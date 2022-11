Mauricio Macri asistió a la derrota Argentina contra Arabia Saudita

Mauricio Macri asistió a la derrota de Argentina en el debut del Mundial 2022. El ex presidente tiene un cargo ejecutivo en la Fundación FIFA desde el año 2020.

Llamó la atención que sea el único occidental en la ubicación que se le asignó, pero tiene una muy buena relación con algunos representantes qataríes.

Generalmente sucede que en los mundiales los políticos prefieren mantener un perfil bajo respecto a su presencia en el evento. En este caso, Macri aparece en “la vidriera” por el cargo ejecutivo que tiene en la FIFA.

Banderazos argentinos en Qatar: bajaron una bandera de Inglaterra y hubo tensión con la Policía

Otros actores políticos que están presentes en Qatar son Carlos Maslatón, quién había adelantado su presencia en Modo Fontevecchia, un sindicalista ligado a Walter Correa y Víctor Santa María, dueño del grupo Octubre.

El gobierno no lo hizo explícito pero pidió que no haya funcionarios nacionales en el Mundial para no dar una mala imagen frente a la población en un contexto negativo para el país. En los últimos días, Tomás Massa, hijo del Ministro de economía, tuvo que volver de Qatar tras ser increpado en las redes sociales.

ADP PAR