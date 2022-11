Tras las críticas por viajar a Qatar, el hijo de Massa vuelve a Argentina: "Voy a hacerle juicio a quienes mintieron"

Con la inminencia del arranque del Mundial de Qatar, Tomás "Toto" Massa, el hijo de 17 años del ministro de Economía Sergio Massa fue colocado en el centro de la escena. Es que hace unos días subió una foto en la que contó que viajaba a cubrir el evento deportivo y no fueron pocas las personas que salieron a cruzarlo a pesar de haber viajado con una empresa privada. Ante eso, este viernes comunicó su renuncia.

"Primero que nada: Quiero contarles que decidí renunciar a cubrir el mundial en Mundo Selección", reza la primera línea de una carta que publicó en su Twitter.

De inmediato, "Toto" contó que sus compañeros de la plataforma se van a quedar porque están "contratados bajo las mismas condiciones que yo", e insistió con que "la empresa que señalan no tiene nada que ver con el trabajo de mis viejos ni con el Estado". Agregó en esa línea que "acá no hay ningún tipo de financiación estatal, sólo gente laburando en el ámbito privado".

El resto, dijo, "fue una película que armaron desde el odio".

Nik le dijo "Niño Ñoqui" a Tomás Massa y se armó una Mundial: "Ellos millonarios, vos pobre"

De ese modo, el hijo del ministro de Economía decidió ponerle fin a la situación en la que quedó envuelto por parte de quienes no tardaron en señalarlo por haber viajado con dólares en un momento en el que su padre, el ministro de Economía, busca acrecentar las reservas del Banco Central. A pesar de haberlo desmentido, eso no fue suficiente para personajes como el dibujante Nik, que fue uno de los más críticos.

Tomás Massa: "Era mi sueño"

Más abajo, el joven contó que el viaje al mundial "era mi sueño" y dijo que lo consiguió por su cuenta pero "me comí el garrón de ser el 'hijo de'".

Uno de los tweets de Nik contra los Massa.

"No solo recibí y recibo insultos (de todo tipo), sino que además mis compañeros están siendo agredidos y reviento de culpa. Esto que inventaron, además de afectarme a mi, afecta a Mundo Selección y a todo un equipo que trabaja en redes y distintos proyectos hace años sin meterse en política", añadió.

En la misma misiva titulada "Renuncia Cobertura Qatar 2022", el hijo del ministro contó que tomó la decisión de volver a la Argentina "para dejar de perjudicar a mis compañeros" ya que "con mis 17 años no puedo emocionalmente seguir adelante".

Si bien lo dejó para lo último, no menor es el anuncio que hizo respecto de que iniciará actuaciones ante la Justicia. "Voy a hacer juicio a quienes mintieron sobre el viaje, sobre mi trabajo y sobre mi, en la justicia de USA, lugar donde esta radicado el contrato de trabajo", manifestó.

Nuevo cruce tuitero entre Tomás Massa y Nik por Qatar

Antes había dicho que "los que me conocen saben qué clase de persona soy y los valores que me inculcaron, también son testigos de mi conocimiento y amor por el futbol". En la carta también manifestó que las redes sociales y esa pasión lo llevaron a que "por merito personal me elijan para generar contenido, entretener e informar como decenas de influencers".

"¿Por qué el escrachado soy yo? Porque nací en una familia de políticos y dan por hecho que no puedo ganarme nada solo", se preguntó.

En el cierre manifestó que entiende que "para algunos todo lo que tenga que ver conmigo 'es política'. "Me cuesta imaginar que sea así para siempre y me es difícil ver a 'periodistas' reconocidos permitiendo el escrache a un pibe con insultos y calumnias. Todos saben que lo que están difundiendo es absolutamente mentira", apuntó.

"Me regreso a Argentina"

En el último tramo de la carta, "Toto" sostuvo que "para tranquilidad de todos me regreso a Argentina" y le agradeció " a los que se esforzaron tanto para arruinarme un sueño".

Ese párrafo lo cerró diciendo que "voy a seguir con mi vida y voy a ser feliz aunque me ensucien cada vez que intente dar un paso adelante en mi vida".

Massa también señaló que "yo estaba trabajando, tenia un mini proyecto con lo que me apasiona en la vida". "Tengo 17 años, quería ser feliz trabajando de lo que me gusta. Me equivoqué al enojarme por los inventos, sí, pero hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo a manejarme en este mundo en el que viven mis viejos, no yo", completó.

Tomás Massa y Nik protagonizaron un cruce por el viaje a Qatar y los dólares.

Uno de los que más agitó los mensajes contra Tomás Massa fue el caricaturista Nik. El creador de Gaturro compartió el pasado martes una imagen de Massa, Malena Galmarini y sus dos hijos. Junto a la foto, escribió: "Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA".

Sin bajar el tono, sentenció: "Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NiñoÑoqui".

El joven decidió salir al cruce de Nik, a quien le contestó con una chicana por el historial de plagios que tiene el dibujante. "Nik, vos sos la selección francesa, te robas todos los jugadores de otros lados tito...", le respondió, haciendo referencia al conjunto galo, que cuenta con muchos jugadores africanos nacionalizados franceses en su plantel.

AS / MCP