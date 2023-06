Bullrich le puso límites a Larreta y Morales: "¿Quiénes son para decir quién entra y quien no?"

Patricia Bullrich, precandidata a presidenta del PRO, reafirmó su postura en contra a la incorporación del gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, a las PASO de Juntos por el Cambio y apuntó contra los promotores de la idea, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, a quienes acusó de "entregar el cambio y la provincia".

"Yo no voy a entregar el cambio", aseguró la exministra de Seguridad en diálogo con Luis Majul en La Cornisa, por LN+, y advirtió que de concretarse la suma al espacio del gobernador cordobés, Juntos por el cambio terminaría siendo "una cosa vaga, imprecisa".

En este sentido, señaló: "El cambio hoy está en una situación de riesgo, porque la Argentina necesita un programa de cambio muy concreto, muy preciso, muy de fondo. Y si no terminamos siendo una especie de agua viva, una cosa vaga, imprecisa. Todo para sumar ¿qué?. La suma de partes distintas da menos que un todo".

"¿Quién es Larreta o quién es Morales para salir a decir públicamente quien entra o quien no entra a Juntos por el Cambio?", cuestionó luego la presidente del PRO y acusó a ambos funcionarios de "estar haciendo pública una situación que no se ha resuelto en los ámbitos de Juntos por el Cambio".

Al respecto, afirmó que ella no hace "ruido" y remarcó: "Yo me dirijo a la gente y les digo que confíen en que Patricia Bullrich y todo el equipo de Patricia Bullrich va a ser la defensa concreta del cambio y no vamos a negociar el cambio".

La precandidata a presidenta hizo alusión a los resultados de las elecciones en 88 municipios y comunas de Córdoba, donde Juntos por el Cambio obtuvo triunfos claves en localidades gobernadas hace décadas por el peronismo, y aseguró que cerrar el acuerdo con el gobernador cordobés podría llevarlos a perder la provincia.

"En el medio de un proceso electoral ganamos comunas en Córdoba que hacía 32 años gobernaba el peronismo, otras hace 20, otras 18, comunas importantísimas", señaló y sostuvo: "Eso quiere decir que en Córdoba se le está ganando al modelo que representa Schiaretti".

En esta misma línea, explicó: "Si vos le estás ganando en lugares donde hace 30 años que no ganabas, lo que está viendo la gente es que el cambio es Juntos por el Cambio representado por nuestros candidatos".

"¿Qué estamos diciendo? Que si el 24 de junio se cierra un acuerdo donde está dentro el peronismo, el 25 perdemos Córdoba, porque se juega (Luis) Juez la elección", amplió y cuestionó: "¿Te parece que una fuerza política que tiene un contorno claro de cambio puede entregar, después de Buenos Aires, a la provincia más importante que podemos ganar?".

Afirmó que "en Argentina se está jugando un cambio rotundo" y que "los argentinos saben que el cambio a medias, el cambio tibio, es un cambio que nos lleva a la derrota". "Conmigo no cuenten. Yo no voy a dejar pasar la deformación de Juntos por el Cambio para que termine siendo una frustración más".

En este marco, la exministra de Seguridad sugirió que "si Schiaretti quiere hacer un acuerdo de gobernabilidad, que se junte con el candidato a presidente de Juntos por el Cambio cuando esté votado y le planteamos nuestras leyes".

Para concluir, Bullrich aseguró que ella representa "la mirada de cambio en todo el país" y aclaró que la interna sobre la incorporación del gobernador cordobés "no es una pelea", sino que es "un debate sobre el futuro de los argentinos". "Si volvemos a ser más de lo mismo, la Argentina se hunde más", advirtió.

"Larreta y Morales son amigos de Massa. Son Massa. Plantean siempre lo mismo. Discuten sobre un modelo que es el mismo que está llevando ahora Massa", añadió luego apuntando nuevamente contra los referentes del espacio.

De esta manera, concluyó: "No tengo drama en discutir con nadie sobre un programa de cambio que no negociamos. Yo no quiero volver a sufrir la situación del tironeo entre el cambio y la continuidad. Yo voy al cambio. Gano o pierdo con la mía pero acá, en este menjunje no me meten".

