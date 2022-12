Mariah Carey rompió un nuevo récord

Pensar en Mariah Carey es pensar en la época de fiestas y los números lo demuestran. La artista estadounidense consiguió un nuevo récord con su canción navideña, All I want for Christmas is you.

A pesar de haber sido estrenada hace 28 años, en 1994, el jingle no pasa de moda y sigue convirtiéndose en el más escuchado cuando el año está cerca de llegar a su fin. Es por esto que Billboard, la lista especializada en información sobre la industria musical, le otorgó un reconocimiento por un récord que obtuvo este año.

La canción de Mariah Carey se mantuvo primera en el Top 100 de Billboard -que reconoce a las canciones más escuchadas- durante 90 semanas, mucho más que todas las que consiguieron alcanzar esa posición. Las semanas no son consecutivas, sino que se cuentan desde el estreno de la canción.

Además, Mariah terminará el año en el primer puesto, por delante de Last Chritmas dentro del Billboard Global 200.

Los números de "All I want for Christmas is you"

Desde que la lanzó en 1994, esta canción se convirtió casi en un villancico, por la popularidad que alcanzó. Gracias a su número de reproducciones esta canción hizo historia al ser la primera canción en lograr encabezar la lista de Billboard tres años consecutivos (2019, 2020 y 2021).

En Spotify, la canción tiene más de mil millones de reproducciones (frente a los casi dos millones de reproducciones de su segunda canción más escuchada, Christmas, también vinculada a la época navideña).

En YouTube, el video oficial de la canción tiene más de 736 millones de reproducciones, que se suman a las 311 millones de la reversión que hizo hace dos años de esta canción. Además, la versión que hizo junto a Justin Bieber, tiene 216 millones de visitas en YouTube.

Los artistas reciben dinero por sus canciones en dos conceptos principales: por un lado, las regalías por derechos de autor y venta física de música; y por el otro, el número de reproducciones en plataformas digitales. En el caso de Mariah, el gran éxito por su canción navideña la lleva a acumular, aproximadamente, tres millones de dólares al año desde su lanzamiento.

Un estudio realizado por The Economist señala que, desde su lanzamiento en 1994 y hasta 2021, Mariah Carey ha acumulado más de 72 millones de dólares solo por esta canción. Dentro de esta cifra, recibe 600 mil dólares solo por los derechos de autor de la canción.

Este desorbitante número no incluye las millonarias cifras que recibe la cantante por participar de eventos -concentrados especialmente en esta época del año: por ejemplo, protagonizar un musical con el título de la canción durante la época navideña entre 2014 y 2019, en el Beacon Theatre de Manhattan.

