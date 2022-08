Una especialista en ESI analiza la polémica frase de Espert sobre el control de la natalidad

Laura Canals, Licenciada en Psicopedagogía, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "el control de la natalidad es algo que suele aparecer bastante en los políticos", luego de los polémicos dichos de José Luis Espert. Por otra parte, explicó por qué es "complejo hablar de Educación Sexual Integral" y analizó los argumentos quienes la rechazan.

Para quienes no conocen su trabajo, ¿cómo es Poner en Juego? ¿Cuál es el método que utiliza?

Poner en Juego es una pequeña editorial de juegos didácticos de mesa. Lo que hacen es facilitar el poder hablar de todos estos temas, que no son sencillos. A los adultos nos resulta complejo hablar de Educación Sexual Integral porque no la recibimos. A través de lo lúdico, se facilita eso, porque entretiene y hace mucho más significativo el aprendizaje. Además, doy capacitaciones y cursos que están enlazados con lo lúdico.

Cuando uno mira a Trump en Estados Unidos o a Bolsonaro en Brasil, ¿por qué produce tanto efecto ideológico este tema?

Por una lado, tiene que ver con derechos humanos. La sexualidad es algo que nos atraviesa como personas y ahí hay una primera punta. Si pensamos en la ESI en Argentina, es eso. No es que no había antes de la Ley, de hecho, aún en los lugares donde no hay Educación Sexual Integral también se está aplicando por omisión. Después, tiene que ver con los temores y los prejuicios. Son siglos de cierta forma de educación, sobre todo, con cuestiones de género. También de opresión, no sólo hacia las mujeres, sino también contra las diversidades y hacia los mismo varones, que también tienen que cumplir ciertos mandatos. El feminismo y muchos movimientos que trabajan por la ESI plantean que es algo político, con una mirada mucho más amplia de lo que significa la política.

¿Es correcto decir que es más fácil aprender de cero, que desaprender algo aprendido para aprender otra cosa?

Cuando uno aprende las cosas de muy chico, eso está atravesado por cuestiones emocionales y las propias experiencias. Por eso elegí lo lúdico, porque me parece que hace a la experiencia. Por eso hablo de un aprendizaje más significativo. Es mucho más complejo desaprender que aprender con otra mirada.

Con respecto a las declaraciones de José Luis Espert sobre el control de la natalidad, ¿cuál es su opinión?

Hay una relación entre la sexualidad, la pobreza y la educación. El control de la natalidad es algo que suele aparecer bastante en los políticos. Hay que pensar la sexualidad de una manera más amplia e integral, no con soluciones que reprimen, son cerradas y desde un único punto de vista. Ellos lo relacionan con los planes de ayuda social y ese ya no es un ámbito donde me maneje demasiado. Relacionar la pobreza con la cantidad de hijos y con los planes sociales es reducirlo. Todo lo que tiene que ver con la ESI es más amplio.

