Natalia de la Sota: “Se siente el destrato del Presidente para con Córdoba”

La diputada nacional Natalia de la Sota lanzó duras críticas a Javier Milei por lo que calificó como un “destrato del presidente para con Córdoba”.

“Se siente lo que vino a hacer, que lo dijo: ´Destruir el Estado desde adentro´. Empezó por las provincias. Lo que ha ajustado, lo que ha asfixiado a las provincias es muy grave”, aseguró la legisladora de Encuentro Federal.

Sorpresivo elogio de Siciliano a Natalia de la Sota: Hace muchos años que “la Nati” dejó de ser la hija de José Manuel

Despidos

“Córdoba es una provincia sumamente industrial y tenemos industrias que están pasándola realmente mal. Río Tercero con muchos despidos. Tenemos la grandes superficies comerciales Carrefour, Cordiez, se están queriendo ir o despidiendo empleados”, agregó en declaraciones a Crónica TV.

De la Sota aseguró que la actual situación es consecuencia directa de decisiones políticas tomadas a nivel nacional, particularmente tras el aval parlamentario a la Ley Bases y la falta de consenso para frenar el DNU 70/2023.

“Todo tiene un límite”

Además señaló que puede “entender a los gobernadores en algún punto porque tienen que administrar provincias”, aunque aclaró que “todo tiene un límite” y que “hay mantener la dignidad y coherencia”.

Natalia de la Sota se prepara para armar una lista propia, sin aliarse al cordobesismo

Candidata

De cara al futuro político, De la Sota reafirmó: “Voy a ser candidata. Estoy para levantar la mano y decir no, para proponer y defender a Córdoba y a los cordobeses”.

Córdoba

“Córdoba no es la Córdoba mileísta ni la Córdoba macrista. Hay un gran sector de la sociedad de Córdoba que no convalida, que no acompaña y está sufriendo las políticas de Javier Milei”, sostuvo la diputada.

Otro eje central de su crítica se centró en la concepción del Estado que impulsa Milei. Según De la Sota, este modelo beneficia a un pequeño sector: “Ese 20% que son los vuelos a Miami”, mientras que “¿qué pasa con ese 80%?”, se preguntó.

“Yo tengo vocación real de defender a Córdoba de esto, que me parece uno de los gobiernos más crueles que hemos tenido”, concluyó.