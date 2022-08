La cúpula de Juntos por el Cambio se reúne este viernes

Como sucede hace un tiempo, la cúpula de Juntos por el Cambio se reúne habitualmente en algún restaurante de la Ciudad de Buenos Aires. Este viernes 12 de agosto es la fecha señalada para el próximo encuentro. Si todos asisten, se espera que mañana se encuentren Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Diego Santili, Fernando de Andreis y Federico Pinedo.

Un tiempo importante del encuentro se lo llevará probablemente el huracán Lilita. La bomba explotó el martes por la noche en el corazón de Juntos y ahora se evalúa qué hacer con las esquirlas. Mientras, dentro de la coalición, están quienes piensan que la de Carrió fue una estrategia consensuada con Macri. Otros creen que la líder de la Coalición Cívica se cortó sola.

El intelectual que más conoce a Carrió asegura que la Coalición Cívica depende totalmente de ella

Macri habló con Lilita el lunes por la noche y ahí ella le habría contado lo que pensaba salir a decir horas después que según ella dice “sostiene hace mucho tiempo”. El martes por la noche Horacio Rodríguez Larreta fue el primero en llamarla sorprendido y molesto por sus declaraciones. Horas después sacó un comunicado.

Algunos consideran que es imposible reconstruir lo roto y que la gente crea que ahora las cosas con Lilita se arreglaron. Otros en cambio, entienden que no hay forma de llegar a la Rosada si no están unidos. Eso será el centro de la charla de este viernes. Y habrá que sumarlo al parecer de los radicales que aún no salen de su asombro por los dichos de la política que hace pocas horas fueron festejados en la Rosada.

