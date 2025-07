Manuel Passaglia: "Es una patada en las b… que se vote dos veces en PBA"

Manuel Passaglia, referente de Hechos y candidato a diputado en las legislativas bonaerenses, calificó el desdoblamiento de las elecciones provinciales como “una patada en las bolas” y criticó tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza. “Los dos se tienen que dejar de joder, ponerse a laburar y llevar resultados”, exigió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Manuel Pasaglia lidera el espacio electoral Hechos, que competirá en las elecciones legislativas bonaerenses en la segunda sección electoral y representará listas locales en 15 ciudades. Fue concejal en San Nicolás de los Arroyos entre el año 2015 y 2017. Electo por el Frente para la Victoria en 2017, asumió como intendente interino al tomar licencia su padre, Ismael Pasaglia, cerrando esa gestión en 2019. Luego fue electo intendente por Juntos por el Cambio en el período 2019-2023. Es contador público nacional por la Universidad Católica Argentina.

Conversamos con distintos integrantes de lo que podría ser la tercera vía, algo que parecía superado y que ahora parece crecer con inusitada fuerza. Hablábamos con gente de Somos Buenos Aires, que decían que tenían un acuerdo con ustedes de no presentar listas en los distritos donde ustedes las presentan, y viceversa. Incluso con Potencia. ¿Está creándose algo más grande desde la provincia de Buenos Aires, que va más allá de simplemente una elección legislativa provincial?

Yo no creo que las terceras vías vayan a tener éxito, todo lo contrario. La ancha avenida del medio es la ancha avenida del fracaso. Los kirchneristas, los libertarios y las fuerzas del centro son los responsables del fracaso de la Argentina hasta hoy. Yo veo distinta la política. Está lo que no funciona, que es lo que dijimos recién, y son las peleas que nos trajeron hasta acá, y lo que funciona, que es justamente esa nueva forma de hacer política, enfocada en resultados y en liderazgos nuevos, para que la responsabilidad la tengan personas que no hemos tenido la oportunidad.

¿El centro también es responsable? ¿En qué lugar está ubicado usted?

Nuestra forma de ver es entre lo que no funciona —los libertarios, los kirchneristas y la ancha avenida del fracaso que llevaron a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires a lo que es hoy— y lo que funciona, que es lo que hacemos nosotros en San Nicolás y lo que hace el intendente de Pergamino, que es escuchar a la gente, arremangarse y ponerse a laburar para llevarle resultados concretos a los vecinos.

Me confundo porque se mezclan dos categorías, una geográfica y otra operativa. Entiendo que lo que funciona puede funcionar con progresismo o con conservadurismo. Hay formas de gestión que van más allá de la ideología, y muchas veces es más necesario aplicar una receta que pueda ser más conservadora, y en otra una receta que sea más progresista. Pero desde el punto de vista geográfico, ¿quién en la provincia de Buenos Aires representa esa ancha avenida del fracaso que ha gobernado?

Lo que termina siendo el centro es un rejunte de políticos de distintos lugares que no tienen una identidad clara y no tienen un para qué. Entonces, la gente no sabe qué es lo que quieren realmente hacer. Y lo que termina pasando esque después les ganan los kirchneristas o los libertarios. Hay que correr todo eso, hay que dejarlo atrás, y en vez de pensarlo desde las ideas del político, hay que pensarlo desde las personas. Y las personas lo que quieren son soluciones.

Nosotros acá, en San Nicolás, cambiamos todo el sistema de salud. ¿Cómo es? Las personas que no tienen obra social pueden elegir si ir al hospital municipal o ir a la clínica privada? Y nosotros pagamos por prestaciones. ¿Y por qué lo pensamos desde ahí? Porque lo pensamos desde una mamá y un papá que tienen a su chiquito enfermo, y lo que quieren es que lo curen, llevarlo al mejor pediatra. No les importa si después el hospital es público o la clínica es privada. La salud es una, y así hay que pensar. Lo mismo pasa con la autopista. ¿Qué es lo que quiere la gente de la autopista que más se usa en Argentina? Que funcione, que esté impecable. Después, si se arregla con obra pública o con fondos de Estados Unidos, del Banco Mundial, es lo mismo. No le importa un rábano, lo que importa es que esté impecable y que esté segura para circular.

¿Alguna vez gobernó la provincia de Buenos Aires alguien que no sea ni el kirchnerismo ni La Libertad Avanza, en este momento asociada con el PRO, en la provincia de Buenos Aires?

En los últimos 22 años, el kirchnerismo gobernó 18. El resultado que tenemos como provincia es que es la más insegura y atrasada de todo el país. Lo único bueno para decirte en todo eso es que nosotros, cuando llegamos a San Nicolás, estábamos igual que la provincia, y hoy somos modelo de gestión en todo el país. Hicimos un partido que se llama Hechos y le decimos a todos que vengan a San Nicolás y que vean todo lo que hicimos, porque nos sentimos orgullosos del trabajo que hicimos, que es lo más raro que hay en la política.

Manuel junto a su hermano Santiago Passaglia, Intendente de la ciudad de San Nicolás.

Por lo que entiendo, ¿está más cerca de La Libertad Avanza que del kirchnerismo?

