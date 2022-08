Miguel Kiguel: "No me queda tan claro que las reservas vayan a subir"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el economista Miguel Kiguel evaluó las medidas anunciadas ayer por Sergio Massa para calmar la crisis económica y dijo que "habrá alivio los próximos dos meses", pero problemas "el resto del año". En referencia a las reservas de dólares del Banco Central agregó: "no me queda claro que vayan a subir".

¿Qué te parecieron las medidas de Sergio Massa y cómo analizás su futuro?

Reconoció que estamos en un momento difícil donde la prioridad es el tema de las reservas internacionales y lo fiscal. En cuanto lo fiscal, hay una voluntad de cumplir la meta con el FMI, que no será sencilla porque requiere una baja de gastos que no detalló cómo será. Lo único que quedó claro es que subirá las tarifas más de lo que dispuso Guzmán. Eso es razonable para racionalizar el gasto público. Congeló las vacantes del sector público, algo que había hecho Batakis. Faltan detalles sobre la inversión pública, las transferencias a provincias, los ajustes de reducción del gasto, como las jubilaciones y los planes.

En cuanto a reservas hay más dudas que realidades, a pesar del aumento anunciado de USD 7 mil millones. Parte de las reservas son flujos que entran todos los meses de exportaciones. Se pueden anticipar pero eso es más para hoy y menos para mañana. No me queda tan claro que las reservas vayan a subir sino que habrá alivio los próximos dos meses, pero problemas para el resto del año. Puede que suban un poco pero es parte del flujo normal de exportaciones.

En cuanto a un posible Repo del Banco Central, que son préstamos que hacen los bancos con garantías de bonos del Banco Central. Pero los bonos valen muy poco, cotizan al 20% de paridad y sobre eso los bancos le hacen un aforo y tienen que estar sobregarantizados. No debemos esperar mucha plata de ese tipo de Repo, de hecho, el BCRA tiene y no los cuenta porque son a corto plazo. Allí hay poco, lo único genuino es que aparentemente logró destrabar préstamos del Banco Mundial, del BID, que pueden dar un poco más de plata. Lo de Massa será un alivio temporario porque lo cambiario es el desafío que sigue. El gobierno no quiere devaluar pero lo hace de a poco. Estamos en un camino de desdoblamiento cambiario, como en el agro o la minería.

En lo monetario se anunció que no habrá más adelantos al tesoro, lo que genera una duda en cómo financiaran el déficit. Tendrá que financiarse en el mercado local, que es muy chico, inestable y no tiene la profundidad como para financiar al sector público y la producción. A Massa se le hace difícil mostrar que el gobierno tiene un norte claro porque las cosas todavía las tienen que hacer con mucho cuidado para que en el FDT no se armen disputas políticas.

En términos de desdoblamientos cambiarios para ciertos sectores ¿no resulta contradictorio que haya un dólar más alto para el agro y otro más bajo para la industria?

Dijeron que van a aumentarlo para algunas industrias. Este no es un plan de crecimiento a largo plazo. Se está tratando de apagar el incendio de las reservas. Se busca dónde hay dólares hoy, no dónde se podrían generar porque eso lleva tiempo. Vieron que los dólares están en las silobolsas, y entonces incentivan al agricultor a vender esos dólares. No hay estrategia productiva.

Estamos en un plan más financiero que económico. ¿Qué opinas del equipo de Massa?

Es gente que trabaja con Massa hace mucho, algunos más conocidos que otros. En Hacienda tienen mucha experiencia, en otros, hay gente más joven. De Mendiguren ha estado en varios gobiernos peronistas con una mentalidad de mucha intervención a la vieja usanza. Están trabajando en pensar que el estado tiene que estar omnipresente, obstruyendo pero no resolviendo problemas centrales. Se piensa en controles de precios y control del comercio exterior. El BCRA persigue con el cepo a importadores y exportadores. Son burócratas con la orden de cuidar que se quede cada dólar. Lo macroeconómico no está, hay mucha gente que no se siente cómoda entrando en estas circunstancias al gobierno porque piensan que estarán limitados.

Nuria Am (NA): ¿Le cuesta encontrar un viceministro de economía porque no hay nadie que quiera exponerse a una situación delicada? ¿Cree que las medidas anunciadas por Massa van en contra del discurso del kirchnerismo?

En gran medida, es el camino que se quería evitar sobre todo en lo fiscal, donde no se quería reducir el gasto. Sigue habiendo un tabú en lo cambiario donde se dice que con el tipo de cambio no se va a hacer nada, pero así mantenemos la brecha cambiaria que es enorme. Hay que reconocer el problema para el que no hay solución, porque aumentar las reservas no resuelve el tema ni ayudará a que lleguen más dólares a lo largo del año. Es muy difícil que la economía se encamine de forma sustentable hasta el año que viene.