La tensión en Jujuy no afloja

Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) los cortes son en la ruta 34, 66, seis cortes totales en la ruta nacional 9, dos en la ruta 52 y uno en la ruta 40.

¿La situación en Jujuy será parte del análisis que hará el Gabinete Nacional?

Hay señales que anticipan que la solución no está cediendo en la provincia, no solamente por los cortes, sino porque todavía no ha habido una solución para la paritaria docente.

Estamos transitando la cuarta semana del conflicto salarial, y desde la jura de la reforma y luego de la represión, hubo una oferta salarial y hay una negociación en marcha, pero el conflicto con los trabajadores municipales continúa.

Anoche hubo una movilización donde se llevaron antorchas y cruzó el centro de la capital provincial, pero eso forma parte de otro componente que anticipa que la relación entre el gobierno nacional, la provincia de Jujuy y su gobernador, Gerardo Morales, no será en un lecho de rosas.

Gerardo Morales: "Acá en Jujuy hubo un intento de golpe de Estado"

Principalmente porque ayer, la Secretaria de Derechos Humanos, finalmente, denunció a Morales y a su gobierno, por el uso excesivo de la fuerza, especialmente por parte de la policía.

Por otra parte, ayer se trasladó a Milagro Sala para que le hicieran un análisis, pero fue a partir de un pedido del fiscal general de la provincia para que vuelva a prisión, ya que está detenida en su domicilio por condiciones de salud.

Todo esto en un momento donde Alberto Fernández recibió, el martes, a representantes de las comunidades originarias de Jujuy y le entregaron detalles sobre la utilización de camionetas a nombres de privados que son utilizadas por la policía y que según las denuncias forman parte de una estrategia de infundir miedo.

Como en Jujuy, García Moritán propone prohibir los piquetes con una reforma de la Constitución porteña

La pregunta que surge es dónde está Morales en este momento, porque su agenda transcurre en su mayoría en Buenos Aires y no en Jujuy.

Mientras que la imagen desde aquí es que la situación jujeña se fue descomprimiendo, la realidad es que las fuentes directas de Jujuy y las denuncias que se siguen presentando contra el gobierno demuestran que la situación no ha cambiado.

MVB JL