La jubilación mínima de Milei aumentó pero ni alcanza a cubrir la canasta básica

Los jubilados y pensionados al parecer siguen siendo el fusible por donde se corta la parte más débil, la moneda de cambio, son quienes tienen la caja la que tantas veces echaron mano diversas gestiones de gobierno. Todos se jactan de preocuparse por devolverles la dignidad de sus haberes, pero ellos siguen esperando con un mísero ingreso que en el mejor de los casos se les esfuma en apenas horas, con la compra de remedios o la de comida.

En este cuadro de situación, el presidente Javier Milei también anunció con fanfarrias el aumento dispuesto para el monto de la jubilación mínima que perciben los adultos mayores después de tantos años de trabajo. Sin embargo, el haber que debería ser suficiente para la cobertura de sus necesidades básicas, no alcanza ni tan siquiera a cubrir la canasta básica alimentaria en una Argentina triste e indignante.

Eugenio Semino: “Los jubilados de la mínima son los más afectados en términos de la licuación del haber”

Las resoluciones 389 y 390/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fueron oficializadas este martes, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), donde se estableció el incremento dispuesto por el Gobierno nacional para los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Una vez implementada, desde la mensualidad de agosto próximo la suba llevará el importe del haber previsional mínimo hasta alcanzar la ridícula suma de $ 225.454,42, lo que representará un incremento de tan solo el 4,58%.

Nueva fórmula de movilidad

Por lo tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desde agosto comenzará a liquidar y pagar los haberes a jubilados y pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, con la irrisoria suba del 4,58%. Cabe destacar que, aunque argumenten que el incremento va en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el monto resulta tan retaceado que debe decidirse entre la compra de ciertos productos teniendo que descartar la compra del resto que son igual de elementales.

Sobrevivir en condiciones de "mínima": ser jubilados en primera persona

Un unto que debe ponerse de resalto, es que esta actualización aplicable en las jubilaciones y las asignaciones familiares lo es mediante la implementación de la nueva la nueva fórmula de movilidad. Un nuevo cálculo establecido por el Gobierno, vigente desde julio pasado dejando establecido que las subsiguientes actualizaciones de los haberes mensuales se realicen contemplando el índice de inflación del mes previo al que se realiza la liquidación para su pago. También cabe recordar que el monto de haber máximo para el sexto mes del año será de $1.517.094,80.

Con bono adicional

Por otra parte, el Gobierno también dispuso otorgar, como en los meses previos, un bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, respecto de lo que merece destacarse que desde el primer pago de este adicional no se le aplicó al concepto ningún aumento pese al índice de inflación galopante.

Es así que, tomando en cuenta la suma del bono, el haber previsional mínimo para los jubilados llegará a $295.454 ¿Qué pasa con los beneficiarios que perciben un haber inferior a esa suma, cobrarán un bono proporcional hasta redondear dicha cifra.

Canasta básica alimentaria

Por consiguiente, y en este cuadro la jubilación mínima no es suficiente ni tan siquiera para llegar a cubrir la canasta básica alimentaria. En este sentido, los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), dan cuenta de un mes de junio en el cual se requirió percibir ingresos que sumen los $393.319, para no ser considerado dentro de la población en situación de indigencia. Por otra parte, una familia tipo necesita tener ingresos por arriba de $873.000 mensuales para no ser considerado pobre.

Durante la administración de Milei, la canasta básica aumentó un 100%.

En la resolución oficial con firma del titular de ANSES, Mariano de los Heros, también se mencionan las bases imponibles mínima y máxima, establecidas en $75.933,01 y $2.467.787,04, respectivamente, vigentes desde el período devengado agosto de 2024. En paralelo, el organismo fijó la suma en concepto de Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, en $103.135,11. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció en $180.363,54, que con el bono de $70.000, asciende a $250.363.

Por otra parte, desde agosto la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a $81.010, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se estableció en $263.791, y la Asignación Familiar por Hijo, quedó fijada en $40.505 para el primer rango de ingresos (hasta $627.230, por grupo familiar). A su vez, la reglamentación oficial dispone que el cobro de un ingreso superior a $1.660.759 por alguno de los integrantes del grupo familiar, “excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

Canastas básicas: una familia necesitó $851.350 para no ser pobre en mayo

“Efectivamente se sigue licuando el haber jubilatorio, porque si se observa el mes de junio que era el quinto mes con el bono de $70.000, y ahora será ya el sexto, lo que notamos es que la inflación general acumulada para el primer semestre 2024 fue del 79,8% y el reajuste de las jubilaciones y pensiones, aún con bono fue del 72,3%, lo que representa una pérdida de 7,5% hasta junio incluido”, señaló a LN, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires.

“Algo que la depreciación del propio bono, como que se repite la discrecionalidad de una suma. Además para las personas con discapacidad la pérdida fue de 11 puntos porcentuales en las actualizaciones es decir se sigue licuando la ley. Lo más significativo, es que con $290.000 que cobrarán en agosto, no puede vivir nadie en la Argentina. Esto afecta 5 millones de jubilados y pensionados, a 1 millón de pensiones no contributivas, que hablan de un sistema totalmente desquiciado”, afirmó el Defensor de la Tercera Edad.

AO FM