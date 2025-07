Elecciones 2025: pelea cargo por cargo entre la Libertad Avanza y el PRO en municipios clave bonaerenses

A pocas horas del cierre de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previsto para las 12:00 de este sábado, la coalición entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO trabaja en la conformación de candidaturas legislativas bonaerenses. Sin embargo, persisten negociaciones y desacuerdos en distritos clave.

El acuerdo, que busca consolidar una alternativa opositora frente al peronismo y otros espacios, enfrenta resistencias en municipios ligados, por ejemplo, a Jorge Macri, como Junín y Pergamino, donde el espacio libertario reclama el 70% de las boletas de concejales. A estas tensiones se suman también las conversaciones todavía abiertas en Vicente López, donde LLA y el PRO buscan alcanzar un entendimiento.

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, encabeza las negociaciones y ya definió algunos nombres para liderar las listas seccionales.

Los artífices de la coalición LLA-PRO

En la Octava Sección, el candidato será “Juanes” Osaba, mientras que en la Cuarta Sección, el elegido es Gonzalo Cabezas. En la Tercera Sección, aunque aún no se definió el nombre, Pareja mantiene el control político del armado. Las discusiones por las candidaturas en la Segunda, Sexta y Séptima Sección Electoral continúan sin resolución definitiva.

En el distrito de San Isidro, el ex intendente radical Gustavo Posse, que busca recuperar la conducción local, no logró cerrar un acuerdo con el espacio centrista Somos Buenos Aires, por lo que evalúa competir con boleta corta.

Por su parte, en la Primera Sección, el actual jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se consolida como cabeza de lista; mientras que en la Quinta Sección, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, también encabezará la nómina.

Dentro del PRO puro, las negociaciones también registran movimientos de peso. Facundo Manes propuso a Néstor Grindetti liderar la lista en la Tercera Sección, pero el ex intendente de Lanús rechazó la oferta y ratificó su permanencia en el partido, aunque no será candidato en esta elección.

En tanto, Emilio Monzó suena para encabezar la lista en la Cuarta Sección, y el intendente de Tigre, Julio Zamora, se perfila como primer candidato en la Primera Sección. A su vez, el PRO promueve al ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, como cabeza de lista en la Séptima Sección, y trabaja para asegurar la reelección de Gustavo Coria, vinculado a Diego Santilli.

También forman parte del armado Matías Ranzini, actual jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, y como senador provincial Cristian Ritondo.

Desde el peronismo, en tanto, el intendente de Pilar, Federico Achával, será quien encabece la boleta en la Primera Sección, y la extitular de ANSES, Fernanda Raverta, liderará la lista en la Quinta Sección Electoral.

Por su parte, el espacio radical Somos Buenos Aires priorizó la definición de listas de concejales antes de avanzar con los candidatos provinciales, lo que marca una estrategia distinta respecto a sus adversarios electorales.

Las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO reflejan un esfuerzo conjunto por conformar una alianza sólida que maximice su representación en la Legislatura bonaerense. No obstante, las diferencias en municipios clave y la falta de definiciones en varias secciones indican que el acuerdo aún no está completamente cerrado.

Las próximas horas serán determinantes para terminar de delinear el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires.

