Continúa el conflicto aeronáutico y los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciaron una medida de fuerza esta mañana que se extenderá hasta las 12 del mediodía y afecta el funcionamiento de las torres de control. Marcelo Belelli declaró que la decisión se comunicó con anterioridad y criticó al Gobierno por la falta de diálogo. Además, declaró que la falta de honestidad desde el organismo es “parte de una estrategia” que busca “flexibilizar y tercerizar funciones”. “El Gobierno trata de adoctrinar a varios sectores sindicales que presentan una mirada crítica”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcelo Belelli es coordinador de ATE/ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), el organismo que controla las actividades aeronáuticas.

Alejandro Gomel: ¿Hay riesgo con la manera en la que se está desenvolviendo la actividad aeronáutica en este momento?

Sí. Se están realizando operaciones aéreas y vuelos a aeropuertos donde los servicios de emergencia no se están prestando porque están con medida de fuerza hasta las 12 del mediodía. Es irracional la gestión actual de Gobierno, que no le informó a los usuarios esta eventualidad. Se están produciendo vuelos a lugares donde los servicios que deberían asistir una potencial emergencia se encuentran con medida de fuerza, que fue notificada hace 7 días.

Según el Gobierno, el paro no afecta los vuelos y los aeropuertos están operando con la seguridad adecuada

Hubo tiempo necesario para reprogramar los vuelos de la franja horaria afectada, reacomodar a los usuarios aéreos para que no se vean perjudicados o generar alguna instancia de diálogo que permita destrabar el conflicto que estamos transitando. Nada de eso sucedió y estamos en el escenario que estamos. Veremos cómo lo vamos a encarar jurídicamente.

AG: ¿Quién es el responsable de lo que sucede el día de hoy?

Quien presta estos servicios es la ANAC. Como servicio público esencial, estamos cumpliendo con lo normado en lo que estaba previo a lo que salió publicado el lunes, y cumpliendo también con el decreto de esencialidad, que creemos que es inconstitucional, pero que hemos respetado por la validez total que tiene hasta tanto se diga lo contrario.

El coordinador de ATE/ANAC informó que desde el organismo comunicaron con tiempo la medida “para que las compañías aéreas y los usuarios sepan de la eventualidad”.

Informamos esto y había tiempo necesario para que se pudiera informar a los usuarios. Existe una comunicación en el medio aeronáutico, que se llama Notam, que informa las eventualidades que suceden en los aeropuertos en un determinado momento. Los aeropuertos tienen determinados niveles de seguridad operacional, y cuando se ven alterados, se saca un notam para que las compañías aéreas y los usuarios sepan de la eventualidad y vuelvan a esquematizar sus vuelos.

AG: La ANAC acaba de sacar un comunicado que dice que los servicios se prestan con los estándares de seguridad operacional que se cumplen en todo el sistema aeroportuario, más allá de la decisión política. ¿Es así?

No. Hay 23 aeropuertos en los que se han hecho presentaciones informando que hoy se iba a realizar una acción gremial en esta franja horaria. No es así lo que están comunicando, y me genera mucha angustia que no se aborde una problemática de estas características con la honestidad y seriedad necesaria.

Me parece que todos debemos bajar un cambio y reconsiderar el escenario en el cual estamos transitando las cosas. Lo más correcto sería replantearnos si nos estamos manejando bien o si estamos permanentemente metiéndole leña a una situación que es bastante preocupante.

Elizabeth Peger ¿Por qué decís que le estamos metiendo más leña?

Porque el hecho de sacar ese comunicado se contradice con las presentaciones hechas en 23 aeropuertos. Se hizo una nota general a la administración y una a cada jefe de aeropuerto.

EP: ¿Hay una ofensiva del Gobierno contra ustedes como parte de gremios que representan a trabajadores aeronáuticos?

Es todo parte de la misma estrategia. Si no reconsideramos las cosas, nada bueno va a salir de esta situación.

Mauricio Macri pidió "el desarme urgente" de Aerolíneas Argentinas

Por ejemplo, nosotros no teníamos una conciliación obligatoria dictada. ¿No hubiese sido más razonable dictar una conciliación y abordar el tema en un ámbito formal para ver si se podía destrabar, antes de estar haciendo esta tensión innecesaria? Estamos dando una disputa pública, en vez de darla en un ámbito privado, donde se puede abordar con la seriedad que se merece. Me parece que son cuestiones que no suman a lo que tenemos que ser como país.

