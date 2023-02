Julio Zamora: "La reunión del PJ bonaerense no fue en contra del presidente"

Julio Zamora, ex secretario de capacitación legal y técnica del gremio de la fraternidad, habló sobre la reunión del Frente de Todos sin Alberto Fernández. "No fui a esa reunión para hacer una foto en contra del presidente", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estuviste en la cumbre de Merlo ¿Cómo está el partido justicialista en la provincia de Buenos Aires?

Fue una reunión para discutir y conocer de primera mano la situación económica y política de nuestro espacio. Fue una reunión buena donde cada uno pudo exponer desafíos a futuro, en un contexto electoral y donde necesitamos desde el Frente de Todos tener un posición más unívoca en algunos aspectos. Vemos cuestiones que son de público conocimiento, de diferencias con respecto a la gestión presidencial, la economía, donde vemos que el peronismo tiene que construir su sentido.

En ese marco nos reunimos, no fue en contra de nadie, sino una reunión más para tener un vínculo con los referentes.

¿Los medios de comunicación exageran respecto a la falta de invitación al presidente y sobre que esto es un signo más de división dentro del Frente de Todos?

No hablo de exageración, quizás algún referente planteó esa situación, no fue así. Por lo menos yo no fui a esa reunión para hacer una foto en contra del presidente, fui a plantear la realidad que estamos viviendo y aportar para que el frente sea competitivo y tenga los insumos posibles de cara a este periodo electoral.

Tras la cumbre en Merlo, Alberto Fernández aceptó armar una mesa política para definir la estrategia electoral

¿Puede ser que otros intendentes estén en la misma situación que vos? Es decir, fueron sin esa intención y se encontraron con un meta mensaje que trascendía su voluntad.

Como en muchas reuniones, hay intendentes que no van por distintos motivos, y será cuestión de ellos poder explicarlos. Yo no fui a sacarme una foto en contra de nadie, fui para hablar sobre cuál es el camino que plantea el peronismo a futuro y recuperar banderas que son fundacionales, que tienen que ver con una situación socioeconómica que afecta a nuestra base electoral.

¿Tenés una crítica para el ministro de Economía?

No, no es un tema personal. El ministro debe sentirse limitado por la desinteligencia que hay en la política, lo cual afecta el rumbo de la economía, hay avances que no se pueden dar por los tironeos de la política.

La cuestión tiene que ver en cómo le damos forma a un movimiento que siempre tuvo una prioridad fundada en trabajadores y sectores mayoritarios de nuestro país. Lamentablemente, en los últimos años, a nivel global, sentimos que los sectores que nosotros representamos están perdiendo participación en el ingreso.

Cristina dejó el país con más del 45% de participación en el ingreso de los trabajadores y hoy estamos con el 33%, eso tiene que recuperar el peronismo. Hay una deuda muy grande de la democracia con muchos sectores de la población.

Nunca hablé en términos personales, respeto mucho al ministro, tuvimos una historia común y ahora hay diferencias que tiene que ver con el liderazgo en el distrito, pero no con críticas personales sino con el rumbo que debe tomar nuestro espacio.

Cumbre del PJ en Merlo: Wado, Massa y Máximo Kirchner comparten acto en medio de las internas del FdT

¿Lo votarías para presidente a Sergio Massa?

No hay que poner el carro delante del caballo. Primero tenemos que hablar de un programa político para los tiempos que vienen, el candidato debe venir solo, o ser el que mejor represente ese programa que tiene que rescatar la historia y genética del peronismo, poner en relieve una visión que ponga en valor y prioridad esos intereses. Hasta ahora, no hay una enunciación por parte del ministro o de nuestros dirigentes vinculada a recorrer o retomar ese camino.

¿En cuánto a Tigre y la competencia con Malena Galmarini?

Eso se tiene que dar en un ámbito democrático. En 2019 tuvimos el inicio de la desinteligencia, que usted mencionaba, que tenía que ver con unas PASO democráticas, que diriman liderazgos y esas diferencias que puede haber desde la visión que tenemos de nuestra ciudad. Se tiene que dirimir en una disposición a nuestra ciudadanía para que elija quien es el que mejor representa el futuro. Hay que hablar del Tigre que queremos. Hoy Tigre sigue creciendo y eso nos da la certeza de que estamos recorriendo un camino virtuoso.

