Martín Rapetti: "El Gobierno espera las elecciones en EE.UU para acordar con el FMI"

El director ejecutivo de la Consultora Equilibra, Martín Rapetti, explicó que el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional realizado por el ex ministro Guzmán tiene fecha de cierre para fin de año. En ese marco, el Gobierno deberá generar un nuevo acuerdo. “Es difícil que el FMI entregue dólares para intervenir en el mercado de cambios a un precio que el propio Fondo considera que está atrasado”, adelantó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Rapetti es economista, director ejecutivo de la Consultora Equilibra, investigador del Conicet, profesor adjunto de la materia macroeconomía y director de la maestría de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

La última vez que te entrevistamos señalaste que no veías una recuperación en la economía. Antes de hablar de eventuales recuperaciones, un tema que me parece que puede generar ruido es que si bien el gobierno de Milei sobrecumplió parte de lo pedido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado por el ministro Guzmán, hay un punto en el que no está cumpliendo que es en la cantidad de reservas. ¿Esto puede crear una situación en la que aunque se sobrecumpla en otras áreas, el incumplimiento en las reservas termine creando una tensión entre el FMI y este gobierno mayor a la que había con el anterior gobierno?

Creo que apuntas al talón de Aquiles del programa económico de Caputo, porque efectivamente tenés ahí un conflicto de dos objetivos. Por un lado, tenés el objetivo de que la economía argentina requiere una normalización del funcionamiento del mercado de cambios y del precio que reflejan. Todo hace pensar que después de años de cepo, la normalización del mercado de cambios daría una suba en el tipo de cambio, porque hay mucha gente que tiene pesos, porque no son solamente los pesos que emite el Banco Central, sino también los pesos que emite el Tesoro. Las empresas y las personas, por no poder acceder al mercado de cambios, tienen esos instrumentos en pesos que podrían tenerlos en dólares.

Si uno imagina una liberalización del cepo, imagina que el tipo de cambio tendría que subir, porque habría gente que querría deshacerse de esos pesos y pasarlos a dólares. El objetivo de la normalización del sistema de cambios entra en tensión con otro objetivo con el que asumió el gobierno de Milei, que es bajar la inflación.

Para esto siempre funciona usar el tipo de cambio fijo, el Gobierno lo está haciendo, y cuando uno lo usa como ancla, el tipo de cambio se aplaza. Entonces, por un lado tenés el objetivo de normalizar el sistema cambiario, que requiere un tipo de cambio más alto, y por otro lado tenés el objetivo de bajar la inflación, que requiere un tipo de cambio más fijo.

Entonces, el Gobierno, con el primer objetivo, le ha dado mucho soporte político al presidente. Lo que nosotros vemos con alguna curiosidad, es que después de 8 meses en el gobierno, habiendo hecho un ajuste muy potente en los ingresos, el Gobierno y el presidente en particular, tienen un apoyo popular que uno cree que está basado en el objetivo económico de bajar la inflación.

Entonces ahí está la tensión, el Fondo Monetario Internacional cree que es indispensable corregir primero los problemas y la normalización del sistema cambiario. Puede ser que en la próxima revisión haya un llamado de atención, ya hubo un llamado de atención en la revisión pasada, pero en ese momento el Gobierno había cumplido el objetivo de reservas. Me da la impresión de que el objetivo de reservas no estará cumplido en la próxima revisión y ahí el Fondo, seguramente, le quiera marcar la cancha.

El economista Martín Rapetti explicó los objetivos económicos del Gobierno: Normalización del funcionamiento del mercado de cambios y la baja de la inflación.

Vos conoces los tires y aflojes del FMI con el gobierno anterior, cuando obligaron a Massa a devaluar después de las PASO se decía que el Fondo pedía el 100%. ¿Es posible que el Fondo obligue a devaluar al gobierno como obligó a devaluar a Sergio Massa?

El programa en el que estamos ahora es el programa que negoció Martín Guzmán en el año 2020-2021, ese programa se termina a fin de año. No veo que para este programa la negociación escale al punto de cerrar el programa con una devaluación.

Pero lo que sí me parece bastante obvio es que si el gobierno quiere hacer un nuevo programa con el FMI de cara al futuro y quiere recibir fondos frescos, difícilmente el FMI entregue dólares para intervenir en el mercado de cambios a un precio que el propio Fondo considera que está atrasado.

