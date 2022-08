Facundo del Gaiso: "Lilita es la única que juega fuerte"

Facundo Del Gaiso dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y continuó alimentando la interna en Juntos por el Cambio. "Mientras hay millones de argentinos en un momento dramático, están más pendientes del posicionamiento personal de halcones o palomas que pensando en atacar profundamente los cambios estructurales que necesita el país", aseveró.

Un comunicado de la Coalición Cívica expresa: "Juntos por el Cambio puede pedirle a Carrió que se retire definitivamente de la política y tal vez eso es lo que quiere. Si eso sucede lo hará, pero no le pueden pedir que le mientan a la sociedad". ¿La Coalición Cívica sobreviviría el retiro de Elisa Carrió o es Carriódependiente?

Nosotros somos absolutamente conscientes, estamos con Lilita hace 20 años y lo que venimos transitando desde el día de ayer no es la primera vez que ha pasado en la Coalición Cívica. Creemos en las peleas fuertes que dio Lilita a lo largo de más de 20 años, contra el menemismo con todo su poder, contra el kirchnerismo con todo su poder, en la más absoluta soledad. Hoy se cumplieron 14 años de la denuncia de Vialidad y estamos acostumbrados a estas cuestiones.

María Eugenia Vidal rechazó las frases de Carrió: "No estoy de acuerdo ni en el fondo ni en las formas"

La sociedad está acostumbrada porque sabe como es Carrió. Lilita no se puede traicionar a sí misma. La dirigencia política también sabe cómo es. Los años que no son electorales dicen "Lilita es tóxica, funcional al kirchnerismo", cuando fue la única que los enfrentó judicialmente. Ahora, en los años que hay elecciones, dicen: "Lilita es la reserva moral de la República, Lilita es una gran luchadora, tiene que estar en el Congreso batallando cómo siempre".

¿Puede ser que una cosa sea la Lilita con un 20% de intención de voto a nivel presidencial y ahora es otra con un dígito?

No es un tema de porcentaje. Nosotros estuvimos con Lilita con 24% a nivel nacional y a los 3 años tenía 1,8%. Después se levantó y a los dos años tuvo 35% en la Ciudad. Ella es así, ella es la única que juega fuerte y dice las cosas que nadie dice.

Elisa Carrió: "Sergio Massa es lo peor de la Argentina corporativa, es el príncipe de la amoralidad"

Primero dice las cosas en privado y, cuando no la escuchan, llega un día que se cansa. No es que se cansa a nivel de queja: ella empieza a querer modificar las situaciones. Si Juntos por el Cambio realmente va a sacar al país de las frustración de décadas tiene que darse también discusiones muy profundas que no se cerraron sobre esta mirada de hacia dónde va la ampliación del partido, si hacia un sector más republicano o a otro más cercano al peronismo. Por eso Massa que es una persona que tiene vínculos de amistad y otras cosas con varios dirigentes, me parece que es el momento de dar esa discusión.

¿No se corre riesgo de que se pierdan las elecciones si se dejan afuera a los sectores de Juntos por el Cambio que ustedes ven como pro peronistas?

Me parece que no es una cuestión cuantitativa sino cuáles son los núcleos de coincidencia básica que define la política de Juntos Por El Cambio. Por eso hoy Lilita puede hacer esta discusión porque no está metida en ninguna interna. Ella lo que ve es que mientras hay millones de argentinos en un momento dramático están más pendientes del posicionamiento personal de halcones o palomas que pensando en atacar profundamente los cambios estructurales que necesita el país.

Juan Luis González (JLG): Vos la conocés a Lilita. ¿Por qué ahora son las denuncias si son hechos que ocurrieron durante el gobierno de Macri?¿Por qué sale ahora con estas denuncias?

Muchas de las cosas que dijo, si las googleás, están. Por ejemplo: "El 4 de octubre del 2019. Carrió criticó a Frigerio por el manejo de los recursos de las provincias". En el 2019 cuando Macri pierde las elecciones de las PASO, la mayoría de Juntos por el Cambio decía que Macri se baje.

Ella decía que tenemos que seguir insistiendo en crear un contrapeso institucional republicano y bancó a Macri hasta el último día del mandato. Macri lo dijo en su libro cuando dice que se equivocó con Frigerio y se equivocó con Monzó. Esto no es nada nuevo. Ella da la discusión de cómo tiene que ser Juntos por el Cambio para transformar el país. Es la única que lo puede hacer. Porque nosotros no tenemos internas.

JLG : Presentaste un proyecto para cambiar el nombre de la Calle California (donde estamos ahora) por José Luis Cabezas. ¿En qué anda ese proyecto?

Si, ese proyecto va a salir, nada más que cambiar las calles es más engorroso. Genera que una parte de los que viven ahí tengan que cambiar el domicilio, cambiar el DNI. Pero hay consenso que la calle se tiene que llamar José Luis Cabezas. Cuando lo planeamos, pensamos que la calle pasa por el Diario Perfil y La Revista Noticias, es valioso.

MT PAR