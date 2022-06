La Boleta Única, una amenaza al actual esquema de poder y control

Gerardo Scherlis, investigador del CONICET, habló desde el móvil en Modo Fontevecchia tras la aprobación del proyecto que impulsa la introducción de la Boleta Única de papel y explicó que las “resistencias” al cambio del sistema de votación se debe a que el actual formato “funciona es una herramienta de poder y control” por parte de los partidos. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

Bruno Ghiso (BG): ¿Cuáles son los beneficios concretos de la boleta única?

La boleta única es un avance para nuestro régimen electoral, no es un cambio de 180º, es corregir un problema que teníamos y es un instrumento de votación que no garantiza a todos los ciudadanos poder encontrar la opción que quieren al momento de votar, y no le garantiza a los partidos políticos oficializados estar presentes al momento en el que los ciudadanos van a votar. No es mucho más que eso pero es un pequeño paso adelante.



BG: ¿Existen razones para pronunciarse en contra?

Puede haber razones pero tienen que ver con los desafíos para implementar el cambio. Es importante distinguir las razones más o menos válidas que pueden tener los especialistas de los intereses de los políticos. Las razones de los especialistas son, para los políticos, más bien excusas. Lo que puede frenar el cambio no son tanto las razones más o menos buenas que puede haber que tienen que ver con que hay que hacerlo bien y no es tan sencillo cambiar una cosa por otra, pero lo que puede frenar el cambio es que para muchos políticos con poder territorial, la boleta tal como funciona es una herramienta de poder y control, por eso hay una resistencia que se viene viendo, hace muchos años, al cambio.

"Diputados: la oposición logró aprobar la Boleta Única y gira el proyecto al Senado"



JF: Más allá de las dificultades operativas de su implementación, ¿cree que se va a llegar con boleta única al año próximo?

Es difícil que esto pueda atravesar el senado. Se vio en otras ocasiones que en general, la mayoría del senado es resistente a este tipo de cambios, no tanto por los defectos que pueda tener la bonita única, sino por los beneficios que puede tener. Si no llegamos al 2023 con un nuevo instrumento de votación es más por lo malo que tiene el actual, que por lo malo que podría tener el nuevo de la boleta única. Me parece difícil que lleguemos al 2023 con un nuevo instrumento de votación.