Pablo Arenaza: "Pichetto y sus diputados extorsionan en el Congreso"

El legislador porteño, Juan Pablo Arenaza , analizó el escenario político y consideró que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante las mismas políticas que el PRO planteó en la campaña. “Sería absurdo que nosotros no acompañemos esas reformas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Pablo Arenaza es legislador de la ciudad de Buenos Aires y fue elegido por el PRO en el año 2021. En las últimas horas, rompió con el partido y se pasó al bloque de La Libertad Avanza.

¿Cómo se consolidó este interbloque entre la Libertad Avanza y el sector PRO comandado por Patricia Bullrich? ¿Y qué significa, además de cómo se logró llevar adelante?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nosotros veníamos trabajando con Pilar Ramírez, que es la presidenta del bloque de la Libertad Avanza en la Legislatura, es la persona de confianza de la Casa Rosada, de Karina Milei, hace varios meses ya. A fin de año, cuando empezamos a trabajar el presupuesto, nosotros, junto con Pilar y otros dirigentes, trabajamos para que en la Ciudad de Buenos Aires se repita lo que está ocurriendo a nivel nacional: bajar impuestos, achicar estructura innecesaria, ordenar el Estado, hacer un Estado más moderno, más ágil...

Bueno, no logramos los consensos, y tampoco nos escucharon en ese punto. Entonces, empezando el año parlamentario, y nosotros creemos que hay que trabajar fuerte en la ciudad para que la ciudad acompañe lo que está pasando a nivel nacional, decidimos pasarnos al bloque de la Libertad Avanza.

La formalización de estos pases de Juntos por el Cambio a la Libertad Avanza de algunos intendentes y legisladores, pareciera indicar que no va a haber un acuerdo entre los dos partidos. Porque si creyeran que iba a haber un acuerdo, no se pasarían de uno a otro. ¿Es plausible esta hipótesis de que no va a haber acuerdo, y por eso están pasando?

Mira, nosotros trabajamos para que en la Ciudad de Buenos Aires haya un acuerdo porque creemos que la suma, tanto del PRO como de la Libertad Avanza, a nivel nacional sería buena para la ciudadanía. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, un día nos despertamos, y el jefe de Gobierno, en forma unilateral, porque a él se le ocurrió, sin consultar a nadie, decidió adelantar las elecciones.

Y tampoco sabemos cuándo van a ser, porque no sabemos si van a ser en mayo o en junio… la verdad que con el costo que eso implica y pensar que porque adelantar las elecciones dos meses puedes llevar agua para tu molino, parece absurdo. Pero bueno, es la decisión que tomó el jefe de gobierno, Jorge Macri. Nosotros no estábamos de acuerdo con esa decisión.

Son respuestas a cosas que pasaron el año pasado. Yo fui el jefe de campaña de Patricia Bullrich y ahí nosotros decíamos las cosas que íbamos a hacer. Después, perdimos la elección y tomamos la decisión de acompañar a Javier Milei, porque era el que expresaba las cosas que nosotros creíamos que iban a sacar a la Argentina adelante.

Obviamente que vamos a defender esas ideas, y esas ideas tienen que ver con bajar el gasto inútil, con bajar impuestos, con aliviar la burocracia, a los ciudadanos que tanto problema les está dando el día a día. Bueno, y está ocurriendo a nivel nacional. Entonces, sería absurdo que nosotros no acompañemos esas reformas.

Ramiro Marra publicó un mensaje en redes tras su expulsión de La Libertad Avanza: qué dijo

¡¿Qué está pasando allí en la Legislatura cuando echan a Ramiro Marra de la Libertad Avanza? ¿Cómo se percibe? ¿Es un magma? ¿Es un huracán? ¿Qué es lo que está pasando allí?

Mira, eso fue reciente, porque eso ocurrió anoche. Y la verdad que yo no puedo opinar sobre eso, porque no corresponde, porque yo me incorporo a la Libertad Avanza ahora. Está fuera de lugar que yo opine sobre eso. Lo que yo puedo opinar es en términos parlamentarios de lo que ocurrió.

Nosotros, en diciembre, trabajamos para que en la Ciudad de Buenos Aires no ocurriera el "impuestazo" que está ocurriendo y que va a ocurrir. Porque el "impuestazo" más fuerte se va a sentir a partir del mes de abril. Y con los votos de Ramiro Marra y otros diputados, hubiéramos logrado frenar eso, y la verdad que no lo logramos.

Ahora te dicen que bajaron el gasto en 13 mil millones de pesos, cuando en realidad es el 0.09% del presupuesto, es la nada misma. Entonces, ante esa situación… bueno, habrán tomado esta decisión, pero yo no tengo información con respecto a eso.

Alejandro Gomel (AG): ¿No hay un desbalance entre lo que pasa a nivel nacional, donde el PRO apoya a la Libertad Avanza en el Congreso, y lo que pasa en la Ciudad, donde la Libertad Avanza ya no es oficialismo, sino oposición? ¿Hay una falta de correspondencia entre lo que pasa a nivel nacional y Ciudad?