¿En diciembre tiene que haber un nuevo acuerdo con el Fondo?

No necesariamente, se termina ahí y el Gobierno podría no hacer ningún acuerdo.

¿Entonces el Gobierno debería pagar la deuda con el Fondo?

Eso recién empieza en septiembre de 2026.

Es decir que si no hay ningún acuerdo, en septiembre de 2026 Argentina debería pagarle la deuda al Fondo, algo que parece imposible…

Me imagino que en los próximos seis meses deberíamos ver un nuevo cobro con el Fondo.

O sea que podríamos colocar que diciembre es un punto de inflexión a partir del cual va a haber un recalibramiento de las metas y el plan económico de la Argentina.

Sí, o el primer trimestre del año que viene.

¿Ahí estaría el punto en el que entramos en una especie de ‘fase dos’?

Sería la fase tres.

¿Cuál es la fase dos? Me cuesta encontrarla.

Todo el ensañamiento de la hoja de balance del Banco Central, las medidas que se fueron anunciando en los últimos meses, que son básicamente la eliminación de todos los pasivos remunerados del Banco Central.

Elizabeth Peger: ¿Cómo llegamos hasta la fase tres? Tenemos cinco meses difíciles por delante. ¿Cómo se incrementan las reservas del Banco Central? Ayer hubo un informe de LCG que estimaba reservas negativas en 5200 millones, en un escenario en donde no se ve ningún rebote de la economía.

Te diría que ahí tienes dos objetivos que entran en conflicto. La recuperación de la economía le daría más presión a la pérdida de reservas, porque habría más importaciones y se deberían vender más dólares.

Creo que el Gobierno, que es muy hermético y poco claro respecto a dónde quiere ir en este esquema en particular, recuerden que el propio Milei, que es economista, empezó a hablar de una dolarización y después empezó a referirse a una competencia de monedas. Creo que están buscando tiempo para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le dé un paraguas de mayor credibilidad, y para eso está esperando la definición de las elecciones en Estados Unidos.

El gobierno entiende que si gana Trump podría conseguir un acuerdo más favorable. En el mientras tanto, sigue con este esquema que tiene la situación bastante estabilizada perdiendo reservas, que lo han hecho en el pasado con Massa, ellos tienen margen para hacerlo.

Hay algunas personas que tienen más experiencias en política que yo que sugieren que incluso en la cabeza de Milei puede estar la idea de mantener el cepo hasta las elecciones de 2025, creo que eso es muy difícil de lograr, pero evidentemente, desde el punto de vista electoral, le recontra convendría llegar a Milei con la inflación cayendo y manteniendo el dólar atrasado. Creo que eso es muy difícil de lograr dadas las reservas y la caída de las mismas.

Claudio Mardones: Estamos en vísperas de que se conozca el índice de inflación de julio, que lo va a publicar el INDEC, pero en el medio, como suele pasar, el índice de inflación de la Ciudad, respecto al mismo mes, dio 5,1%. ¿Qué ves ahí? ¿Crees que en el caso del índice porteño se anticipa un posible repunte de la inflación? ¿Qué previsiones tienen sobre lo que se anticipa para mañana?

Nuestro relevamiento de precios nos daba un 3,5% para julio, con el dato de la Ciudad, usando las ponderaciones y haciendo algunas correcciones nos parece que va a ser un poco más alto, probablemente en la zona del 4%. Creemos que de seguir con este esquema del 2% mensual del inflamiento del tipo de cambio y con una actividad que ha dejado de caer en algunos sectores pero que aún es débil, podríamos ver una inflación que esté en el 3% en promedio en lo que resta del año, creemos que seguiría en esa línea.

Creo que la clave acá está muy vinculada a lo que conversábamos al principio, que es cómo se sale de esta maraña del cepo, si el Gobierno encara ese proceso irreductiblemente me parece que va a haber una corrección cambiaria. Me parece que de acá a las elecciones del 2025 hay una corrección cambiaria por delante.

Dependerá mucho de la credibilidad que genera el Gobierno y del grado con el que liberan el cepo, porque haciéndolo mal o comunicándolo mal puede llegar a ser una situación mucho más traumática que si se hace de una manera ordenada y planificada con algún apoyo de las finanzas internacionales e incluso del Fondo, eso podría dar una salida menos traumática y con un impacto más sensible en los precios.

