Liga mexicana: por decimocuarta vez el goleador es argentino

Terminada la Fase Regular del Apertura 2022 de la Liga MX, que tiene como máximo favorito a llevarse el certamen en su recta final al América que luego de 17 jornadas marcha primero con 38 unidades, también tiene un asterisco para el Pachuca. Los Tuzos marchan cuartos con 32 puntos, pero tienen en su haber un arma letal: Nicolás Ibáñez.

El exdelantero de Gimnasia (LP) se coronó como el máximo goleador del Apertura con 11 goles en 15 partidos que disputó, despachándose dos dobletes ante Tigres y Puebla, además de otros gritos sagrados frente a otros rivales. Con estos once gritos el delantero argentino superó los diez goles del mexicano Henry Martín que defiende los colores del América y al francés André-Pierre Gignac de Tigre con ocho tantos.

¿Por qué Ibáñez ya puede llevarse el premio al goleador del torneo si aún no terminó?

En México luego de la Fase Regular del Apertura se juega una Liguilla entre los mejores 12 equipos, con los primeros cuatro posicionados que tiene en la actual edición al América, Monterrey, Santos Laguna y Pachuca, con el privilegio de no tener que jugar partido de repechaje para los cuartos de final. En dicha primera etapa del certamen el argentino se posicionó como el máximo artillero, teniendo la posibilidad claro está, de estirar su racha goleadora en los últimos partidos de eliminación directa en búsqueda del campeonato.

La racha goleadora del ex Gimnasia (LP) no es casualidad o no se trata de una buena temporada. El delantero de Pachucha ya supo ser el máximo goleador en el Torneo Apertura 2018 como en el Clausura 2019, pero en la segunda categoría del fútbol mexicano. En ambos torneos fue una pieza clave con sus goles en el ascenso del San Luis, previo al gran salto al Pachuca. Luego el Clausura 2021 y 2022 se quedó a un pasito de lograrlo con nueve goles (a uno Alexis Canelo, máximo goleador) y a dos tantos al año siguiente detrás de Gignac. Ahora a sus 28 años, logró por primera vez ser el máximo goleador del principal certamen en México.

Ibáñez logró entonces estirar el poderío de los goleadores argentinos que se sienten cómodos en el fútbol mexicano. Así el centrodelantero de los Tuzos es el decimocuarto argentino en los últimos 25 años en lograr ser el máximo goleador en México teniendo un listado que lo completan Gabriel Caballero, Lorenzo Sáez, Bruno Marioni (dos veces), Andrés Silvera, Guillermo Franco, Matías Vuoso (dos veces), Walter Gaitán, Alfredo Moreno, Emanuel Villa (dos veces), Mauro Boselli (tres veces), Mauro Quiroga, Alexis Canelo y Germán Berterame.

