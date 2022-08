Calle caliente: piqueteros le pedirán una audiencia a Massa mientras definen nuevos cortes

Las distintas organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera (UP) se presentarán este jueves a partir de las 11 horas en el Ministerio de Economía, la nueva casa de Sergio Massa, para reclamarle una audiencia que incluye al menos tres pedidos puntuales. "Si no hay respuesta sigue el plan de lucha piquetero", advirtió el líder de la UP, Eduardo Belliboni.

El flamante titular de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura hizo públicas sus primeras medidas este miércoles y, entre su plan de cuatro ejes que implica propiciar equilibrio fiscal, desarrollo con inclusión, fortalecimiento de reservas y superávit comercial, hizo una breve mención a los movimientos sociales: "Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo, no un país rico. La riqueza la debemos construir entre todos. Eso incluye a gobierno y oposición, campo e industria, trabajadores y empresarios, organizaciones sociales y de la sociedad civil", expresó en Casa Rosada.

Con esa puerta abierta, al menos desde los discursivo, Unidad Piquetera llegará en la mañana de este jueves a Hipólito Yrigoyen 250 para exigir que se escuchen sus demandas en una reunión. Durante los 24 días de gestión de Silvina Batakis los pedidos por un encuentro no fueron recibidos.

El líder del Polo Obrero y reconocido integrante de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, hizo público un mensaje por redes sociales posteriormente a los anuncios de Massa detallando qué pedidos llevarán a la mesa de diálogo si hay reunión. "Mañana a las 11hs con la Unidad Piquetera vamos a pedirle una reunion a Sergio Massa para reclamar un bono de emergencia para jubilados, precarizados y P. trabajo y un aumento del salario minimo vital y movil. Si no hay respuesta sigue el plan de lucha piquetero. No al ajuste!", tuiteó el dirigente.

Eduardo Belliboni, líder piquetero.

El comunicado emitido por UP fue menos conciliador: “Reiteramos nuestro pedido de audiencia ante los recientes anuncios del flamante ministro Sergio Massa, que propone una ‘estabilización’ a costa de más penurias para la población trabajadora y que sigue en el camino de profundizar el ajuste y los ataques a los trabajadores y jubilados, favoreciendo los intereses de los grandes grupos económicos concentrados y reafirmando el pacto con el FMI”, sostuvieron.

Además del incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil que alcance los valores de la canasta básica (hoy, de acuerdo a los números del INDEC, el SMV está por debajo de la línea de indigencia para una familia de cuatro integrantes), exigen "un bono de emergencia de $ 20.000 que cubra al menos en parte la pérdida de ingresos".

Qué dijo Massa sobre los planes sociales

El nuevo Ministro de Economía dio algunos indicios de lo que diagramó con su equipo respecto a los gastos sociales. En el ítem "desarrollo con inclusión", habló de reordenar los planes sociales "durante los próximos 12 meses, poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad".

Además, adelantó que el 15 de agosto comenzará una auditoría realizada por universidades. "Quien no la cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente", avisó Massa.

El equipo de Massalandia si evaporó en "el humo Massa"

Belliboni manifestó que luego del pedido en Hacienda, realizarán un encuentro para determinar futuras medidas de protesta que incluyen desde nuevos cortes hasta acampes, pensados entre las fechas del 10 y 11 de agosto, cuando se esperan los primeros números del INDEC sobre la inflación.

Este miércoles, UP realizó marchas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires reclamando una política habitacional más justa al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y un subsidio universal para inquilinos. También pidieron por la "suspensión de los desalojos para inquilinos e integrantes de casas recuperadas y la conexión formal a la red de agua en todas las manzanas de las villas de la ciudad".