No. Para mí, los dos fanatismos nos terminan llevando al mismo lugar. No solucionan absolutamente nada. Se tienen que dejar de joder los dos, ponerse a laburar y llevar resultados. De hecho, yo creo que el negocio de ellos es pelearse, porque en esa pelea esconden su falta de resultados.

¿Y usted ve a Schiaretti, por ejemplo, y al peronismo cordobés, ubicado en el centro?

Es una pregunta que le tenés que hacer a ellos.

¿Le gusta el modelo de gobierno cordobés, concretamente?

Me gusta Córdoba. Ha progresado mucho, pero no he compartido ni sigo la forma de hacer política. Para mí, en política tenés que ser clarito con qué es lo que querés hacer, y no estar juntandote con muchos a hacer ensalada. La gente termina no entendiendo y diciendo: “Son todos más de lo mismo”.

¿Su padre fue intendente de su distrito durante el gobierno kirchnerista, dentro del peronismo, y luego usted en el PRO?

Mi papá es peronista republicano, y cuando el kirchnerismo cooptó el peronismo hace muchos años, se fue. Nosotros estuvimos en Juntos por el Cambio hasta que intentaron hacer una especie de acuerdo con La Libertad Avanza, que para mí no fue un acuerdo, sino un sometimiento. Y ahí, el 30 de mayo, largamos este espacio propio que se llama Hechos.

¿Y su padre fue electo en qué año? ¿Es anterior a la aparición del kirchnerismo o es simultáneo al kirchnerismo?

Mi papá es médico, fue muchos años director del hospital, y lo eligieron en 2007. Pero no era el kirchnerismo de ahora, tan extremo, tan fanático. Recién estaba empezando a convertirse en lo que es hoy.

Usted marca una diferencia entre el primer gobierno de Néstor Kirchner y luego los dos gobiernos de Cristina. Comparto que hubo un proceso de radicalización. No estoy tratando de llevarlo por ningún mal camino, simplemente para tratar de entender ese peronismo.

Y además eran decisiones de mi padre. Yo sí tengo bien claro que todas estas etiquetas son parte del pasado. Yo recorro todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Estuve en Colón, Varadero, hablando con los vecinos, y lo que te dicen es clarito: “Muchachos, déjense de pelear, no le importa a nadie su pelea. Traigan nuevos resultados, que nosotros queremos vivir mejor”. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo pensamos desde los vecinos, y de hecho, es lo que estamos viendo que pasa en las elecciones. Nadie quiere ir a votar, porque no importa a quién votes, el resultado del otro día sigue siendo el mismo.

Entrevistamos a varios intendentes como usted de la provincia de Buenos Aires que no están ni con la lista oficial del peronismo ni con La Libertad Avanza ni con la parte que se alió al PRO. Encontramos en todos una especie de coincidencia de que las posibilidades de que La Libertad Avanza gane las elecciones en septiembre son muy bajas, en contra de la idea que tiene La Libertad Avanza. ¿Usted también tiene el pronóstico y la suposición de que no va a ganar en la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza?

No te sabría decir eso con claridad, porque es una elección distinta a todas las que hubo en la provincia de Buenos Aires. Es muy pronto. Lo que sí me llama la atención tanto de los libertarios como de los peronistas, es que lo único que hacen es pelearse entre ellos, y nadie va a hablar con los vecinos. Es como que tienen vergüenza, o no quieren poner la cara para hablar de cosas concretas. Los únicos que estamos recorriendo las 15 ciudades somos nosotros. A los otros no los veo. No sé qué piensan hacer. Piensan que la elección se gana por televisión o por Twitter, y ahí está la campaña.

¿Estuvo bien desdoblar las elecciones?

Te tengo respeto, pero para ser bien claro te tengo que decir que es una patada en las bolas haber puesto dos días de elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí me parece que está bien que se vote por categoría, y eso se podría haber solucionado con una Boleta Única en la provincia de Buenos Aires. Entonces, vas a votar, hacés una cruz para concejal, otra para la provincia de Buenos Aires y otra para los diputados nacionales. La Boleta Única hubiese sido más barata, transparente y un problema menos para todos los vecinos de la provincia.

O sea, votar una sola vez, pero con una boleta única que incluyera también a los legisladores y a los concejales de cada municipio.

Claro, que se vote por categoría, una sola vez. Así no hay más robo de boletas y no se necesita tanta plata para impresión de todas estas listas sábanas que nos tienen acostumbrados acá en la provincia. Es una Boleta Única, y marcás una cruz por categoría, como es en Santa Fe, como en todos lados, como es ahora a nivel nacional.

Si no entiendo mal, en las provincias en las que hay también elección de legisladores provinciales, no está la boleta. Hay dos boletas. No sé cómo es el caso de Santa Fe, pero tengo entendido que la boleta sería tan larga que hay dos boletas: una para legisladores nacionales y otra para legisladores provinciales. Por eso le preguntaba si podría entrar todo en una sola boleta. ¿Usted me dice que en el caso de Santa Fe entra todo en una sola boleta?

No. Todos los candidatos por categoría van en una sola boleta. Tenés razón vos.

Son dos boletas, pero por categoría. Ahora entendí. Una provincial y otra nacional, y en el mismo momento.

Exactamente. Es transparente, es menos gasto de papel y es más moderno. Es todo lo que nunca quiere hacer el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

