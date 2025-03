Marcelo Colombo: "Advertimos a la sociedad por el mensaje violento del Presidente antes de la marcha del miércoles"

El monseñor Marcelo Colombo declaró que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal había advertido sobre los mensajes “despreciativos hacia las minorías y sus necesidades” que se emiten desde el Gobierno de Javier Milei previo a la marcha de jubilados del pasado miércoles. Además, se refirió al estado de salud del papa Francisco y destacó su “entrega heroica”. “La neumonía no ha limitado su corazón pastoral”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Marcelo Colombo es sacerdote y presidente de la comisión de la Conferencia Episcopal Argentina hasta 2027. Además, es arzobispo de Mendoza, promovido por el papa Francisco en agosto de 2018. Anteriormente fue obispo en Salta y de La Rioja en 2009 y 2013, respectivamente. La comisión permanente de la Conferencia Episcopal se reunió la semana pasada para dialogar sobre el trabajo de cada región pastoral que hubo en nuestro país.

¿Le gustaría plantear una síntesis de lo que dejó la reciente reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal?

Con la Comisión Permanente nos reunimos el martes y miércoles pasados. Tuvimos la posibilidad de poner en común la realidad pastoral y social del país vista con los ojos de cada una de las ocho regiones que integran la Conferencia Episcopal. La Comisión Permanente es como el motor de la Conferencia Episcopal porque allí se planifica el trabajo de todo el año y también se puede poner en común las perspectivas diferentes que hacen que la riqueza de nuestra mirada sea un aporte a la sociedad.

En primer lugar, tuvimos esa mirada de conjunto. Después evaluamos algunas actividades y situaciones propias de nuestra dinámica sinodal, que es ese estilo de trabajo donde todo busca dar espacio a cada una de las partes de la Iglesia en asambleas y reuniones. Tuvimos también la posibilidad de analizar para el próximo período de la Conferencia, que ya hemos comenzado en noviembre, un plan de tres puntos de la actuación de la Iglesia: la misión, lo sinodal y las regiones.

Por supuesto, trabajamos bastante en lo que era hacer un pequeño mensaje a la sociedad que fuera también una alerta sobre lo que, lamentablemente, después veíamos: las consecuencias de esos exabruptos, de esas palabras despectivas, de esos lenguajes despreciativos hacia las minorías y sus necesidades. Advertimos a la sociedad por el mensaje violento del Presidente antes de la marcha del miércoles. Todo eso tuvo lugar como parte de la reflexión de ese pequeño documento que emitimos el día miércoles. Después vendría la represión en la tarde. También mandamos un saludo al papa Francisco con ocasión de los 12 años de su papado. Fue también la oportunidad de hacer un balance y una evocación agradecida de lo que es un ministerio papal dinámico, consistente, que transformó ciertamente a la Iglesia en estos 12 años, a la altura de los desafíos de este tiempo.

¿Cómo se priorizaron los distintos temas? ¿Cómo se trató el tema de las fake news de la salud del Papa Francisco y la crisis económica?

Nosotros partimos siempre del diagnóstico sociológico, social y pastoral. Lo ponemos en común, y esto nos lleva casi siempre toda la mañana de la primera sesión hasta el mediodía. Después, por la tarde, tuvimos el trabajo en grupos para imaginar las reformas al estatuto de la Conferencia Episcopal para dar paso a estas tres palabras en su revisión -misión, sínodo y regiones- como actualizar la presencia de la Iglesia en la Argentina y hacer la dinámica en fidelidad a la misión que por naturaleza de parte del mismo Dios para la Iglesia.

Después trabajamos el análisis del posible documento que vio la luz ese día, este miércoles a la mañana y también la renovación de varias comisiones, la puesta al día también de una serie de temarios relacionados con la salud del clero, la atención social, la cuestión jubilatoria y todos aspectos que parecen administrativos, pero como en cualquier familia, tienen que ver con la vida de los mayores.

Los datos revelan que el consumo masivo sigue estando alrededor del 10% por debajo del año pasado, que ya estaba bajo en febrero. La Iglesia tiene especial interés en los más carenciados. ¿Qué es lo que perciben los obispos de todo el país sobre cómo es la situación social de los más carenciados y cómo ha evolucionado a lo largo de este último año?

Fíjese que hay algunos aspectos que nosotros subrayamos, sobre todo a través de nuestros organismos como Cáritas y la Pastoral Social. Insistimos en que ha crecido la demanda de alimentos en nuestras Cáritas. Insistimos en que no nos alcanza con lo que normalmente dábamos. Ha crecido tremendamente la población de gente en situación de calle, y no bastan las respuestas intentadas desde el plano legal o represivo. Claramente lo agravan.

