Guillermo Moreno: "Massa es un audaz, pero está entre el bronce y Devoto"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el ex secretario de comercio, Guillermo Moreno dio su visión respecto de Sergio Massa y cuáles serían las medidas más adecuadas a seguir para el rumbo de la economía. En ese sentido, lo calificó como alguien “audaz” pero qué está ente “el bronce y Devoto”.

¿Ahora sí hay un peronista en el gobierno o hay un socialdemócrata?

Eso lo vamos a saber hoy porque Massa es un audaz, pero está entre el bronce y Devoto. Como persona joven y casi reciente abogado, decidió cargar sobre sus espaldas la crisis económica más importante del siglo XX y XXI. La actual situación económica conjuga al mismo tiempo el déficit fiscal, que le costó el gobierno a Alfonsín, y el déficit del sector externo, que le costó el gobierno a De La Rúa. El peronismo reconoce la audacia de un joven abogado y lo valora, pero hay una frontera muy débil entre la audacia y la irresponsabilidad.

Eso se verá con los frutos, si Massa tiene éxito estamos frente al próximo presidente y jefe del peronismo, y sino estará entre el bronce o Devoto. Celebraría que el no piense que la economía argentina atraviesa un exceso de crecimiento, como dijo el presidente o que se ha recalentado la economía, como dijo la directora gerente del FMI. Si sobre un cuerpo debilitado uno le quita la comida, hay consecuencias. Espero que no le erren al diagnóstico y tengo dudas porque las dos alas del FdT tienen el mismo diagnóstico. El cristinismo piensa lo mismo pero que hay un defecto de distribución pero que la economía crece. Del lado del presidente piensan que hay un exceso de crecimiento. Si es eso, yo veo que el final está cantado porque la Argentina no necesita un ajuste, sino honrar los compromisos con crecimiento.

"Sergio Massa se acerca a la Sociedad Rural y podría haber encuentro en los próximos días"

¿No sería ilógico que él quiera hacer un ajuste por sus expectativas electorales?

Va a tener que tener un diagnóstico correcto de supercrisis y en vez de ir a Qatar, debe ir a la Sociedad Rural Argentina y decirles "muchachos, llegó su hora y necesito el esfuerzo patriótico de ustedes", no del campo, sino de los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, para que nos acompañen con una ley de arrendamientos rurales, para ponerle un tope, con eso se va a bajar violentamente a los productores y subirle las retenciones a los productores. Como primero bajamos los costos, no habrá inconvenientes. Con esa recaudación que es de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares anuales antes de retenciones, se va al fondo y se le dice que de ahora en adelante, la Argentina paga la deuda con las retenciones. A cambio se le dice al campo que se le va a dar un bono compensador a mediano y largo plazo, de 25 años, en moneda dura, con una tasa de interés internacional transable en el mercado secundario para que vean que el pueblo argentino y a su esfuerzo patriótico se lo retribuye.

En Washington se les propone salir del acuerdo porque no estaba claro quien ponía la plata para pagar la deuda y el pueblo argentino cree que la ponen los jubilados, pensionados, los planes sociales, pero no, porque hasta que no construyamos trabajo no se puede. Aparte, como elemento conexo, se vuelve al país y se anuncia que con las retenciones se baja el precio de la comida porque la va a bajar cuando se delineen los precios domésticos de los internacionales, baja obligatoriamente el precio del mercado doméstico, algo que fue la base de la década ganada, el tener alimento y energías que beneficiaban el poder adquisitivo de los salarios y de los trabajadores activos y jubilados; y de la energía, que tenemos, y con eso le damos rentabilidad a las empresas urbanas. Con esos dos temas, Massa gana las elecciones del año que viene por más del 60% de los votos.

Ser peronista, ¿se define más por ser audaz? ¿Se puede ser más de derecha o izquierda pero la audacia le da el carácter peronista a Massa, al revés de Alberto Fernández, que tiene dificultades para decidir rápido?

No es ni derecha ni izquierda porque nosotros no usamos esa categoría. Pero sí, los peronistas reconocemos la audacia y la valoramos. Cuando los frutos de esa audacia son defectuosos, decimos que son irresponsables.

"CFK y Massa, juntos: las fotos hablan"

Si Massa no tiene éxito, ¿qué pasa?

Lo más probable es que no salga caminando y no haga el recorrido que yo le dije. Ojalá que sí, pero no es probable.

Si Lula fuera electo presidente en octubre, ¿imagina a Cristina Kirchner asumiendo al gobierno en ese caso?

No. Cristina ha demostrado una inmensa soledad porque puso su libertad ambulatoria en manos de alguien que no es fuerza propia. No ha podido encontrar un economista, un equipo y un plan para decir "hagamos esto". La soledad de Cristina es la foto con Massa, en una mesa muy amplia emulando lo de Putin. Que Cristina no pueda enmendar este desastre con un equipo de gobierno habla de su soledad y eso lo enmienda algo externo a ella, no solo como cuadro político sino también en términos de políticas.