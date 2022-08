María Eugenia Vidal rechazó las frases de Carrió: "No estoy de acuerdo ni en el fondo ni en las formas"

En otro round de la interna de Juntos por el Cambio, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió a las declaraciones de Lilita Carrió en contra de distintos referentes de ese espacio político. Vidal pidió “responsabilidad” en el debate interno, y defendió a dos exministros de su gestión: Cristián Ritondo (Seguridad) y Gustavo Ferrari (Justicia), a quienes Carrió atribuyó vínculos con el massismo y cierta protección hacia los fiscales Julio Novo y Claudio Scapolán, acusados por lazos con el narcotráfico.

Al respecto, en declaraciones para LN+, la diputada dijo: “No estoy de acuerdo ni en el fondo ni en las formas de las declaraciones (de Carrió)” y agregó: “No dudo de la honestidad de ningún miembro de Juntos por el Cambio”. Además, aclaró: “No voy a ser ni parte ni funcional a ninguna discusión que genere alguna oportunidad al kirchnerismo”.

La ex gobernadora mostró su descontento en relación a las acusaciones de Carrió en contra de “dos funcionarios” de su gobierno y, en relación a las razones que llevaron a la líder de la Coalición Cívica a lanzar esas acusaciones respondió: “No puedo interpretarla, ni subtitularla y ella tiene derecho a expresar lo que quiera, y no la dejo de valorarla por eso”. Sin embargo, expresó: “lo que dijo no es cierto y no estoy de acuerdo con sus declaraciones. Confío en la honestidad no solo con la que actuaron [los funcionarios] en mi gobierno, sino también en la actual de quienes fueron parte”.

En relación a las disputas dentro de la coalición, Vidal expresó: “Cuanto más la gente nos ve pelearnos entre nosotros más se decepciona, y menos puede esperar que haya una alternativa seria a este Gobierno que nos agobia”. “Mi prioridad no es esta pelea entre nosotros, ni nada que sea funcional, o atentar contra la unidad de Juntos por el Cambio”, agregó. También señaló: “Hay que poner un límite claro en términos de responsabilidad, de cuidar la unidad de Juntos por el Cambio, y de no ser funcionales a algo que no sea lo que le pasa a la gente”.

En cuanto a las declaraciones de Carrió contra Ritondo y Ferrari, Vidal sostuvo que ninguno de ellos contaba con las “competencias” o “facultades” para “intervenir en el nombramiento de los jueces, en su enjuiciamiento, o destitución”. En ese marco, señaló que la acusación sobre los fiscales en la provincia se hace desde el Ministerio Público y el juicio político se define en la Legislatura bonaerense, donde tuvo “minoría los cuatro años”, según declaró. Además, subrayó que en ese proceso también interviene el Consejo de la Magistratura, pero aclaró que el representante del Poder Ejecutivo “no era Ritondo”. “Hablemos de todo, porque sino es como decir ‘estoy en desacuerdo’ y luego las cosas no quedan aclaradas”, señaló la exgobernadora.

En relación a los casos de Novo y Scapolán, fiscales de San Isidro que fueron señalados por presuntos lazos con el narcotráfico dijo “mal puede hablarse de encubrimiento e impunidad” porque “el fiscal Novo fue suspendido en 2016 y las pruebas avanzaron tan rápido que tuvo que renunciar en 2017, fue durante mi gobierno, y durante la gestión de Ferrari y y Ritondo, que Novo dejó de ser fiscal”. También, señaló que el juicio contra Claudio Scapolán se inició durante su gobierno y, a partir de esa investigación inicial, dicho fiscal “ya tiene un procesamiento por parte de la Justicia Federal”.

Respecto de los cuestionamientos hacia sus funcionarios expresó: “No discuto subjetividades, sino hechos”, y agregó: “Los hechos de la gestión de Ritondo y Ferrari son 43 fiscales y jueces que abandonaron su cargo por causas de corrupción”. Entre otros ejemplos, mencionó a Martin Ordoqui, exjuez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, acusado por el supuesto otorgamiento irregular de beneficios a procesados por delitos graves. Al respecto, Vidal dijo: “Nadie se metía con esa mafia de jueces en La Plata, que encubría delincuentes”.

Por último, María Eugenia hizo referencia a “una cifra histórica” de su gestión: 13000 policías apartados por corrupción, además de “100 jefes de barrabravas presos por narcotráfico, y 8000 narcos presos”.

