La referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseveró que "no queda un peso para los jujeños pero sí para los amigos y empresarios de Gerardo Morales". Además, analizó la situación en Jujuy, los disturbios por la reforma de la Constitución, y el duro hecho que vivió su hijo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vengo siempre recibiendo tus mensajes con tus videos, con tus notas y las últimas semanas esto fue in crescendo, fundamentalmente la última, a partir también de la nueva Constitución de Jujuy y todos los disturbios que allí se producen.

En lugar de hacerte preguntas, lo que me parecía oportuno es darte micrófono para que vos expongas a la audiencia porteña la visión que tenés de lo que está sucediendo en tu provincia.

Los jujeños se vienen manifestando hace bastante tiempo. Un día manifiestan los movimientos sociales, otro día los sindicatos, luego los médicos, maestros y profesores.

Llegó un tal punto que se pusieron de acuerdo todos los sectores, porque veían que no había soluciones para nada y que habían prometido en las elecciones que le iban a aumentar el sueldo y le terminaron dando un 10%, cuando uno ve que en el resto del país se les da un 30%, 40% o 50% de aumento.

Gerardo Morales reformó la Constitución que limita el derecho a la protesta en Jujuy

Lamentablemente, hoy Jujuy tiene litio, petróleo, tres empresas mineras, tres ingenios de azúcar, cannabis (que maneja el hijo de Gerardo Morales y ya hay 13 envíos a Estados Unidos) y, sin embargo, en Jujuy no queda nada de todos los grandes emprendimientos, no queda un peso para los jujeños pero sí para los amigos y empresarios de Morales.

Ojo, no estoy en contra de las empresas que vienen a invertir, si no que estoy en contra de lo que se recauda y se tiene que quedar en Jujuy, que no se ve porque no tenemos salud, educación ni viviendas dignas, no tenemos nada, y eso por eso que muchos explotaron.

Esto no es que esté movilizando Milagro Sala, no, estamos movilizando todos los jujeños que estamos indignados por todo lo que pasa.

La indignación siguió creciendo cuando se sacó la reforma de la Constitución, donde parte de la reforma y uno de los tantos artículos te dice que no te podés manifestar, porque si lo hacés, vas a ser delincuente, te sacan el trabajo y te meten a la cárcel.

Gerardo Morales le dijo que está "alterada" a Patricia Bullrich y ella lo cruzó

Hay otros artículos que te dicen que las elecciones que se hacen cada dos años para renovar la Cámara de Diputados y los concejales tampoco serán de esta forma, sino cada cuatro años, y se podrá gobernar si se tiene la mayoría en la Cámara.

O sea, entran a expropiar las tierras de los pueblos originarios, por eso es que en este momento ya bajaron todos los hermanos de las distintas localidades del Norte, que bajaron caminando a San Salvador de Jujuy, esta marcha de ellos viene de hace cuatro días. Bajaron de La Quiaca y acaban de llegar hace muy poco tiempo a San Salvador.

Se juntaron todos los sectores de Jujuy, además de ciudadanos comunes, a decir "basta del atropello, de venir y llevarse por delante jujeños". Lamentablemente, Morales cada vez que Jujuy tiene problema o cada vez que tiene ir a elecciones me pone el tapete a mí.

De esto nadie me puede dejar mentir, por las propagandas que hace y que le paga a todos los medios Me acusan de que, gracias a que pudo encarcelarnos, él pudo gobernar y no hay corrupción en la provincia. Si nos ponemos a ver las grandes corrupciones que hay en nuestra provincia, la verdad que nos quedamos callados, es indignante.

Morales: "La negativa a Schiaretti es para consolidar Córdoba"

Jujuy hoy es una de las provincias más ricas pero, a su vez, es una de las provincias más pobres, porque los recursos que deberían quedarse en la provincia no quedan. Nos cansamos de denunciar esto y, lamentablemente, nunca nos escuchó nadie, mientras vemos que el gobierno de Alberto Fernández sigue viendo lo del Fondo.

Es algo ilógico lo que voy a decir, pero hace algunos meses, cuando tenían que pagar parte de la deuda externa, Morales prestó a la Nación para que paguen parte de la deuda, y acá en Jujuy somos una población pobre, no hay trabajo, salud, educación ni hay salarios para pagarle a los estatales.

En Qatar mandó también plata para pagar las pautas publicitarias, nadie dijo nada. Puso el avión de la provincia para hacer su campaña en todas la provincias, sin embargo, no vimos ni un juez ni fiscal que diga que lo hace Morales es ilegal y que tiene que comenzar a rendir cuentas, no solamente a los jujeños, sino a todos los argentinos sobre lo que está haciendo con el dinero que queda en Argentina de litio, petróleo, entre otros recursos.

Y así tiene la caradurez a acusarme a mí de que soy corrupta. Te cuento una de las tantas cosas que hicieron: cuando asumió Mauricio Macri dijo que iba a desarmar mi vivienda de la Tupac Amaru porque está mal construida. La Nación le dio para construir 1000 viviendas y al tiempo le dio para construir 1500 viviendas más, o sea, 2500. Nunca desarmó las viviendas que supuestamente dijo que estaban mal hechas.

Morales aseguró que la postura de Macri es “para beneficiar a Patricia Bullrich” en la interna

A nosotros no nos dejaron entrar a la obra después de que me metieron presa a mí, es decir, no dejaron entrar a ningún compañero a la obra que estaban a medio construir, faltaba poner únicamente puerta y ventana y a alguna el piso, pero ya estaban casi terminadas.

