Lourdes Arrieta: "No pagué para ser candidata, financié mi campaña"

La diputada Lourdes Arrieta, quien formó el monobloque Las Fuerzas del Cielo luego de abandonar la bancada oficialista, sostuvo que financió su propia campaña y aseguró que no recibió “ningún tipo de apoyo financiero” por parte de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, se mostró molesta con el presidente Javier Milei por “estar mal asesorado” y “perder la credibilidad en el mundo” tras el escándalo de las criptomonedas. “En vez de viajar a Estados Unidos, sería bueno que viaje al interior del país”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Lourdes Arrieta es diputada nacional por Mendoza, electa en 2023 con mandato hasta 2027. Hasta agosto de este año, fue presidenta de La Libertad Avanza en su provincia. En 2023 fue candidata a concejal de Las Heras, ocupando el cuarto lugar en la lista de la Unión Mendocina, aunque no resultó electa.

Alejandro Gomel: El escándalo de las criptos abrió muchas ventanas, y una de esas ventanas tiene que ver con la manera en que se relacionan los Milei con la política y el dinero. ¿Piden plata para las audiencias? ¿Se pidió plata para las candidaturas? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el caso tuyo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En mi caso personal, y es algo que he repetido en distintos medios, es que en ningún momento tuve que poner plata para estar en la lista. No pagué para ser candidata, financié mi campaña. Yo no sé si los que iban adelante mío o aquellos que estaban en las primeras posiciones, habían pagado o no. Yo entiendo que no, por lo menos desde el lado de Mendoza. Nunca recibí absolutamente ningún tipo de apoyo financiero ni apoyo en ningún sentido, teniendo en cuenta que no se esperaban los resultados que terminaron sucediendo y posicionando en la provincia de Mendoza a tres diputados por La Libertad Avanza.

AG: En tu caso, entonces, te decían: “Vos podés ser candidata, pero no vas a tener apoyo. Tenés que bancártela vos.”

Exactamente, fue de esa manera y la verdad es que no había una estructura conformada en La Libertad Avanza. Éramos pocos, y cada uno salió a ponerle corazón a su militancia. En el caso de Mendoza, sacamos mucho más porcentaje, un 43% más por los diputados nacionales, y un poco menos sacó en la general el Presidente para ser presidente de la nación, Javier Milei, que después pasó al balotaje. O sea que en Mendoza hicimos mucha mejor campaña los diputados.

Ayer en el Senado de la Nación un senador leyó un titular en el cual dice que una dirigente libertaria había pagado por la candidatura y que Karina Milei tenía que renunciar. Me extraña que un político de tanta trayectoria se deje llevar por ciertos titulares y no corrobore la fuente antes de decirlo en un lugar tan importante como es el Congreso de la Nación.

AG: Se hablaba de 60 mil pesos…

Sí, yo lo dije, lo hice vendiendo cremas para financiar la campaña. Tenía un emprendimiento personal, pero mi mamá tuvo un accidente, estuvo en cama, y tuve que postergar distintos emprendimientos personales. 60.000 pesos me salió la campaña: el colectivo, las aplicaciones de viajes, caminando, ayudando en la fiscalización y poniendo de mi propio bolsillo para los fiscales. Fue la campaña más austera que puede haber tenido un político y lo puedo decir de manera honrada. No me da vergüenza decirlo porque con dos títulos universitarios en el interior del país cuesta muchísimo conseguir un trabajo profesional y te la tenés que salir a rebuscar como podés.

AG: Otros personajes hablan de que para acercarse y tener una entrevista con el Presidente, o en ese momento candidato a presidente, había que pagar. ¿Vos escuchaste algo de esto?

Lo que te puedo decir es que en Mendoza el nexo entre la familia Milei y el Partido Demócrata, el partido libertario, es un diputado que era demócrata y se pasó a La Libertad Avanza. Era el único que podía tener vínculo. No sé si hubo relacionamiento de dinero, no sé si era por otro motivo.

Elizabeth Peger: ¿Quién era?

(Facundo) Correa Llano era el que tenía el nexo. Y sí, era muy difícil llegar a ellos. Hoy en día, siendo legisladora de la Nación, me parece un exabrupto que el mismo Presidente o la secretaria de Presidencia no te reciba. Entiendo que las necesidades del país son muchísimo más grandes e irrelevantes, pero me parece que un legislador nacional, elegido por el pueblo, tiene tanto derecho de hablar con el presidente como lo tiene Elon Musk, Agustín Laje, o cualquier otro externo a la República Argentina, o uno de estos random que aparecieron del mundo de las criptos, como un tal Davis.

La historia detrás de la motosierra que Javier Milei le regaló a Elon Musk

EP: ¿No había un dinero de por medio en ese esquema?

No sabría decirte a ciencia cierta por qué era el impedimento, si era porque había que poner plata o porque realmente la familia Milei no quería relacionarse con los que estábamos apoyando y que seguimos apoyando el proyecto.

EP: ¿Sabés de otros distritos en los que hubiera existido algún pedido de dinero para poder acercarse al Presidente o a su hermana?

No precisamente, pero sí sé que hubo un malestar muy grande de parte de aquellos armadores que acompañaron a la familia Milei en su momento. No sé si es por tema dinero o posicionamiento, una vez que este salió presidente electo, hubo muchísimo malestar y terminaron rompiendo vínculos. No sabría decirte si era exactamente porque había dinero de por medio, o que algún tercero había recibido dinero prometiendo que iba a tener tal o cual lugar. Muy dudoso todo, muy hermético. No se sabe nada a ciencia cierta. Yo quiero creer en la buena fe de la familia Milei.

EP: ¿Y por qué decís que querés creer?

