Juicios en ausencia por la Amia: "Todavía es posible hablar de justicia"

El abogado Roberto Durrieu indicó que "se debe tener mayor respeto" a las garantías del debido proceso en el juzgamiento de delitos graves en el país. Además, sostuvo que "todavía llama la atención como la investigación del caso AMIA sigue en punto muerto". "Hay un reconocimiento de todos, incluso del Estado argentino, de que la investigación ha sido encubierta", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Durrieu es doctor en Derecho de la Universidad Oxford y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. Se recibió también de abogado en la UCA. Además, trabajó en la Justicia Penal de Instrucción y Federal Penal desde 1994 a 1998, además de ser abogado en diferentes estudios.

Alejandro Gomel (AG): Estamos a menos de una semana del aniversario 30 de lo que fue el atentado más importante que sufrió la República Argentina, el atentado a la Amia. El Gobierno anunció que mandará un proyecto de juicio en ausencia, pensando en los acusados iraníes del caso Amia. ¿Qué piensa al respecto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El planteo lo veo positivo, nadie podría decir lo contrario, creo que existe un consenso internacional de que los juicios en ausencia para casos tan tremendos, como genocidios, crímenes de lesa humanidad o ataques terroristas, son admitidos. Hay países de vanguardia que han analizado el tema y lo han aprobado, por ejemplo, Francia, Inglaterra o Estados Unidos.

Lo primero que tengo para decir al respecto es que es un proyecto que debería haberse enviado al Congreso y debatido mucho antes. Y lo segundo es que me temo que, para que exista un juicio justo en el caso de la AMIA, si llega a ser ley este proyecto deberá ser aplicable para futuros casos, no para el caso de la AMIA, lamentablemente.

Llaryora apoyó el juicio en ausencia para juzgar a los autores del atentado a la AMIA

Porque entiendo que se aplicaría el principio constitucional de la ley federal más benigna que es que bajo el trámite de una investigación, por delitos más graves que sean, no se puede cambiar las reglas del juego del trámite.

Medidas en torno a la AMIA que quedan en la nada

Elizabeth Peger (EP): Cada vez que se está por cumplir un nuevo aniversario del atentado, los distintos gobiernos hacen diversos anuncios que después quedan abandonados, es decir, no se termina de dar un cierre a esta causa que ya lleva 30 años. ¿Qué lectura hace al respecto de estas medidas que, finalmente, no prosperan?

Concuerdo completamente, creo que es un manoseo a las víctimas, a la sociedad argentina y a la comunidad internacional. Cada año o década que se cumple de impunidad, los gobiernos de turno organizan anuncios que en definitiva no cambian el centro del foco de atención, que es cómo hacer justicia. Hablamos de justicia sin atajos, con pruebas y que sea ejemplar, utilizando las técnicas más modernas del mundo de la criminología y que en la Argentina no se están usando.

Me permito hacer un recuento de cómo fueron estas medidas. Néstor Kirchner anunció en la década de impunidad la creación de la UFI AMIA, y ya sabemos cómo terminó, incluido el asesinato de Alberto Nisman. Cristina Kirchner anunció el tratado con Irán para facilitar, supuestamente, las indagatorias, las declaraciones y la presencia de los siete iraníes con órdenes de captura internacional. Ya sabemos lo que pasó con ese tratado con Irán, se declaró inconstitucional.

A casi 30 años, el caso Amia sigue sin esclarecerse.

Por su parte, Macri creó la Secretaría AMIA, dependiente del Ministerio de Justicia con presupuesto, y también declaró a Hezbolá como grupo terrorista, lo cual celebro. Pero el anuncio de la Secretaría AMIA, a dos años de estar efectiva, el secretario de aquel entonces fue expulsado, hizo una denuncia penal argumentando aprietes a su persona para tratar de quebrar la voluntad de seguir querellando a ciertas personas por este tipo de delitos. Todo muy grave.

