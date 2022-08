Disturbios y golpes al auto de Sergio Massa, y ataques a periodistas en Casa Rosada

Un grupo de personas golpeó y rompió uno de los vidrios laterales de la camioneta negra en la que arribó Sergio Massa al Museo del Bicentenario, donde el presidente Alberto Fernández le tomó juramento para el cargo de "superministro" de Economía.

Si bien se trató de un grupo reducido, no fue el único conflicto que se generó en el lugar este miércoles 3 de agosto, durante la asunción del nuevo ministro, en la que estuvieron presentes funcionarios, empresarios, sindicalistas y referentes sociales entre un total de 500 invitados.

Durante el ingreso a Balcarce 50, además, se vivió un momento de tensión al momento de cerrar una de las puertas de vidrio, ya que dos personas fueron lastimadas y tuvieron que ser atendidas, según consignó NA.

Sergio Massa juró como superministro: la esperanza de Alberto Fernández y un gracias a Batakis

Ataques a periodistas: cronistas de TN y C5N fueron agredidos

Daniel Malnatti, periodista de Todo Noticias, y Lautaro Maslin, de C5N, fueron insultados y amenazados por algunas de las personas presentes, una de ellas se trataba de una mujer con una bandera argentina atada al cuello. "Ojo con lo que decis, no somos revolucionarios, vamos a hacer justicia con los canales", se escuchaba decir a la mujer entre gritos.

“TN hijos de puta, son la misma mierda que C5N”, le gritaron al cronista de TN, mientras que Maslin fue empujado cuando ingresó el auto de Massa, y luego perseguido en la calle por un hombre que lo amenazaba con golpearlo.

El comunicador de C5N identificó a quienes lo atacaron como "la misma gente que estaba escrachando ayer (por el martes) a Juan Grabois", y según trascendió se autoproclamaban como libertarios.

Ataque contra periodistas.

Más tarde, Malnatti entrevistó en vivo al hombre que había golpeado el vehículo del flamante ministro de Economía en el ingreso a Balcarce 50. Entre lágrimas, expresó: “Cuando vivís con la soga al cuello ya no sabes qué hacer", planteó.

"Y después ves a los periodistas… todo bien con los periodistas, con Feinmann, Baby, pero ellos viven bien, ellos saben lo que no es faltarte nada", dijo. "Ellos no saben lo que es vivir con la soga al cuello de lunes a lunes y no saber lo que vas a comer. Cuando se meten con mis hijos, con mi familia, ya no sabes qué hacer”, argumentó ante la consulta del periodista.

Por otro lado, según detalló NA, el sindicalista Pablo Moyano no quedó exento de los disturbios: fue increpado e insultado mientras ingresaba a la Casa Rosada y le exigieron que abandonara la vicepresidencia del club Independiente.

AG / ED