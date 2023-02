El albertismo busca mostrar que tuvo presencia en la reunión de Merlo: "Hubo una indicación del Presidente"

En medio de un nuevo incremento en la tensión interna del Frente de Todos, decenas de intendentes del peronismo bonaerense se reunieron en la noche del martes en Merlo con el ministro de Economía, Sergio Massa, y los camporistas Eduardo "Wado" de Pedro y Máximo Kirchner. Pero a pesar de que no estuvo el presidente Alberto Fernández ni abundaron sus representantes, desde su círculo dirigencial buscan mostrar que tuvo influencia en el cónclave.

La reunión se llevó a cabo el martes a la noche en una quinta de Merlo y puertas para afuera se exhibió como un encuentro del Frente de Todos. La foto muestra a una gran parte de dirigentes que responden al kirchnerismo, el propio Massa y los nombres que están bajo su ala, y ausencias notorias de intendentes de la primera y tercera sección más cercanos al Jefe de Estado.

No estuvieron, por ejemplo, los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó); Mario Ishii (José C. Paz) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), todos cercanos al mandatario.

El encuentro fue el primero de esa magnitud en lo poco que va del año electoral. Pero después del nuevo capítulo en la interna oficialista encabezado por De Pedro y dirigentes como Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, ministros del sector albertista, el cónclave es leído como un aviso al presidente, que también preside el Partido Justicialista a nivel nacional, para que ponga primera y reúna a los componentes del Frente de Todos para definir cual será la estrategia electoral.

A Samid lo dejaron afuera de la cumbre del PJ en Merlo: "¿Quién tiene un peronómetro para decir quién entra?"

Fernandez no fue, pero el que si estuvo invitado fue Gabriel Katopodis, su cercano ministro de Obras y Servicios Públicos. "El objetivo de anoche, con una cantidad importante de intendentes, dirigentes del peronismo, por indicación también del presidente de la Nación, es iniciar una etapa marcada por preservar la unidad y ganar las elecciones", dijo este jueves el funcionario.

La foto que difundieron los participantes de la reunión en Merlo.

El énfasis en la 'indicación del presidente' tiene sólo un objetivo claro: mostrar que tuvo representación en el encuentro donde abundaron jefes comunales que defienden a capa y espada a Cristina Kirchner, como la quilmeña Mayra Mendoza o Mario Secco, de Ensenada.

"No escuché proponer a nadie en la reunión de anoche que la alternativa es ir en dos proyectos diferentes. Todos tuvimos ayer en Merlo, y lo viene planteando el Presidente, la necesidad de reafirmar la unidad del Frente de Todos", insistió Katopodis en Radio 10.

El ministro sostuvo también que "quedó claro que el peronismo va a encontrar las condiciones para dirimir las candidaturas, pero también está claro que las candidaturas son el final de la discusión". Tras la reunión, hoy acompañará al presidente a Chaco, donde serán recibidos por el gobernador Jorge Capitanich, que viene de marcar la cancha al decir que "el Gobierno no puede tener como candidatos al Presidente, a su jefe de Gabinete y al ministro de Economía".

Hermetismo albertista y señalamientos a La Cámpora

Tras la reunión que hubo ayer en Merlo, PERFIL se contactó con dirigentes "albertistas" de primera línea que prefirieron mantener el silencio.

Sin embargo, un bonaerense de segunda línea que supo levantar la voz para defender al presidente en la post derrota electoral de 2021 leyó el cónclave como una marcada de territorio de La Cámpora en general y de Máximo Kirchner en particular.

Operativo clamor | Organizaciones políticas y sindicales marchan a Tribunales para respaldar a Cristina Kirchner

"Es decir 'el jefe soy yo, ni siquiera mi mamá, y no invito a los tuyos'", dijo en off the récord al tiempo que interpretó la presencia de Massa dentro de un contexto en el que si quiere ser candidato su única posibilidad es dejarse elegir por Cristina Kirchner "con el riesgo de que si eso sucede llegue desgastado como pasó con (Daniel) Scioli cuando fue candidato".

"La foto de ayer es mostrarle a Alberto quien tiene el poder"

A su vez, sobre el contexto en el Frente de Todos, el dirigente rescató del conflicto entre Wado De Pedro y Alberto Fernández que "por primera vez" el integrante de La Cámpora salió "rallado". Y apuntó: "No puede ser que vengan haciendo operaciones y nunca queden afectados cuando el presidente está re cascoteado".

Katopodis: el único ministro "albertista" que fue a la reunión en Merlo.

Por otra parte, estimó que será difícil que el presidente convoque a la mesa política que exigen desde el kirchnerismo porque "sabe que si un interés suyo choca con el de Máximo sale perdiendo".

También que lejos de la premisa que sostienen públicamente quienes predican que el Frente de Todos se tiene que unir porque en frente está la posibilidad de que vuelva el macrismo, señaló que hay dirigentes peronistas que "piensan que es mejor que gobierne Larreta que Cristina".

Eso porque, consideró, se acerca mejor a la síntesis que se necesita entre desarrollo capitalista con inclusión social.

AS/fl