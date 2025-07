Pablo Domenichini, diputado nacional y candidato a diputado bonaerense de Somos Buenos Aires por la tercera sección, defendió la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia y afirmó que “fue correcto desde el punto de vista electoral y político”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) subrayó que el nuevo esquema “permite hablar en campaña de los problemas reales de cada región”.

Pablo Domenichini es diputado por la Provincia de Buenos Aires y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown de Almirante Brown. Fue secretario general de la Unión Cívica Radical bonaerense, director de Desarrollo Universitario en el Ministerio de Educación de la Nación en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y secretario de Políticas Universitarias de la misma cartera en 2018. Además, fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en 2008. Encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales de Somos Buenos Aires por la tercera sección.

Hablamos hace no más de una hora con el intendente de Chivilcoy, quien decía: "El gobierno se va a sorprender con el resultado de las elecciones de septiembre, porque La Libertad Avanza no solo no arrasa, sino que va a perder." ¿Cuál es su propio pronóstico de lo que va a suceder en función de, por un lado, la unión del peronismo, y por otro lado, la recreación de una alternativa, esa tercera vía que ha sorprendido a todos, que se parecía extinguida y que, de repente, brota con fuerza?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al igual que lo decía Guillermo Brito, nosotros estamos haciendo un balance muy positivo de lo que logramos construir del frente Somos Buenos Aires, como una alternativa real a dos modelos que, entendemos, detrás de los gritos, detrás de los insultos, lo que esconden es que no resuelven los problemas reales de la gente. Y en esta elección novedosa para los bonaerenses, en el marco de que es una elección desdoblada, que se vota por secciones, en algunas regiones hemos logrado listas realmente muy competitivas. La cuarta sección, de donde es el intendente Britos, por ejemplo, es una región donde tenemos nueve intendentes acompañando la lista, donde la encabeza el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y donde esperamos hacer una gran elección.

Me hago una pregunta, a ver si es correcto: ¿al final, desdoblar la elección era correcto desde el punto de vista electoral para debilitar al oficialismo nacional?

Era correcto para poder discutir, desde nuestro punto de vista, los problemas de la provincia. De una provincia que es muy heterogénea en su composición geográfica, que tiene realidades distintas en el conurbano bonaerense que en el interior productivo. Entonces, esperamos poder tener la posibilidad, en campaña, de hablar en particular de los problemas de los bonaerenses, de los problemas de cada región, y también poder mostrar, desde esa regionalización de la elección, lo importante de la buena gestión.

Elecciones 2025: pelea cargo por cargo entre la Libertad Avanza y el PRO en municipios clave bonaerenses

Al frente Somos Buenos Aires lo acompañan 32 intendentes del interior bonaerense, y el intendente de Tigre, en el conurbano, Julio Zamora. Todos ellos pueden mostrar una gestión del Estado, el Estado resolviendo problemas reales. Entonces, desde ese lugar, desdoblar ha sido un acierto. Hay que incentivar la participación en estos días. Vemos también con preocupación a nuestros vecinos desanimados. Y además cuesta entender esto de que no va a haber un candidato único en la provincia, sino que cada región va a tener una cabeza de boleta distinta, en el marco de las ocho secciones electorales.

¿En el término nacional también termina siendo un problema para el gobierno nacional el hecho de que, al desdoblar y provincializarse o municipalizarse, no cuentan con los suficientes candidatos locales, por la falta de tradición que tiene una fuerza nueva, y finalmente, la elección de septiembre les es más difícil que la de octubre?

Sí, así es. Coincido. Creo que les es más difícil, porque con una figura nacional que unifique toda la provincia, seguramente se disminuye la dificultad que tiene el oficialismo nacional para tener buenos candidatos, para mostrar en cada una de las visiones..

Voy a ser un poquito más arriesgado en la conjetura, a ver si resulta más o menos plausible. Así planteado, me parece que incluso el desdoblamiento en la ciudad de Buenos Aires, que se lo juzga políticamente equivocado -a nivel de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires- terminó siendo partero del desdoblamiento en la provincia. Finalmente termina siendo una jugada política que debilita electoralmente al gobierno. Lo que parece un triunfo va a terminar siendo, o podría terminar siendo, un elemento negativo para el propio gobierno. Bueno, pero es una conjetura que solamente el futuro nos podrá confirmar.

RM/ff