Diego Torres desplegó un set list maravilloso cargado de la energía y carisma que lo distinguen y convierten en el extraordinario artista que es.

Acompañado por más de 15 músicos y reversionando temas importantísimos de su carrera brindó un show inédito.

Comenzando su show con "Puedo decir que sí", "Por la vereda del sol" y "Guapa". También hubo lugar para el romance de la mano de "Amor correspondido" y "Usted". "Tratar de estar mejor" y "Dejame estar" fueron la antesala para el ritmo de batucada junto a "Color esperanza" y el Lollapalooza elevó a pleno este himno de todos.

Lollapalooza en imágenes: Billie Eilish, María Beccerra, Rosalía y una multitud de espectadores

La "nena argentina", Maria Becerra, lo puso en "Automático", desafió al destino e hizo cantar y bailar a todos incluso al ritmo de Ráfaga, a quienes invitó a subir al escenario para hacer juntos "Mentirosa" y "Adiós".

Billie Eilish enamoró a todos con su voz, su calidez y las palabras hermosas que le dedicó a su público instando a amarse, apoyarse los unos a los otros y tratar de ser mejores. Así con Happier Than Ever, Bad Guy, Male Fantasy, Therefore I Am y You Should See Me in a Crown entre otros, selló su amor por sus fans de Argentina y cerró la tercera y última velada del Lollapalooza 2023 que le puso la cereza al postre con una gran performance del Dj Skrillex.