Marcelo Belelli desmintió el comunicado de la ANAC y declaró que “ se contradice con las presentaciones hechas en 23 aeropuertos”.

No podemos atravesar el escenario con este nivel de tensión y agresión permanente, ni que se cuestione a dirigentes sindicales por hacer acciones gremiales en defensa de su salario, ni que se digan cosas públicamente que se contradigan con lo que se dijo en los aeropuertos. Es irresponsable hacer las cosas de esta manera.

EP: Ayer, los gremios aeronáuticos difundieron un comunicado en el que acusaron al Gobierno de buscar el cierre de Aerolíneas, e incluso denunciaron la renuncia del gerente de operaciones. ¿Es todo parte de lo mismo?

Sí, permanentemente se dobla la apuesta. En el caso puntual de nuestro conflicto, estaban las herramientas formales para que el abordaje pudiera ser dentro de una cuestión lógica, que podría haber sido una conciliación obligatoria. Si no se busca cerrar Aerolíneas, ¿qué es lo que se busca?

Estamos dando la discusión porque me interesa discutir la coyuntura, pero también porque estamos transitando auditorías nacionales, realizadas por Federal Aviation Administration (FAA), la autoridad aeronáutica estadounidense, y por la autoridad mundial en materia aeronáutica, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Las autoridades dijeron que nuestro país funciona mal aeronáuticamente producto de las gestiones anteriores, no de ésta. En ese proceso, uno de los cuestionamientos que hace es la falta de personal para fiscalizar operaciones aéreas, y en el medio de ese planteo, despedimos gente. Es incongruente.

Ni siquiera estamos dando una discusión salarial, que bien podríamos dar porque nuestros salarios están un 32% por debajo de la inflación. Ni siquiera estamos reclamando los salarios como prioridad, estamos reclamando que se analice el tema de los despidos y la intención de unificar la ANAC con otro organismo.

Que nos digan a dónde nos quieren llevar porque hay 1.800 laburantes que tenemos que saber si a fin de mes vamos a seguir teniendo trabajo, si a fin de mes nuestros pibes van a poder seguir yendo a la escuela o si vamos a poder pagar el seguro del auto. No es correcto que cuando planteamos ese escenario, se mienta como se miente.

AG: El Gobierno plantea desregular absolutamente todo. ¿Qué significa esto para el sector aeronáutico?

Ahí hay atisbos de cosas que no son del todo ciertas. La desregulación en materia aerocomercial arrancó hace tres o cuatro meses. ¿Cuántas compañías aéreas nuevas vinieron al país? Por el momento, ninguna, ni hay perspectiva de que vengan a corto plazo. La desregulación, que podría hacer crecer la industria, no se está poniendo en práctica.

Ante las medidas de fuerza, ¿cómo reprogramar un vuelo?

Por otro lado, están permanentemente sacudiendo sectores que son los que garantizan conectividad, como Aerolíneas Argentinas y la ANAC. Entonces, ¿cuál es el proceso que se quiere transitar. ¿Es una búsqueda de acuerdo o vamos a estar tironeando permanentemente?

AG: ¿Qué busca el Gobierno?

El Gobierno trata de adoctrinar a varios sectores sindicales que presentan una mirada crítica, y que en ese doblegar, se puedan flexibilizar y tercerizar funciones con salarios más bajos. Para eso, es necesario que los sindicatos que presentan cuestionamientos públicos sean adoctrinados a sangre y fuego. Ese es siempre un riesgo complejo de correr.

AG: ¿Cómo son, si es que hay, los diálogos con el Gobierno?

Hemos tenido diálogo con funcionarios actuales, y la realidad es que con la interventora no nos hemos podido reunir todavía. También hemos tenido buenos diálogos con funcionarios de segundo orden, pero ante algunas situaciones, nos han dicho que eran cuestiones irreversibles. No es siempre a todo o nada.

Hay abordajes que se pueden dar, y tenemos toda la vocación de transitarlo con el mayor grado de seriedad y responsabilidad posible. El conflicto no es un fin para nosotros, es un medio ante un determinado escenario.

Hemos planteado un conflicto hace una semana, fragmentado y garantizando que en los horarios de la medida de fuerza, no se vean afectadas las áreas de vuelos de carácter humanitario o sanitario, pero este nivel de chicana permanente es contraproducente.

