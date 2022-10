Marcelo Gallo Tagle: "Estamos abiertos al diálogo por el tema Ganancias"

“Somos conscientes que esto es una cuestión política, no una cuestión jurídica”, afirmó Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados quien agregó que “venimos sufriendo desde hace años imposiciones de pretendidas modificaciones del Poder Judicial”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del 27 de octubre de 2022.

Finalmente se suspendió la reunión con la vicepresidenta tras haber sido rechazada la universalización de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. ¿Cuál es su visión de la situación?

Siempre fuimos abiertos al diálogo en el tema de Ganancias, y en cualquier otra cuestión. Pero también es verdad que esta audiencia no era necesaria en este momento.

Hemos vivido días muy intensos porque, en forma abrupta, el jueves de la semana pasada se intentó incorporar este artículo en la Ley de Presupuesto. Nosotros ratificamos la voluntad de dialogar, queremos ser escuchados. Lo mejor que se puede hacer para avanzar en las distintas obligaciones es con diálogo, ni imponiendo.

Este proyecto incorpora en la Ley de Presupuesto algo que la propia Ley de Administración Financiera, en su artículo 20, prohíbe, que es el hecho de modificar tributos. Y segundo, avanzaba contra nuestra nuestra seguridad prevista y amparada en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

¿Es una derrota de la vicepresidenta que no se haya producido la reunión?

Nosotros tenemos reuniones ocasionalmente con funcionarios que tratan las cuestiones relevantes. Eventualmente, también hemos participado de discusiones en el recinto. La señora vicepresidenta nos convocó a dialogar, y eso nos llena de honor, porque es un reconocimiento a la asociación de Magistrados, pero no era el momento. No es ni un triunfo ni una derrota.

Venimos sufriendo desde hace años imposiciones de pretendidas modificaciones del Poder Judicial, incluso bajo títulos muy ampulosos como el de “democratización de la justicia”. Títulos que yo comparto, ¿quien va a estar en contra de una justicia democrática?. El problema es que el contenido de esos proyectos es contradictorio con el título que promueven.

No es que no queremos que haya reformas, sabemos que tenemos que tener reformas serias y concretas, pero hay que hacerlas bien. Para eso tenemos que participar todos los sectores involucrados en la cuestión.

¿Cómo es en el resto de los países de Latinoamérica la cuestión tributaria de los jueces?

Variable. En algunos países sí tienen impuestos y en otros no. Pero en este tema puntual, le voy a dar el ejemplo con Estados Unidos, porque nuestra constitución se basa en muchos puntos en la de ellos. En ambas constituciones está prevista la intangibilidad del sueldo. Incluso nuestra constitución avanzó más, porque esa intangibilidad, en la Constitución de Estados Unidos, se limitó mientras esté en función el magistrado. Y nuestra constitución fue más allá, extendiendo esta intangibilidad a la situación previsional.

Nuestra constitución es coherente con el Estatuto Universal del Juez, que prevé las garantías de intangibilidad, tanto en el periodo laboral como en el previsional. Me preocupó la discusión en el recinto, por el desconocimiento jurídico de lo que se estaba hablando. Esta intangibilidad fue ratificada en la reforma constitucional de 1944.

Finalmente, no se realizó la reunión convocada por Cristina Kirchner y los magistrados.

Pero no quiero quedarme sólo en las consideraciones legales. Este es un tema claramente político. Busca generar irritación en la sociedad, instalando en la gente que los jueces tienen privilegios. Un privilegio que no es tal, no es un privilegio, sino una garantía para el ciudadano que recurre a la Justicia. Garantía de tener un juez en un contexto en el que se ha respetado la independencia del Poder Judicial sin afectación de ningún otro sector, sea político, mediático, etc.

La intangibilidad del sueldo corresponde a que ese ingreso dependiendo de otros poderes que manejan la economía y las alicuotas salariales. Es una manera de evitar la presión de esos sectores que manejan nuestro salario. El ciudadano necesita de un juez que esté dotado de la fortaleza de la independencia de los otros poderes, que con esta modificación estaría mutilando.

Somos conscientes que esto es una cuestión política, no una cuestión jurídica. Porque ignora la Constitución, y no creo que no supieran que era inconstitucional. Tanto el Congreso como nosotros tenemos que ser muy firmes en el respeto a las normas vigentes.