Lo que pasa es que son escenarios diferentes. Te lo voy a plantear en estos términos, porque me lo han preguntado muchas veces. Primero, las reformas que lleva La Libertad Avanza al Congreso Nacional tienen discusión en las comisiones, y hay muchos aportes que hicieron diputados del PRO.

Segundo, que son las reformas que nosotros íbamos a llevar a cabo si ganábamos la elección. Entonces sería absurdo que nosotros nos opongamos a lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso con respecto a apoyar o no las cosas que nosotros dijimos.

Vos fíjate que el programa que diseñó Federico Sturzenegger, que trabajó para nuestra campaña junto a Patricia, que fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, era el programa que íbamos a llevar a cabo, la Ley Bases, por ejemplo. Entonces, ¿ahora qué vas a decir? "Ah, no, como yo no gané y ganaron ellos, ahora no te apoyo". Entonces es absurdo eso.

Y a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente las cosas por las cuales Jorge Macri le ganó la interna a Lousteau, son las cosas por las cuales Jorge Macri no está cumpliendo con el electorado, que son bajar impuestos, achicar el Estado, etcétera. Eso no está ocurriendo.

Porque lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires es que en los últimos años de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno hubo una sobredimensión del Estado de la Ciudad y hubo una voracidad de impuestos, y no se bajó nada de impuestos.

Entonces la pregunta es, ¿quién está engañando a la gente? ¿Jorge Macri, que no está cumpliendo con el plan de gobierno que él dijo que iba a hacer en la campaña? Con el tema de la Ley Antimafia a nivel nacional, ¿qué van a decir los diputados del PRO? "¿No, esta no la vamos a votar?” Si era nuestra, es copiada exactamente de lo que nosotros dijimos que había que hacer.

Carrió le escribió una carta a Milei y amenazó con iniciarle accciones judiciales por "traición a la patria"

AG: Bueno, también está el tema presupuesto, que el gobierno nacional no lo presenta en el Congreso.

Bueno, porque obviamente la oposición destructiva lo que quería hacer con el presupuesto era romper el plan económico del gobierno, que era el déficit cero.

AG: Lo que veo es que en el ámbito de la Ciudad va a ser imposible,y va a haber un enfrentamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.

Desgraciadamente, se adelantaron las elecciones y no hay escucha. Y las cosas que nosotros proponemos y la Libertad Avanza propone no te dan ningún tipo de escucha. Y si, va a ocurrir eso.

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué va a hacer Patricia? ¿Se va a afiliar a la Libertad Avanza? Te lo consulto porque hay un tweet de la Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires que convoca el sábado a afiliarse al partido con el dibujo de una figura que es claramente Patricia Bullrich.

No es lo que va a ocurrir el sábado, es otra persona. Patricia no se va a afiliar por ahora.

EP: ¿Pero lo analiza eventualmente?

Patricia va a hacer todo lo que pueda para que se fortalezca el gobierno y para que las ideas que nosotros le habíamos prometido a la gente durante la campaña, se lleven a cabo. Se habló mucho si era Patricia, si era Karina… Bueno, pero no sé, será una cuestión del peinado…

EP: Y volviendo a la pregunta de Alejandro, y a tu perspectiva de que va a ser muy difícil un acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza en la ciudad, ¿entonces tenemos que ver a Patricia en la campaña libertaria en la ciudad?

No, pero de eso no te quepa ninguna duda. Patricia va a trabajar para fortalecer al gobierno nacional. Y si se fortalece el gobierno nacional metiendo la mayor cantidad de diputados para dejar de sufrir extorsiones de dirigentes que creen que la forma más fácil de conseguir cosas es extorsionando en el Congreso.

EP: ¿Quiénes son los extorsionadores?

Bueno, hay diputados que extorsionan, digamos, que si no me pones esto, no te voto. Bueno, el bloque de Pichetto, por ejemplo. Pichetto fue candidato nuestro, y las ideas que lo llevaron, que él tenía que defender, son las ideas que se están llevando a la práctica, son las leyes que está mandando el gobierno nacional. Y era el plan de gobierno de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich ganó la elección interna.

EP: Sí, pero Pichetto fue candidato de Juntos por el Cambio, no del PRO.

Bueno, de Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio tenía una plataforma y tuvo una interna, la cual ganó Patricia Bullrich, y el plan de gobierno era el que está ocurriendo ahora.

Si no va a haber acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo podría haberlo en la provincia? ¿Esto, de alguna manera, marca que no lo haya a nivel nacional?

Bueno, el presidente Milei expresó que lo que tendría que ocurrir es un acuerdo nacional para fortalecer…

Yo te pregunto, ¿qué pensás que va a pasar?

Lo ideal sería un acuerdo nacional para fortalecer en todas las provincias.

Usando la lógica, si vos creés que no va a haber acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿podríamos inferir por carácter transitivo que es un indicio de que no lo va a haber a nivel nacional?

Bueno, se va a complicar.

MC