En lo personal, los apoyé desde el primer momento. Desde el 2020 estoy militando las ideas de la libertad, porque lo voté y por todos los argentinos de bien que también lo votaron. Me parece que, si hay algún tipo de dinero de por medio, va a ser un cachetazo tan grande para la sociedad argentina que apostó y que creyó en un presidente que hablaba de moralidad. Entonces, quiero creer que no ha existido nada de esto.

EP: ¿Te sorprendió este escándalo, a partir de la difusión, o promoción, de esta criptomoneda en las redes y todo lo que se generó después?

Creo que nos tiene acostumbrados el Presidente a estar mal asesorado. Me parece que el tuit que lanzó, y encima decir que fue difusión, cuando está claro que publicó algo para que las pequeñas y medianas empresas, que no tienen ni idea de cómo invertir, se metan para empezar a invertir y poder crecer. Me parece que estuvo muy mal asesorado, no solamente con lo que pasó el viernes, sino también en el discurso en Davos, en lo que sucede día a día con nuestros jubilados, con la quita de medicamentos, con los bajos sueldos en el Estado, y tantas otras problemáticas a cubrir todavía. Hay impuestos que están en 200, 300 hasta 500 mil pesos, y son un servicio esencial.

Javier Milei y Elon Musk en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Washington, Estados Unidos

Me parece que algo está fallando. No sé si es en el triángulo de hierro, pero definitivamente hay algo que ya no nos sorprende, porque son traspiés uno tras otro. Por ejemplo, viajar a Estados Unidos me parece un error involuntario de su parte y también innecesario. ¿Para qué te vas a exponer a un país donde has dejado cierto malestar? Creo que, en vez de viajar a Estados Unidos, sería bueno que viaje al interior del país, a los pueblitos más alejados, y que no esté compartiendo con un norteamericano o con un extranjero que solamente quiere hacer negocios en la Argentina y llevarse lo que más puede. Nosotros, Argentina, con todos los recursos que tenemos, podríamos ser mucho mejor que Estados Unidos. Me parece que necesita valorar más nuestra tierra y nuestros hermanos.

AG: ¿Perdió valor la palabra del Presidente con todo esto?

A mi entender, como ciudadana, no como legisladora, para mí sí. Perdió la credibilidad en el mundo, por más que lo pueda recibir Elon Musk, pero ya el daño está hecho. Ahora volvimos hacia atrás.

AG: ¿El problema es el entorno?

No sabemos si es el triángulo de hierro o es el entorno más allegado a ellos, pero evidentemente son quienes los rodean. Ustedes les pondrán el nombre que más les guste o que más investiguen y crean que es el adecuado.

AG: Aparecen casos como el de un candidato al que pidieron plata para ser candidato, supuestos inversores internacionales diciendo que le pidieron plata para ver a Milei o alguien con intachable como Pallarol diciendo que le pidieron dos mil dólares…

Sí, creo que nos ha dejado asombrados a todos. Esperemos que el Presidente demuestre que no es así y que se siente a cenar con el pobre, que se siente a escucharlo. Él admiraba a Carlos Saúl Menem, y Menem era una persona que se sentaba en un ladrillo a tomar mate, en el lugar más humilde, y te conquistaba con una sonrisa.

Con críticas por la caída de la comisión para investigar a Milei, el Senado aprobó la suspensión de las PASO

AG: Se viene la apertura el 1 de marzo. ¿Cómo esperás esto?

No sabría decirles con qué nos va a sorprender la oposición, sobre todo el bloque de Unión por la Patria. No sé si van a estar presentes, si van a hacer algún tipo de manifestación, si van a, después del discurso o antes del discurso del Presidente, brindar algún tipo de conferencia de prensa. Esperemos que no suceda la chicana que hubo cuando se presentó el presupuesto. De los dos lados, tanto de Javier como de Germán Martínez, se contradijeron constantemente. De todos modos, no sabemos con qué nos vamos a encontrar.

Probablemente puede que haya una manifestación, pero no lo sabemos. Lo que sucedió el miércoles también nos ha tenido y nos tiene preocupados. El grupo de jubilados se concentra todos los miércoles en la calle Rivadavia, en la puerta del anexo A, y siempre ha sido una manifestación pacífica. No sé qué pasó en el medio que ha terminado con hermanos peleándose contra hermanos y represión. Del otro lado, a los mismos policías que cobran miserias los mandan, más allá de mantener el orden público, a pelearse. Del otro lado también hay una violencia que exacerba a las dos partes. Me parece que está todo muy revuelto y que no solamente lo que pasó con las criptos, sino que ya es una concatenación de hechos que termina en una sociedad estable, cansada, asediada, y que realmente quiere ver una respuesta a esas promesas de campaña.

EP: Te noto enojada, molesta o decepcionada…

Dolida, creo que como a muchos. Duele que el Presidente esté involucrado en este tipo de escándalos, duele cuando no te escuchan, duele cuando te echaron por nada y duele cuando nunca recibiste un apoyo y hoy en día todavía tenés la fe y la esperanza de que las cosas mejoren y que el Presidente empiece a escuchar a quienes realmente queremos apoyar. Duele porque uno camina todos los días por la calle, ve a los ojos aquellos que realmente lo necesitan y no sabe cómo ayudar.

A veces uno piensa que se ponen una gorra roja que dice 'Haremos grande América otra vez', pero nunca se pone una gorra celeste y blanca que diga 'Haremos grande a Argentina otra vez'. Me parece que también falta empatía, y este tipo de escándalos lo único que hace es lastimar al pueblo argentino y lastimar a nuestra historia. Espero que se solucione de la mejor manera y que el Presidente realmente no esté involucrado.

TV