Sobre la baja de la edad de la imputabilidad, hemos abordado la necesidad de decir siempre una palabra sobre esto y la Pastoral Social está trabajando en un texto que saldrá en estos días sobre esta cuestión. También nos preocupa el tema de la ludopatía e insistimos en que debe ser tratada esa ley, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que ahora queda en el Senado para su sanción, y todavía no aparece en pantalla el proyecto que debía ser tratado primero por distintas comisiones. Eso nos preocupa porque tiene que ver con otros consumos que sí son problemáticos y hacen crecer la brecha, inclusive en la línea de la salud mental de nuestra población.

Hay una preocupación que crece entre los curas que trabajan en villas y barrios populares sobre la falta de presencia del Estado. Eso hace que allí, donde hay una necesidad, sean otros los que provean a los que están en un momento de indigencia absoluta. Esto significa que crece la dependencia y se expone a la población a otros liderazgos que no son precisamente los que les van a hacer bien.

Alejandro Gomel: ¿El lugar que no ocupa el Estado lo está ocupando el narcotráfico?

Ciertamente. Uno no puede olvidarse de la serie "El patrón del mal". Cuando aparece la necesidad extrema, se hace cercano y visible alguien que puede aportar para lo inmediato, pero después quedan las deudas.

AG: ¿Cómo vio lo que pasó el miércoles y la escalada de violencia?

Claramente ha habido una previa invitación general a la violencia al convocar a gente que no tenía que ver con el reclamo original. Pero esto no significa, de ningún modo, saltarse las normas, disparar directamente contra personas o ejercer violencia sobre personas que no se pueden defender.

El reclamo de los jubilados es perfectamente legítimo. No se entiende que la población lo use cuando lo acompaña, sino que muchos sectores ven que en esto está el drama de su propio padre o abuelo, y quieren respaldarlos. A una cierta edad es un agobio moral que una persona deba vivir en la indigencia cuando ha trabajado toda la vida. El reclamo era legítimo, pero las autoridades tendrán que justificar los modos de represión porque en las imágenes se ven cosas tremendas.

Elizabeth Peger: Ayer se difundió desde el Vaticano la primera foto del Papa Francisco tras su internación. ¿Qué valor le asignan a esa imagen?

En primer lugar, es un Francisco absolutamente real. Esa postura física, ese modo de orar con los ojos abiertos hacia adelante, con la mirada baja, es típica de él. De manera que, viéndolo, uno se encontró con Francisco, y eso es lo que queríamos y lo que nos ha hecho mucho bien. Seguramente hará falta una recuperación más fuerte para consolidar los avances del tratamiento.

Nosotros lo esperamos y estamos ansiosos de verlo en actividad, sabiendo que seguramente tendrá un ritmo más acotado, pero no por eso menos intenso en cuanto a su entrega y dedicación. Creo que fue un mensaje para tantos que esperábamos alguna mirada del Papa. Lo miramos a él y nos sentimos confortados. Por otro lado, para otros sectores que quizás especulan, yo creo que esto les hace pensar positivamente que la vida de las personas es un bien mayor por sobre cualquier otro deseo o interés mezquino.

Me hago una reflexión típica de periodista, totalmente conjetural. La situación de salud que atravesó el Papa, que obviamente engrandece a una persona de 88 años que quiera seguir trabajando día a día, ¿le va a dar a su papado un impulso?¿Cuál es su propio pronóstico sobre cómo será el futuro del papado de Francisco después de atravesar esta situación crítica?

Hay una entrega heroica, ciertamente, porque cuando uno se siente mal del estómago o de la cabeza, busca zafar de algún compromiso porque no ve cómo llevarlo adelante. Esta entrega de él nos hace pensar en jerarquizar la misión que tiene. Yo creo que hoy por hoy, más allá de esta enfermedad, un balance auténtico, sea de los miembros de la Iglesia como de otras expresiones del pensamiento humano, de las ciencias humanas, no dejarán esta página sin valorarla como un avance en cuanto a la presencia de la Iglesia en las situaciones reales de la gente.

Cuando él va a esa comunidad a los migrantes que llegan a las costas italianas y pronuncia esas palabras conmovedoras de parte de la Iglesia sobre las migraciones, marcó para adelante un papado. Después, los otros gestos siempre fueron confirmando este compromiso suyo. Y así hoy, si se pone un poquito mejor, llama a Gaza para decirle dos palabras a la comunidad que está en una situación tan tremenda, o incluso pensó en Bahía Blanca y mandó el telegrama. Es un hombre que está con la vitalidad de su generosidad en pleno. La neumonía no ha limitado su corazón pastoral.

