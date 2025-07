Las declaraciones del embajador propuesto por Donald Trump para la Argentina, Peter Lamelas, cayeron como un balde de agua fría en los territorios provinciales. Los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) fueron los primeros en expresar su rechazo: “No admitimos presiones externas ni condicionamientos”.

Las afirmaciones del futuro embajador norteamericano fueron vertidas en una reunión de comisión del Senado estadounidense en Washington. Lamelas analizó la realidad argentina e identificó los objetivos que tendrá en su nuevo rol, entre los que señaló como un “problema”, la potestad de las provincias para negociar proyectos con otros Estados. “El problema con Argentina es...”, comenzó, aunque luego se corrigió y continuó: “No es un problema, es un desafío, una solución. Allí hay 23 provincias, y cada una tiene su propio gobierno, y cada gobierno puede negociar con fuerzas extranjeras, con los chinos u otros, para que lleguen y realicen proyectos”.

Por esas afirmaciones y las que siguieron, en las que Lamelas además manifestó las expresas intenciones de EE.UU. de incidir en la política interna, los gobernadores manifestaron su rechazo. “En Tierra del Fuego, no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia”, aseguró Melella en X.

“En nuestra provincia, con la legitimidad que nos otorga la voluntad del pueblo fueguino y el mandato de la Constitución, decidimos a quién recibir y con quién dialogar. No admitimos presiones externas ni condicionamientos. En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los únicos que deciden sobre su futuro son las fueguinas y los fueguinos. A ningún embajador le corresponde darnos lecciones”, agregó.

“Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas”, concluyó el gobernador de Tierra del Fuego.

En sintonía con Melella, el gobernador de La Pampa respondió: “Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EEUU en nuestro país. En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quien recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes, pilares de la institucionalidad pampeana. En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”.

Por su parte, el mandatario de La Rioja alertó: “Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del Gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal”.

“Entendemos que, al igual que el presidente y su séquito, desconoce la Constitución Nacional y las autonomías que ella establece para cada provincia, y su capacidad para tener relaciones diplomáticas o comerciales con el país que sea necesario y conveniente para la gente. Ni en La Rioja, ni en ningún lugar del suelo argentino, permitiremos que un extranjero, de Estados Unidos o de dónde sea, pretenda decidir por nuestro futuro y el de nuestros recursos”, concluyó Quintela.

El fragmento de Lamelas donde se refiere a las provincias

En otra parte de su discurso, Lamelas aclaró que “uno de sus roles como embajador sería viajar a todas las provincias para dialogar y llegar a un verdadero acuerdo con los gobernadores, no sólo con el presidente (Javier) Milei, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Whetehin, Luis Caputo y Santiago Caputo".

"Mi rol también es ir al interior del país y asegurarnos de eliminar la corrupción. Apoyar a Milei y su gobierno a llegar a fondo con el atentado a la AMIA, y asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que se merece", añadió en torno a las tareas que llevaría adelante como embajador.

Para concluir, manifestó expresamente la voluntad incidir en el proceso electoral argentino, en claro apoyo al Gobierno actual. "Todavía hay un movimiento allí, un movimiento en curso, posiblemente más a la izquierda que el movimiento peronista, eso es algo con lo que tenemos que seguir teniendo cuidado. Argentina ha tenido tiempos inusuales, con múltiples presidentes, y tenemos que seguir apoyando la presidencia de Milei, en las elecciones de medio término, hasta el próximo período”.

China también rechazó las declaraciones de Lamelas

Tras el discurso de Lamelas en el que acusó a China de realizar acuerdos y proyectos "corruptos", la embajada del gigante asiático rechazó las afirmaciones en diálogo con TN. “Las recientes declaraciones sobre China de un funcionario estadounidense están plagadas de prejuicios ideológicos, propios de una mentalidad de 'Guerra Fría' y basados en un peligroso juego de suma cero”.

"La República Argentina no debe convertirse en un ‘campo de batalla’ de los intereses de las grandes potencias, sino que debe confirmarse como el ‘campo por excelencia’ de la cooperación internacional en pos del desarrollo, la reforma y el fomento de la paz”, agregó la sede china en Argentina.

La embajada de Beijing añadió que las palabras de Lamelas “no hacen más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la denominada ‘Doctrina Monroe’, lo que contradice los 'valores democráticos’ que tanto proclaman'”.

