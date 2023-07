Lionel Messi y sus primeros días en Miami

“Nadie domina el marketing y la idea de espectáculo como los estadounidenses. Incluso podrían cambiar las siglas de Major por Messi, denominando a la liga Messi League Soccer”, bromeó Román Iucht en la introducción de su columna deportiva, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Quién es más importante y mejor que el maestro Lionel Andrés Messi? Ha llegado a Miami con su familia, mostrando postales de su sencillez y humildad.

Al bajar del avión privado, los vimos a él, a su familia, en un atuendo playero en armonía con el lugar donde vivirá. Por el momento, su residencia está ubicada a aproximadamente media hora del centro de Miami. Aunque Messi también tiene departamentos en la zona céntrica de esta importante ciudad de Florida, era de esperar que optara por un lugar un poco más apartado para tener más tranquilidad.

En las últimas horas, hemos presenciado imágenes más relacionadas con lo pintoresco y urbano que con lo futbolístico. Justo después de su llegada, vimos una foto de Messi saliendo de un restaurante junto a su esposa, sus hijos y su padre, después de haber cenado con Diego Torres, uno de los argentinos que lo reconoció. Torres no solo le pidió una foto, sino que también le robó un beso. Fue una imagen muy tierna, propia de la pasión de un hincha hacia su ídolo.

Y luego, estas otras imágenes que resultan difíciles de imaginar en muchos lugares del mundo, donde el fútbol es una verdadera pasión. Vemos a Messi en un supermercado, donde algún argentino o turista, algún niño, le pide una foto. Él accede de muy buen modo a ese tipo de solicitudes, mientras hace sus compras, elige verduras y leche para sus hijos. En ese momento, puede comportarse como un "ciudadano común".

Aquí, me parece interesante y lo iremos viendo con el correr del tiempo, cuando él empiece a jugar. En Miami, ya hay una gran cantidad de latinos que han convertido a la ciudad en un lugar futbolero. Hablo no solo de los argentinos, sino también de venezolanos, uruguayos, hondureños, guatemaltecos y colombianos, quienes conocen perfectamente a Messi y la dimensión que alcanza como personalidad mundial, no solo como futbolista.

Pero, ¿cuál será la reacción de los estadounidenses? Aquí, si se quiere, podemos tener un pensamiento filosófico, incluso sociocultural. A los estadounidenses les gustan los deportes que se practican con las manos: béisbol, básquet, fútbol americano, hockey sobre hielo, y también deportes con mucha acción y puntos, y con resolución en el tramo final. Por eso, ellos se levantan, compran una bebida y algo para comer, y regresan sin haberse perdido la trama del deporte que están viendo.

¿Qué les pasará con el fútbol?

Puede haber partidos de 90 minutos sin goles, pueden salir a comprar un hot dog y perderse el único gol del partido. Estos detalles serán también algo a considerar, no digo que vayan a cambiar la cultura, pero sí habrá que ver cómo la Major League Soccer trata de atraer a un público en un país con 300 millones de habitantes, donde hay una singularidad muy marcada y un gran deseo de ver fútbol, pero también quizás de encontrar algo diferente.

En este contexto, Messi será presentado el domingo y jugará su primer partido el fin de semana siguiente, el 21, contra el Cruz Azul de la liga mexicana, en la Leagues Cup. Es un torneo en el que participan todos los equipos del fútbol de Estados Unidos y todos los de la primera división del fútbol mexicano.

Con Messi a la cabeza, el Inter de Miami intentará cambiar su posición actual como el último equipo en una liga donde no hay descensos, solo premios sin castigos. Además de Messi, también se espera el inminente acuerdo para que Sergio Busquets, compañero de Messi en el Barcelona, también desembarque en Florida.

Jordi Alba, otro compañero de Messi en los mejores tiempos del Barça, también podría sumarse. Ya se empiezan a escuchar ofertas para jugadores argentinos. Newell's rechazó una por Brian Aguirre, y apareció otra de 5 millones de dólares por Facundo Farías, jugador de Colón de Santa Fe.

De a poco, se está sembrando una semilla que seguramente dará frutos en los próximos meses. El mejor jugador del planeta ya ha llegado a Miami para transformar la liga y convertirla en la Messi League Soccer.

FM JL