La presidencia de Alberto Fernández, en anuncios públicos en el 2021-2022, allanó al juicio, que finalmente terminó en condena para la República Argentina hace unas semanas, y en donde se declaró culpable al Estado argentino por haber realizado actitudes de encubrimiento y de desvío de la investigación.

Ahora el presidente Milei envía este proyecto de ley al Congreso, que señalo, como dije al principio, debió haberse enviado mucho antes, y que el mismo ministro de Justicia sabe (porque es una penalista con experiencia) que ese proyecto de ley puede ser aplicado, pero para el futuro y no para el pasado.

El argumento de que son normas procesales que se pueden modificar y que, consecuentemente, en principio, no tiene aplicación constitucional. Las modificaciones que se realizan en el futuro no tienen argumento jurídico sólido, todos sabemos que no es una norma procesal, es una norma constitucional del Derecho de Defensa.

Passerini: “Hoy hay un gobierno nacional que desconoce la justicia social”

Y aquí también una advertencia: el juzgamiento de estos delitos, mientras más graves son, se debe tener mayor respeto a las garantías del debido proceso. Entonces, la Justicia viene, pero respetándose las garantías. Es decir, la efectividad y las presiones políticas no pueden estar por encima de las garantías del debido proceso.

EP: Usted mencionaba el anuncio de Hezbolá llevado adelante por la gestión de Macri, pero Milei (antes de ser electo) había planteado también la declaración de Hezbolá como grupo terrorista. En estos siete meses hubo algunos pasos en el sentido de avanzar con el cumplimiento de ese compromiso, pero aún no está resuelto, en Argentina compromiso, no es considerado un grupo terrorista. ¿Qué piensa al respecto?

Una aclaración, en realidad, Hezbolá ya fue declarado grupo terrorista por Mauricio Macri. Entiendo que usted se refiere al Hamás, el cual todavía no fue declarado por Argentina como grupo terrorista, pero sí fue declarado por la mayoría de los países de América y de Europa. Y entiendo que parte de los anuncios de Milei en los próximos días va a ser la declaración de Hamás como parte de esas agrupaciones terroristas.

Alejandro Gomel (AG): ¿30 años después sigue siendo posible hablar de justicia en el caso AMIA?

Por supuesto que es posible hablar de justicia en el caso Amia. Acá hay una técnica de investigación bastante consensuada a nivel mundial que son las que se aplican para investigar estas clases de delitos tan graves, vinculados a seguir la ruta del dinero. Yo lo he dicho, es un tema que todavía llama la atención como la investigación sigue en punto muerto. Hay un reconocimiento de todos, incluso del Estado argentino, de que la investigación ha sido encubierta.

La Justicia afirmó que los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel fueron ordenados por Irán

Entonces, yo sugiero, respetuosamente, la aplicación de los principios modernos de investigación que garantizan el debido proceso y los derechos de defensa de quienes están siendo investigados, que es vinculado a seguir la ruta del dinero y las pruebas financieras de estos grupos.

Vale recordar que estamos hablando de delitos que son imprescriptibles, ya que son delitos de lesa humanidad, de genocidios y antisemitas, enmarcados dentro de un plan de exterminio del pueblo judío. Esto ya lo han dicho el Tribunal de Casación Federal argentino, y fallos internacionales. Es decir, hay consensos en este sentido.

AG: ¿Usted estuvo involucrado también en un caso de delito internacional y un pedido de detención internacional por el caso de Birmania?

Exactamente. Actualmente se llama República de Myanmar. Efectivamente, aplicando los principios de jurisdicción universal y en algunos casos de nacionalidad de la víctima, donde había argentinos, he traído unas teorías del doctorado de Oxford de hace varios años, y con un grupo de abogados expertos en Derecho Penal Internacional con raíces en Oxford, hemos impulsado denuncias en Argentina por el grupo terrorista Hamas por algunos ataques.

La Justicia Federal Penal argentina lleva adelante varios casos internacionales y lo hace con mucha efectividad, demostrando que estos delitos complejos pueden investigarse sin problema. Por eso llama la atención que en el caso Amia sigamos en este estadío de impunidad.

AO VFT