La apertura de Modo Fontevecchia: los 100 días de Massa y el Mundial

"Nuestro año se va a dividir en los 100 días de Massa, para luego llegar al Mundial. Esto es una marca de Franklin Roosevelt, que la usó en 1933 para darle carácter de urgencia a su gestión, inspirado también en Napoleón entre que se escapa de su detención, pierde con los ingleses y se restaura la monarquía. En el caso de Roosevelt, fueron 100 días con 15 leyes, durante las sesiones extraordinarias. En Argentina no va a ser tan necesario el Congreso porque, desde Néstor Kirchner, un DNU aprobado por una sola Cámara tiene fuerza de Ley, es decir, que es más fácil gobernar con un DNU que con leyes", decía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este jueves 4 de agosto.

Después se compartió con los oyentes un audio de Sergio Massa, habiendo asumido como ministro de Economía, donde decía que no es un salvador ni un "superministro", sino que su objetivo era "buscar la mejor estrategia para que le vaya bien al país", apuntando a "transformar los recursos en riquezas". En ese sentido, manifestó que todos tienen que poner algo para ayudar al país, que cuenta con crecimiento sostenido, pero también con una falta de confianza importante en su moneda, entre otros problemas a resolver.

Además, habló de "enfrentar la inflación con determinación", por "la pobreza que genera". También apuntó al sentido común para construir un futuro mejor. En términos económicos y productivos, sus ejes fueron el orden fiscal, superávit fiscal, desarrollo con inclusión, inversión, producción, defensa del mercado interno y exportaciones. En cuanto a las medidas sociales, el foco estuvo puesto en el índice de movilidad jubilatoria, por el daño que produce la inflación. Por eso propuso una convocatoria para las empresas, con el objetivo de recuperar los ingresos de los trabajadores privados.

Una por una, las primeras medidas económicas de Sergio Massa: "No soy mago ni salvador"

A su vez, anunció que está en estudio el sistema de asignaciones universales y planteó que se van a evaluar los programas sociales, para apuntar a generar mayor y proteger a los grupos de vulnerabilidad. Para ello, se realizará una auditoría y, quienes no cumplan con lo solicitado, tendrán que enfrentar la suspensión de su asistencia. Y también destacó que unificará los créditos para los sectores productivos y comercios, con el objetivo de sostener la tasa de crecimiento y recuperar el empleo.

En materia económica, Massa dijo que "vamos a promover y defender cada dólar de los argentinos". También habló de aumentar las exportaciones y "controlar los abusos en las importaciones". Además, en cuanto a la segmentación de tarifas, enfatizó que cuatro millones de hogares no pidieron subsidios, es decir, sólo el 25%. Además, insistió en la idea de promover el ahorro por consumo. Y en cuanto al orden fiscal, el objetivo será cumplir con el 2,5% de déficit primario del sistema público nacional. También habrá un congelamiento de la planta de trabajadores del Estado.

Las visiones sobre el discurso de Massa de la oposición

El primero en hablar fue Alfredo Cornejo, quien dijo que no hay expectativas positivas sobre Sergio Massa y que sólo se está "inflando el globo" por cambiar al ministro de Economía, cuando el problema político se mantiene y eligieron a alguien que no tiene solvencia para su cargo. Por su parte, Javier Milei piensa que, si Massa cumple el ajuste, sería un punto del PBI, pero tiene que ser más ortodoxo para no emitir un solo peso más y, aún así, no garantiza que funcione por la falta de confianza de la gente.

"Puro sarasasara" y "tarifazo recargado": de Milei a Grabois, las críticas al plan de Massa

José Luis Espert explicó que sólo veía una virtud y era tratar de encaminar el acuerdo con el FMI, aunque destacó que fue tardío. Además dijo que "el único anuncio concreto concreto es un gran tarifazo", que representa un " ajuste salvaje sobre la gente". El más creativo de todos fue Rodrigo de Loredo, quien se refirió al nuevo ministro como "Massa sarasa", generando expectativas, pero nada en concreto. Para finalizar, se escucharon las palabras de Luciano Laspina, quien enfatizó que "el discurso de Massa desnuda la mentira del relato kirchnerista", en referencia a las tarifas y los planes, que así no pueden seguir.

JL PAR