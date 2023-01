Olivia Hussey y Leonard Whiting, los actores de "Romeo y Julieta" (1968), denunciaron a Paramount por explotación sexual infantil.

La película de Franco Zeffirelli fue un éxito en todo el mundo y obtuvo cuatro nominaciones a los premios de la Academia. Sin embargo, generó controversia por una escena que incluía desnudos y, 55 años después de su estreno en cine, sus protagonistas decidieron demandar a Paramount.

La denuncia fue presentada por los actores, que ahora rondan los 70 años, en el Tribunal Superior de Santa Mónica. Allí, se acusó a Paramount de explotarlos sexualmente y distribuir imágenes de niños adolescentes desnudos. Pese a la cantidad de tiempo transcurrido, la demanda fue aceptada debido a una reciente ley de California, que suspendió temporalmente las prescripciones de delitos en casos de abusos sexuales infantiles.

¿Qué dice la denuncia?

De acuerdo al texto de la demanda, Franco Zeffirelli, que murió en 2019, les aseguró a ambos actores que no habría desnudos en Romeo y Julieta, y que usarían ropa interior de color piel en la escena del dormitorio. Pero en los últimos días de filmación, el director les habría implorado que actuaran desnudos con maquillaje corporal, “o la película fracasaría”. Hussey y Whiting tenían, en el momento de la filmación, 15 y 16 años respectivamente.

“Las imágenes de desnudos de menores son ilegales y no deben exhibirse”, explicó el abogado de los actores, Solomon Gresen. “Éstos eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían lo que estaba a punto de venirles encima. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violados de una manera que no sabían cómo manejar”, añadió.

Según se refleja en la denuncia, Zeffirelli les mostró dónde se colocaría la cámara y les aseguró que no se fotografiaría ni se publicaría ningún desnudo en la película. La demanda alega que estaba siendo deshonesto y que Whiting y Hussey fueron filmados desnudos sin saberlo ni consentirlo.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes”, aseguró Tony Marinozzi, gerente comercial de ambos actores. “Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”.

De acuerdo a la denuncia, Hussey y Whiting sufrieron “angustia mental y emocional” durante los 55 años transcurridos desde el estreno de la película, y también han perdido oportunidades laborales. Es por esto que, ahora, están buscando una compensación por daños "que se cree que supera los 500 millones de dólares".

FM JL