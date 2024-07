A pocos días de que se cumplan 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la institución compartió un video en el que Jairo, junto a 1.300 personas y más de cien familiares de las víctimas, se unieron para cantar la mítica “Venceremos”, considerada por algunos como un símbolo de unión y esperanza.

La idea de esta producción era representar “un sentido abrazo simbólico” a los familiares como forma de manifestarles su apoyo y homenajear la vida de las 85 personas que murieron en el ataque perpetrado por el terrorismo internacional el 18 de julio de 1994 en la sede Pasteur 633 de la AMIA.

El encuentro multitudinario tuvo lugar el lunes 17 de junio, en la sala Ballena Azul, del centro cultural ubicado en la calle Sarmiento 151, en la ciudad de Buenos Aires, y fue compartido este viernes en las redes sociales de la institución israelita, con el título “Cantamos juntos por la memoria y la justicia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Causa AMIA: la Justicia desclasificó un informe de inteligencia que revela la responsabilidad de Irán en el atentado

Amos Linetzky, presidente de la institución, habló durante la grabación y destacó el papel de los familiares, quienes “durante tres décadas, no han bajado los brazos y mantienen en alto el reclamo de justicia”. Y agregó: “Esta iniciativa es una forma de poder demostrarles cómo la sociedad respeta el recorrido que han transitado, en medio del dolor y ante tanta impunidad, para que se haga justicia”.

La acción con la canción “Venceremos” va de la mano con el video publicado por la AMIA el año pasado, cuando se unió por primera vez a 45 familiares de las víctimas para cantar juntos “La cigarra”, de María Elena Walsh.

“La idea era simple: multiplicar y amplificar, a partir de la participación masiva, las voces de quienes vienen liderando el reclamo de justicia hace 30 años. Y hacerlo a través de una acción artística. De esta manera, los familiares se prolongaron en las voces de más de 1.300 personas que dejaron un mensaje inequívoco de memoria y de lucha contra la impunidad: sólo con justicia”, aseguró Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de la entidad.

La historia de la canción “Venceremos”, según Jairo

“Venceremos” es una canción emblemática para la historia de nuestro país, Jairo fue el encargado de cantarla en el cierre de campaña del candidato presidencial Raúl Alfonsín en la Avenida 9 de julio, el 26 de octubre de 1983, durante los últimos meses de la más sangrienta dictadura cívico-militar, autoproclamada “Proceso de Reorganización Nacional”.

Antes del ensayo de la producción audiovisual para la AMIA, el cantante contó la historia de la canción y señaló que sus orígenes provienen de la canción “We shall overcome”, una creación popular, que perteneció a los movimientos de los grupos pacifistas que se manifestaban en Estados Unidos por los derechos civiles, a principios de los años 60.

AMIA: cuál es el impacto de la condena que recayó sobre Argentina por el encubrimiento del atentado

“María Elena Walsh tuvo la maravillosa idea de hacer una versión en castellano de la canción y la grabó en un disco. Yo era muy amigo de María Elena, y cuando llegó el año 83, volví a la Argentina para participar del acto cívico, y me pidieron si podía cantar en un acto en la 9 de Julio”, comenzó relatando.

Y agregó: “Les dije que sí, porque estaba tan entusiasmado por el momento que decía que sí a todo. Y después me di cuenta de que no sabía qué se cantaba en un acto como ese, que no era un espectáculo, sino que era una manifestación política, social, etc”, recordó el cantante.

Jairo también contó que María Elena Walsh, a quien consideraba una excelente consejera, le dijo: “Cantá las canciones que son tuyas y conocidas, y cantá alguna que marque el momento que se está viviendo, que tenga una relación directa con ese momento”.

“Cuelgo el teléfono con María Elena, y digo ´Venceremos´. La llamo de nuevo y levanta el tubo y me dice ‘Venceremos´”, concluyó el cantante sobre la coincidencia que reflejó la gran visión de pensamiento compartida.

Muestra homenaje "AMIA: El rol del periodismo en 30 años de búsqueda de la verdad"

El acto por los 30 años del atentado a la AMIA

Bajo el lema “El terrorismo sigue, la impunidad también”, y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el jueves 18 de julio se realizará el Acto Central de homenaje por los 30 años del atentado a la AMIA. Comenzará a las 9:53, puntualmente, como recuerdo del horario en el que se perpetró el ataque.

Frente a la sede de Pasteur 633, en el mismo sitio que fue elegido como blanco del terrorismo internacional tres décadas atrás, la conmemoración reunirá a todas las voces comprometidas en apoyar el reclamo de justicia de los familiares y recordar a las personas asesinadas en el ataque.

La masacre contra la AMIA, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local, dejó el saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ninguna persona fue condenada por el hecho.

RV/fl