Las valló con policía y esas casas, con el tiempo, se fueron deteriorando, nos robaron las puertas, ventanas, hasta el techo. Y Morales, el año pasado, entregó las casas a medio construir, lleno de yuyos y nunca construyó las 2500 viviendas. Hoy lo único que queda construido son entre 500 y 600 viviendas, hizo desaparecer la plata de 1900 viviendas.

¿Quién era el Presidente del Estatuto de Vivienda en 2016? Freddy Morales, el hermano de Gerardo. Si esto no es corrupción, ¿qué es lo que estamos viviendo en Jujuy? Y así tiene la caradurez de decir que Milagro Sala es corrupta, que manejaba jueces y fiscales, cuando quien los maneja a ellos y a la policía es Morales.

Esto es lo que tenemos que ver los argentinos, porque si llega a ser vicepresidente de Horacio Rodriguez Larreta, guarda, porque así como aplicó el "laboratorio" encarcelándome y a algunos dirigentes de otras organizaciones sociales, también lo va a hacer en Nación.

Bullrich les puso límites a Larreta y Morales: "¿Quiénes son para decir quién entra y quien no?"

No nos olvidemos que acá nació el laboratorio, después fueron por Cristina Kirchner, Amado Boudou, Luis D'Elía, Julio de Vido y por muchos más. Después, se extendió a Brasil con Lula da Silva y así sucesivamente.

Cabe recordar que Morales también fue uno de los cómplices de llevar las armas a Bolivia, porque él las llevó. Parece que muchos nos hemos olvidado, con más de 30 muertos en Bolivia por las grandes represiones que se dieron con la intervención del gobierno de Evo Morales.

Entonces, si nosotros estamos viendo todo lo que está haciendo Morales, ¿qué es lo que mínimo que puede pasar en Jujuy? Hoy hay un Estado represivo, donde no podés caminar tranquilo porque te persigue la policía civil, porque te están controlando con quién estás, salís, quién te visita, quién viene a Jujuy. Es horrible lo que estamos viviendo y esto yaes para todos los jujeños, movimientos sociales y sindicalistas.

Él ya amenazó y creo que todos vieron toda la conferencia prensa donde golpeaba la mesa y les decía a los maestros "hasta acá llegamos", así como patrón de estancia. Todo tiene límites y los límites los tiene que poner alguien, algún juez federal y decir que paren la mano con el avasallamiento que están haciendo con los jujeños.

Glibota: "No creo que en Chaco se llegue al Estado paralelo como con Milagro Sala"

Alejandro Gomel (AG): La saco de la situación de Jujuy, que ampliamente entendimos lo que está sucediendo, y la llevo a la situación del Chaco. Algunos, con malicia, hablan de Emerenciano Sena como "el Milagro Sala del Chaco". ¿Lo conoce? ¿Hace un trabajo similar, desde lo social, del que hacen ustedes en Jujuy?

Muchas organizaciones sociales trabajaron con construcción de vivienda, escuelas y rutas. Ahora, no pueden ser tan maliciosos algunos medios, que no los quiero nombrar en este momento, de decir "El Milagro Sala del Chaco", eso es con doble intención y seguir la campaña de Morales, seguir hostigándome.

Me siento violentada y avasallada con todas las cosas que hacen conmigo, porque hablan sin saber. A TN y a otros medios opositores nunca los vi venir a preguntarme a mi qué es lo que pienso, qué es lo que hice y que si hice las cosas mal. Nunca, si no que se llevaron de lo que supuestamente ellos vieron, dijeron o les dijeron.

Hay parte de la prensa que me terminó juzgando, condenando y, por supuesto que, después vino la Justicia a condenarme. Nadie vino a ver si realmente nosotros habíamos construido más de 8000 casas, nadie vino a ver los trabajos comunitarios que hicimos, los que colegios primarios y secundarios que construimos o qué plata nos dio la Nación.

Gerardo Morales: "Bullrich me hace lo mismo que Milagro Sala"

Hoy Morales está rodeado por un sector muy fuerte, que son los nuevos ricos, y algunos son movimientos sociales, que en algún momento trabajaban de kirchneristas y hoy terminaron traicionando a todos.

AG: Por eso queríamos aclararlo. ¿Tiene relación con Emerenciano Sena? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver con lo de Chaco?

Me agarra mucha indignación porque con todo lo malo me comparan.

Recuerdo que una vez le dije a Jorge llorando, cuando hablábamos por teléfono, que a mi hijo lo avasallaron, lo violaron y lo dejaron tirado como perro, y el responsable fue Gerardo Morales. Nadie me preguntó qué pasó con mi hijo, hice la denuncia varias veces y nadie dijo "voy a venir y te voy a tomar la denuncia con las pruebas que tenés", nadie. Tengo los nombres de todos los estuvieron ahí.

Quién es Emerenciano Sena, el líder piquetero detenido por la desaparición de Cecilia Strzyzowksi

Hace dos semanas le entraron a robar en la casa a mi hija, se agarraron a las piñas, después vino la policía y se lo llevó. ¿Podés creer que este tipo le pegó a mi hija, a la pareja de mi hija y le dieron la libertad? Como si nada, porque es mi hija.

BL JL